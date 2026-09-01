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Buitrago de Lozoya vuelve a la Edad Media: feria, cetrería, dragones y espectáculos callejeros

La localidad de Madrid permite conocer uno de los conjuntos medievales mejor conservados de la región

El caso antiguo de Buitrago del Lozoya (Jose María Ligero Loarte, Wikimedia Commons).
El caso antiguo de Buitrago del Lozoya (Jose María Ligero Loarte, Wikimedia Commons).
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Las aves rapaces sobrevuelan todo el mercado, un dragón rojo pasa entre las calles y una legión de demonios recorre las calles al caer la noche. Del 3 al 6 de septiembre, Buitrago del Lozoya celebra la XXIV edición de su Feria Medieval, una cita que convierte su recinto amurallado en escenario de cetrería, criaturas fantásticas y espectáculos de fuego durante cuatro jornadas consecutivas.

La localidad, situada en la Sierra Norte de Madrid, ha construido en más de dos décadas una de las ferias de ambientación medieval más concurridas de la región. Este año la programación, confirmada por el Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya, incorpora además el I Concurso Fotográfico “Cinco miradas al Medievo”, centrado en los oficios, la ambientación y el fuego de la celebración. El verano termina y con ello una gran batería de mercados pero eso no significa que no continúen. Los espectáculos acaban de comenzar.

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El espectáculo La Captura del Dragón Rojo se postula como el más llamativo

El espectáculo con más peso en el cartel de esta edición se llama La captura del Dragón Rojo, protagonizado por una criatura de gran tamaño que recorre el mercado acompañada de otros personajes fantásticos durante las cuatro jornadas. Junto a él, un cazador de duendes y un desdichado leproso con su rata Sífilis completan el elenco de figuras que pueblan las calles del casco histórico.

Cuando cae la noche, el tono cambia por completo. El pasacalles nocturno Demonium, de gran formato, desfila el viernes y el sábado a las 22:00 horas con una legión de figuras infernales. Poco después, la compañía Rithual’s combina acrobacias aéreas, circo y fuego en la plaza dedicada al Castillo de los Mendoza, uno de los puntos con mayor actividad de toda la feria.

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Los halcones sobrevolarán los tejados del pueblo

Un halcón en primer plano vuela sobre una villa fortificada con castillo y murallas de piedra rodeadas por un río.
Las muestras de aves rapaces permiten ver a estos animales demostrar sus técnicas en las calles del Mercado de Buitrago de Lozoya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los puestos de artesanía en cuero, madera, joyería y cosmética, la feria reserva un espacio propio para las exhibiciones de cetrería, una de las tradiciones más antiguas asociadas a los mercados medievales. Las muestras permiten observar de cerca a aves rapaces y las técnicas de vuelo y caza que se practicaban en la región siglos atrás, un contraste que encaja con naturalidad en un entorno rodeado por los montes de la Sierra Norte.

Cada plaza del recinto tiene además un carácter propio. La plaza de Picasso concentra la zona infantil, con juegos y atracciones; la plaza del Gato reserva su espacio a los cuentacuentos durante toda la feria; y la plaza Angelines Paino funciona como punto de información turística y acceso a la Muralla Alta y la Torre del Reloj con tarifa reducida.

Una muralla musulmana envuelve el mercado

El escenario que rodea todos estos espectáculos no es casual. Buitrago del Lozoya conserva un recinto amurallado levantado entre los siglos IX y XI, declarado Monumento Nacional en 1931 y protegido hoy como Bien de Interés Cultural. El río Lozoya rodea buena parte de la fortificación y ofrece una de las postales más reconocibles de la comarca.

Buitrago del Lozoya (ShutterStock).
Río de Lozoya a su paso por Buitrago del Lozoya. En la imagen se aprecia la muralla que se construyó hace siglos. (ShutterStock)

Dentro del recinto se levanta el Castillo de los Mendoza, construido entre los siglos XIV y XV con influencia mudéjar y antigua residencia del Marqués de Santillana. Muy cerca, la Torre del Reloj, del siglo XIV, marca el acceso al casco histórico, mientras que la Iglesia de Santa María del Castillo combina piedra y elementos mudéjares recuperados en restauraciones del siglo pasado. Tras el recorrido, la zona gastronómica de la feria recupera platos como los judiones o las sopas castellanas, típicos de la sierra madrileña.

Entradas, tarifas y restricciones de tráfico durante la feria

El acceso a la Muralla Alta y la Torre del Reloj tiene un precio de 5 euros en tarifa general y 4 euros en tarifa reducida, aplicable a mayores de sesenta y cinco años, titulares del carnet joven y personas con discapacidad. Los menores de diez años y los titulares del carnet vecinal entran de forma gratuita, según la ordenanza municipal vigente. Las entradas se adquieren en el punto de información turística de la Plaza Angelines Paino, junto a la escalera de acceso.

Un caballero con un el castillo del pueblo de fondo y letras que especifican la fecha de la feria.
Cartel oficial de la Feria Medieval de Buitrago de Lozoya 2026. (Feria Medieval Buitrago de Lozoya)

Quienes prefieran una visita guiada pueden reservar el recorrido “Dos milenios de artillería”, centrado en las armas de asedio y la estrategia militar del recinto, con pases de miércoles a domingo y un precio de 5 euros la entrada general. El Ayuntamiento recomienda además revisar el bando municipal sobre restricciones de tráfico y estacionamiento durante los cuatro días de feria, publicado el 27 de agosto.

Programación completa del mercado medieval de Buitrago de Lozoya, día por día

Jueves 3 de septiembre

  • 18:00 horas: apertura del mercado
  • 19:00 horas: gran desfile inaugural, con músicos, bufones y seres mágicos
  • 20:45 horas: el cazador de duendes recorre las calles
  • 21:00 horas: pasacalles de música medieval Galata
  • 21:30 horas: espectáculo Rebelión Musical y regreso del Dragón Rojo
  • 22:00 horas: acrobacias aéreas en la plaza del Castillo
  • 22:15 horas: espectáculo de fuego
  • 22:30 horas: actuación de Rebelión Brutal Folk, cierre de la jornada
Artistas con trajes medievales manejan antorchas encendidas rodeados por espectadores que sostienen teléfonos móviles.
Los espectáculos de fuego se celebrarán en la plaza dedicada al Castillo de los Mendoza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viernes 4 de septiembre

  • 11:00 horas: apertura del mercado
  • 12:00 horas: sonidos del medievo
  • 14:30 horas: descanso
  • 17:00 horas: reapertura del mercado
  • 18:00 horas: espectáculo itinerante Rithual’s
  • 18:30 horas: El Jorobado de No-me-dan y el Desdichado leproso con su rata Sífilis
  • 22:00 horas: pasacalles nocturno Demonium
  • 22:45 horas: regreso del Dragón Rojo
  • Cierre de jornada con acrobacias aéreas y espectáculo de fuego

Sábado 5 de septiembre

  • 11:00 horas: apertura del mercado, con música medieval, cuentacuentos y personajes fantásticos
  • Tarde: bufones, Rithual’s, El Jorobado de No-me-dan y animación de calle
  • 22:00 horas: La captura del Dragón Rojo y pasacalles Demonium
  • Cierre con acrobacias aéreas, espectáculo de fuego y actuación de Brutal Folk

Domingo 6 de septiembre

  • 11:00 horas: apertura del mercado, con animación, cuentacuentos y música medieval
  • Tarde: cuentacuentos, bufones y Rithual’s
  • 21:15 horas: gran desfile de cierre con todos los participantes
  • 22:00 horas: cierre definitivo del mercado

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