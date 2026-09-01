El refugio de Toni Acosta en Tenerife: una playa perfecta para desconectar con bandera azul, arena gris y una gastronomía única

La playa favorita de Toni Acosta. (Montaje Infobae)

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Toni Acosta, actriz nacida en San Cristóbal de La Laguna, vive cada regreso a Tenerife como un reencuentro con su versión más auténtica. Para ella, la playa de El Médano, situada en el sur de la isla, se ha convertido en un refugio indispensable y en un símbolo de libertad. Cada vez que sus compromisos profesionales se lo permiten, vuelve a ese rincón costero para desconectar del ritmo de Madrid y reencontrarse con el entorno que marcó su infancia y juventud.

Su manera de habitar El Médano está marcada por rituales sencillos que resumen su vínculo con la isla: llega acompañada de su perra, camina descalza sobre la arena, deja que el viento desordene su cabello y se empapa de la atmósfera volcánica del lugar. En palabras de la propia Acosta, la combinación de la energía del mar y la tierra la recarga y le permite descansar como en ningún otro sitio. Para la actriz, El Médano no es solo un destino vacacional, sino la puerta de entrada a sus raíces.

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Esta playa representa para Toni Acosta mucho más que un espacio físico. Es el escenario al que vuelve para sentirse en casa, donde la naturaleza y la memoria personal se entrelazan. La experiencia de estar allí no se limita al verano, sino que forma parte de un ciclo vital en el que la actriz reafirma su identidad canaria y su apego a los pequeños detalles cotidianos.

La playa de El Médano en Tenerife

Ubicada en el municipio de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife, El Médano es una de las playas más conocidas entre los residentes de la isla. Su paisaje está definido por la arena gris y tostada, el mar abierto y la silueta imponente de la Montaña Roja, un cono volcánico que domina el horizonte y se asocia con la energía única del sur tinerfeño. El Médano no es una cala escondida ni un rincón aislado, sino una playa urbana con vida propia, donde vecinos y visitantes conviven en un ambiente relajado y genuino.

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Esta localidad está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su impresionante casco histórico. Además, destaca por su trazado urbano, siendo la primera ciudad del mundo en estar distribuida en cuadrícula

Las características físicas de la playa la hacen atractivas para distintos tipos de público. Zonas de poca profundidad y oleaje moderado facilitan el baño y el juego para familias con niños, mientras que el viento constante ha convertido El Médano en un referente internacional para la práctica del windsurf y el kitesurf. No es casualidad que en sus aguas se celebren campeonatos de renombre, atrayendo a deportistas y aficionados de distintos países. La bandera azul que ostenta la playa garantiza la calidad de los servicios y las condiciones óptimas del agua para el baño.

El ambiente de El Médano resulta fundamental para quienes, como Toni Acosta, buscan descanso y desconexión en un entorno cercano y auténtico. La presencia de la Montaña Roja y el carácter volcánico de la zona influyen en la sensación de energía renovada que experimentan quienes frecuentan la playa.

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Gastronomía y raíces de Toni Acosta

El regreso de Toni Acosta a Tenerife no se entiende sin el reencuentro con la gastronomía local, que constituye una parte esencial de su experiencia en la isla. La actriz destaca la importancia de los guachinches, establecimientos tradicionales que surgieron como puntos de venta de vino acompañados de comida sencilla y que, con el tiempo, han evolucionado hasta convertirse en referentes culinarios sin perder su carácter familiar. Comer en un guachinche significa, según Acosta, disfrutar de platos típicos preparados por quienes llevan toda la vida en la cocina, utilizando materia prima de calidad y manteniendo precios accesibles.

Playa de Tenerife. (Wikimedia Commons)

Entre los lugares que recomienda se encuentra Los Gómez, un guachinche del norte, cerca del Puerto de la Cruz, conocido por su personalidad y por especialidades como la ropa vieja. Para reuniones con amigos o compañeros, la actriz suele elegir Casa Julián Balcón del Mar, también en el Puerto de la Cruz, donde se pide el pescado del día y se declara fiel a las papas arrugadas con mojo, uno de los platos más emblemáticos de Canarias. Otra de sus paradas recomendadas es la Bodega Cha Juana, situada en lo alto de Candelaria, camino del sur, apreciada por sus vistas y por una carta que rescata los sabores tradicionales de la isla.

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