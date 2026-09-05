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El rincón de Cádiz favorito de José Martínez-Almeida y Teresa Urquijo para disfrutar en verano: playa, golf y mucha privacidad

La familia de Urquijo mantiene desde hace años una vivienda en esta exclusiva urbanización de San Roque

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida en Sotogrande. (Montaje Infobae)
Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida en Sotogrande. (Montaje Infobae)
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Cuando el verano llega a su recta final, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han encontrado en el sur de Andalucía el lugar perfecto para apurar los últimos días de descanso. El alcalde de Madrid y su mujer han vuelto a elegir Sotogrande, en San Roque (Cádiz), para desconectar de la rutina junto a su hijo, Lucas, y varios miembros de la familia. Un destino que conocen bien y que reúne tres de los ingredientes que parecen buscar cada vez que se desplazan hasta la costa gaditana: playa, golf y privacidad.

La pareja ha aprovechado el final de agosto para acercarse hasta la playa acompañada del pequeño Lucas, nacido el 3 de julio de 2025. Con poco más de un año, el niño se ha convertido en el centro de todas las miradas y en el protagonista de estas vacaciones familiares, como han publicado las revistas esta semana. Lejos de los actos institucionales y de la actividad política, Almeida ha cambiado el despacho por la arena y ha disfrutado jugando con su hijo mientras Teresa permanecía pendiente del pequeño.

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La estampa refleja una faceta mucho más familiar del alcalde madrileño. Juegos junto al mar, chapuzones y momentos de complicidad han ocupado una jornada en la que también han estado presentes varios familiares de Teresa. Entre ellos, su madre, Beatriz Moreno y de Borbón, y su abuela, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, conocida familiarmente como Piru Urquijo. Además, estos cuentan con una vivienda en este enclave, lo que convierte Sotogrande en un destino especialmente cómodo para sus vacaciones.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. (José Ruiz/Europa Press)
José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. (José Ruiz/Europa Press)

Situado en el municipio de San Roque, en Cádiz, Sotogrande nació en la década de los 60 como un proyecto residencial pensado para ofrecer una forma de vida vinculada al Mediterráneo, al deporte y a la privacidad. Con el paso de los años, su nombre ha quedado asociado al turismo de alto nivel y se ha convertido en uno de los rincones más reconocidos de Andalucía para disfrutar del verano lejos de los grandes núcleos turísticos.

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Su principal atractivo está precisamente en esa combinación. A diferencia de otras zonas costeras gaditanas, Sotogrande no basa su atractivo únicamente en sus playas. El entorno reúne zonas residenciales privadas, naturaleza, instalaciones deportivas, restaurantes, puerto deportivo y algunos de los campos de golf más conocidos de Andalucía. Todo ello dentro de un espacio donde la tranquilidad y la discreción tienen un papel fundamental.

Hotel Lionel Messi - MIM Sotogrande
Hotel de Lionel Messi (MIM Sotogrande) en San Roque, Cádiz. (MIM Hotels)

Sotogrande, un destino creado para disfrutar sin prisas

Una de las grandes particularidades de Sotogrande es su carácter residencial. Sus calles, urbanizaciones y espacios privados ofrecen una atmósfera muy diferente a la de otros destinos de playa de Cádiz, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística. La sensación es la de encontrarse en un pequeño mundo independiente en el que el tiempo transcurre a otro ritmo.

La privacidad es, de hecho, uno de sus grandes reclamos. El complejo dispone de seguridad durante todo el día y sus urbanizaciones están diseñadas para preservar la intimidad de quienes viven o veranean allí. No resulta extraño, por ello, que a lo largo de las décadas haya atraído a empresarios, rostros conocidos y miembros de familias de la aristocracia.

Puerto de Sotogrande en Cádiz. (Sotogrande)
Puerto de Sotogrande en Cádiz. (Sotogrande)

El mar es otro de sus grandes atractivos. Las playas de la zona permiten disfrutar de jornadas tranquilas junto al Mediterráneo, mientras que el puerto deportivo aporta una alternativa para quienes prefieren pasear, comer o contemplar las embarcaciones. El paisaje combina además el azul del mar con amplias zonas verdes y una arquitectura residencial integrada en el entorno.

Pero si hay una actividad que define especialmente a Sotogrande es el golf. La zona se ha consolidado como uno de los grandes destinos españoles para los aficionados a este deporte gracias a sus instalaciones y a la calidad de sus recorridos. No es casualidad que tanto Almeida como Teresa sean aficionados al golf y encuentren en este rincón gaditano uno de sus lugares favoritos para practicarlo durante sus vacaciones.

El campo gaditano del Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri. (EFE/A. Carrasco Ragel/Archivo)
El campo gaditano del Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri. (EFE/A. Carrasco Ragel/Archivo)

A este ambiente deportivo se suma una amplia oferta gastronómica y de ocio, con restaurantes, terrazas y espacios vinculados al puerto y a las urbanizaciones. Todo ello permite pasar varios días en Sotogrande sin necesidad de abandonar prácticamente el complejo y alternar planes de playa, deporte, gastronomía y descanso.

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