Viajes

El pueblo de Canarias con más de 300 días de sol al año: la excusa perfecta para viajar en septiembre

Una región para despedirse del verano en condiciones y disfrutar de sus calles blancas y coloridas

Puerto de Mogán tiene más de 300 días de sol al año, un destino perfecto para visitar en otoño y asegurarse de que no hay lluvias. (Turismo Gran Canaria)
Puerto de Mogán tiene más de 300 días de sol al año, un destino perfecto para visitar en otoño y asegurarse de que no hay lluvias. (Turismo Gran Canaria)
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En el suroeste de Gran Canaria hay un rincón donde el verano parece no terminar nunca. Puerto de Mogán acumula más de 300 días de sol al año y presume, según el portal turístico municipal, de ser el lugar de Europa con más horas de luz, hasta 4.800 anuales. Un paraíso para la gente que le falta Vitamina D. Con septiembre ya instalado en el calendario y el otoño a las puertas en buena parte del continente, este pueblo marinero ofrece playas tranquilas, temperaturas suaves y algo poco habitual: la certeza casi absoluta de encontrar cielo despejado.

La estabilidad climática de Mogán responde a su ubicación, resguardada de los vientos alisios, lo que genera un clima seco semiárido cálido con precipitaciones escasas (apenas 218 milímetros al año, según datos recogidos por el diario digital Atlántico Hoy). La temperatura media ronda los 21℃ durante todo el año, con mínimas que rara vez bajan de los 16℃. El resultado es un municipio donde llueve, de media, solo doce días al año.

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Mogán, en Gran Canaria (Shutterstock).
Puerto de Mogán se encuentra al sur de Gran Canaria en un sitio privilegiado entre tierras desérticas y el mejor cacho del océano Atlántico. (Shutterstock).

Ese equilibrio térmico convierte a septiembre en un mes particularmente atractivo para visitar la zona: las temperaturas se mantienen agradables, las aguas del Atlántico conservan el calor acumulado durante el verano y la afluencia turística desciende respecto a julio y agosto. Quien busque playa sin las aglomeraciones estivales encuentra en este puerto una opción que combina clima estable con menor afluencia de visitantes.

Un puerto que mezcla tradición pesquera y canales venecianos

El núcleo de Puerto de Mogán se levanta en la desembocadura de un profundo barranco, entre formaciones rocosas que enmarcan el paisaje. Su seña de identidad son los canales atravesados por pequeños puentes colgantes, una disposición urbana que le valió el sobrenombre de “Venecia de Canarias”, aunque la escala y el origen del enclave poco tengan que ver con la ciudad italiana.

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Pueblo blanco recogido entre acantilados y besado por el mar atlántico más azul.
Cada viernes por la mañana el Puerto de Mogán tiene un mercadillo popular donde se incluye ropa, artesanía y comida típica. (Wikimedia/José A.)

Las callejuelas del casco antiguo conservan viviendas de pescadores con fachadas blancas y marcos de puertas y ventanas pintados en colores vivos, decoradas con macetas y jardineras. Para contemplar el pueblo desde las alturas y disfrutar de uno de los atardeceres más apreciados de la isla, existe un mirador al que se accede tras subir una escalinata de piedra y ladrillo de más de 250 escalones.

El puerto deportivo dispone de más de 200 puntos de atraque y convive con la actividad pesquera tradicional, visible en las barcas de madera de colores que aún faenan en sus aguas. Cada viernes por la mañana se instala allí un mercadillo con puestos de ropa, artesanía y productos típicos. Junto al puerto se extiende la playa de Mogán, un arenal en forma de media luna protegido por un espigón, con aguas turquesas y tranquilas que la hacen apta tanto para familias como para practicar snorkel, kayak, paddle surf o pesca de altura. Detrás del arenal, un paseo marítimo reúne terrazas y restaurantes dedicados a la gastronomía local.

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

Entre las excursiones disponibles desde el puerto figura un recorrido en submarino que permite observar la variedad de peces del fondo marino de la zona. En los alrededores, el Molino Quemado, una construcción del siglo XIX considerada una de las más grandes de Canarias en su categoría, alberga hoy el Centro de Interpretación del Cereal, dedicado a explicar el papel que tuvo la agricultura en la economía local. A pocos kilómetros, en las laderas de la montaña de Mogán, se encuentra el yacimiento arqueológico de Lomo de los Gatos, declarado Bien de Interés Cultural, que integra las casas de piedra de La Cañada de los Gatos, la conocida como Casa de las Siete Esquinas y los enterramientos de La Puntilla y Las Cruceritas.

Cómo llegar hasta Puerto de Mogán

Desde el Aeropuerto de Gran Canaria, la autopista GC-1 conecta directamente con el municipio en un trayecto de entre 30 y 45 minutos en coche. También existe la línea 1 de autobús, operada por Global, con salidas frecuentes hacia Puerto de Mogán y un billete de ida desde el aeropuerto que ronda los 6,80 euros. Quienes viajen desde Las Palmas de Gran Canaria pueden optar por la misma línea, con un trayecto de aproximadamente una hora y media.

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