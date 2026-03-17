El rincón de Granada conocido como la ‘Capadocia de Andalucía’: impresionantes paisajes y rutas de senderismo en un Geoparque Mundial

Desierto de Gorafe, en Granada (Turismo Granada).

Granada guarda en su interior un secreto que sorprende a viajeros y geólogos por igual: un rincón que muchos ya llaman la Capadocia de Andalucía. Si la región turca de Capadocia es famosa por sus valles de formas imposibles, cuevas excavadas en roca volcánica y una historia milenaria, el municipio de Gorafe, a poco más de una hora de la capital granadina, ofrece un espectáculo similar, casi irreal, en pleno corazón del sur de España, tal y como detalla Antonio Puente en su libro La vuelta al mundo sin salir de España (Anaya Touring).

Aquí, donde la erosión ha esculpido durante millones de años cañones, barrancos y chimeneas de hadas, la naturaleza se muestra en estado puro. Declarado Geoparque Mundial de la Unesco en 2020, este paraje único apenas ha sido alterado por la mano del hombre y atesora tesoros geológicos, arqueológicos y paisajísticos a la altura de los grandes destinos internacionales.

Un paisaje de otro planeta

La primera impresión al llegar a Gorafe es la de haber aterrizado en otro mundo. El entorno se divide en dos grandes áreas: por un lado, el desierto de Los Coloraos, con formaciones que recuerdan al Gran Cañón del Colorado; por otro, las Bad lands o tierras malas, donde los cañones, barrancos y chimeneas de hadas evocan los paisajes más icónicos de la Capadocia turca.

La complejidad de estos relieves, moldeados durante cinco millones de años, ha convertido a Gorafe en uno de los lugares con menor intervención humana de toda Europa. Para explorar el geoparque es recomendable contratar una visita guiada en 4x4, ya que solo existe una carretera sin señalizar y el acceso por libre puede resultar complicado. Las rutas parten del propio municipio y permiten descubrir el rico mosaico de flora y fauna —con hasta cien especies de aves—, así como disfrutar de miradores espectaculares y cielos certificados por la Fundación Starlight para la observación astronómica.

Desierto de Gorafe, en Granada (Flickr.com).

Pero Gorafe no es solo un espectáculo geológico. La Capadocia andaluza es también uno de los enclaves arqueológicos más importantes de España, con la mayor concentración de dólmenes del país y una de las mayores de Europa: un total de 81 megalitos repartidos en once necrópolis megalíticas. El poblado argárico del Cerro del Culandrillo ha revelado vestigios de vasijas de cerámica y objetos de bronce, testimonio de la vida en el Neolítico y la Edad del Bronce.

El paisaje humano es igual de fascinante. Más de 300 casas-cueva, muchas de ellas aún habitadas, salpican las laderas y barrancos, integrándose en el entorno de forma casi invisible. Estas viviendas, excavadas en la roca, son herencia de una forma de vida adaptada al clima extremo de la zona y constituyen un signo de identidad de la comarca.

Entre el desierto y las estrellas

El desierto de Gorafe es también un destino de referencia para los amantes de la aventura y la astronomía. El cielo nocturno, libre de contaminación lumínica, convierte al geoparque en un paraíso para la observación de estrellas y fenómenos astronómicos. Por el día, las rutas guiadas invitan a sumergirse en la geología, la fauna y los secretos de este paisaje lunar andaluz.

A pesar de su tamaño modesto —apenas 1.600 hectáreas—, Gorafe esconde más sorpresas y tesoros que muchos destinos de renombre. Su mezcla de naturaleza indómita, historia milenaria y cultura subterránea lo convierte en la Capadocia de Andalucía, un lugar imprescindible para quienes desean explorar la cara más insólita y misteriosa de Granada. Pero esto no es todo, pues el viajero no se puede ir sin visitar el pueblo, el cual sorprende por su iglesia mudéjar del siglo XVI, ubicada en lo alto de un cerro y visible desde la distancia, y por los restos de murallas musulmanas que recuerdan la importancia estratégica de la localidad durante la dominación árabe.

En la Antigüedad y la Edad Media, Gorafe dominaba la ruta que unía Levante y Guadalquivir, lo que explica la presencia de un castillo y el carácter defensivo de la zona. El ambiente del pueblo es tranquilo y pausado, ideal para quienes buscan una escapada fuera del circuito convencional. Pasear por sus calles permite descubrir la hospitalidad local, pequeñas casas blancas y una gastronomía de interior basada en productos de la tierra.

El Sendero del Desierto, la increíble ruta española que descubre los escenarios donde se rodó ‘Indiana Jones’ y muchas películas del oeste.

Cómo llegar

Desde Granada, el viaje es de alrededor de 1 hora y 5 minutos por la carretera A-92. Por su parte, desde Jaén, el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 35 minutos por la vía A-44.