España

Las últimas previsiones para Valencia: temperatura, lluvias y viento este 19 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este 19 de octubre en Valencia.

PUBLICIDAD

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes 19 de octubre, se prevé que en Valencia habrá un 89% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 20.1 centígrados y una mínima de 16.0°. La nubosidad será del 96%.

El pronóstico del clima en Valencia (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Valencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Valencia se encuentra al este del país ibérico por lo que predomina un clima mediterráneo que se caracteriza por sus inviernos templados, donde caen la mayor parte de las precipitaciones y sus veranos secos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, también hay zonas en las que el estado del tiempo es estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío, en el que se presentan inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Valencia registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 10 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de julio y agosto.

Son dos climas los que predominan en Valencia (Europa Press)
Son dos climas los que predominan en Valencia (Europa Press)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en ValenciaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los vestidos ‘secretos’ de novia de las reinas que nunca llegaron al altar: del plan B de Lady Di o Isabel II a la emergencia de la reina Letizia

Las bodas de la realeza esconden un engranaje perfecto para que la pieza central no se estropee ni se filtre a la prensa

Los vestidos ‘secretos’ de novia de las reinas que nunca llegaron al altar: del plan B de Lady Di o Isabel II a la emergencia de la reina Letizia

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

La empresa mediana ha reducido su nivel de deuda del 47% de sus activos al 7% en un plazo de tres años, según un informe del Banco de España

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

España prevé alcanzar 1,6 millones de toneladas en la campaña 2026-2027, mientras el sector reclama activar el mecanismo de retirada de oferta ante la caída de los precios en origen

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

Los afectados deben comparecer con abogado y procurador antes del 22 de octubre para presentar alegaciones contra la medida cautelar, aunque personarse no garantiza que puedan votar el próximo 29 de noviembre

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Lleida y 3.500 en Girona

El buen resultado del PSC permitió a Sánchez sostener la coalición progresista en 2023, mientras que el PP estuvo cerca de conseguir hasta cuatro diputados

El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Lleida y 3.500 en Girona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Lleida y 3.500 en Girona

El Gobierno de Ayuso seguirá externalizando toda la gestión de la empresa pública Agencia de Vivienda Social: afirma que no cuenta con los medios suficientes para hacer el trabajo

Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

ECONOMÍA

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

Máximo Sant, experto en coches, sobre el precio del combustible: “El crudo del petróleo es más barato de lo que imaginas”

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”