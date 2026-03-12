Viajes

El Coliseo vuelve a tener la misma entrada que los antiguos romanos: 12 siglos después reabre el acceso original en Roma

El “Parco Archeologico del Colosseo” inaugurará la zona restaurada de los ambulacros meridionales del Anfiteatro Flavio

El Coliseo, en Roma
El Coliseo, en Roma (Europa Press)

El Coliseo Romano recuperará, el próximo martes 17 de marzo, el acceso original utilizado por los antiguos romanos. Tras más de 1.200 años, el “Parco Archeologico del Colosseo” inaugurará la zona restaurada de los ambulacros meridionales del Anfiteatro Flavio.

La reconstrucción de este recorrido se concreta con una pavimentación renovada y el emplazamiento de bloques de piedra en forma de paralelepípedo (un poliedro de seis caras). Estas estructuras señalan el lugar donde se erigían los antiguos pilares que sostenían las arcadas de acceso al anfiteatro y están dispuestas en dos filas.

Esta apertura marca la conclusión de una fase de remodelación iniciada entre 2009 y 2010, cuando se rehabilitaron los sectores Stern y Valadier. En menos de una semana, los visitantes podrán volver a experimentar aquello que utilizaban las personas que asistían a los espectáculos durante el apogeo de la Antigua Roma.

Un aumento de visitantes en los últimos años

El Coliseo Romano ha experimentado un aumento de visitantes en los últimos años, siendo el lugar cultural más visitado de toda Italia, junto con la zona arqueológica central de Roma. Además, no solamente ha crecido en turismo internacional, sino que son cada vez más los italianos que deciden acudir a este monumento de su propio país.

En 2024, el Coliseo Romano registró 14.733.395 visitantes, dos millones más que el año anterior, aproximadamente. De esos ingresos, el 24% corresponden a personas de Italia, de los cuales la mitad provienen del Lacio, según informa Arte.it. Algo a tener en cuenta, es la implementación por parte del Ministerio de Cultura de contabilizar las segundas visitas con la misma entrada del circuito. Por lo tanto, los visitantes podrán ser registrados tanto para el Coliseo como para el Foro Romano Palatino.

Foto de archivo de público
Foto de archivo de público visitando el Coliseo en Roma May 15, 2025. REUTERS/Eloisa Lopez

De estos visitantes, el 23% es menor de 24 años, lo que afirma el interés de los más jóvenes por la cultura y la historia. Esta cifra se ve respaldada por las políticas de acceso a los sitios culturales italianos que ofrecen entrada gratuita a todos los menores de 18 años a museos y sitios estatales.

Estrategia para devolver el monumento a la vida cultural de Roma

Detrás de este aumento de visitante y, de la futura apertura, se encuentra una estrategia específica en la que pretenden devolver todo lo que conforma el Coliseo de Roma al centro de la vida cultural de la capital italiana, para fortalecer la relación entre ciudadanos y generaciones más jóvenes.

Otro de los aspectos que han sido parte clave de esta estrategia son las tarjetas de membresía. Estos documentos permiten el acceso ilimitado al monumento y a iniciativas y eventos dedicados, incluyendo eventos exclusivos con plazas limitadas. La usan tanto locales como extranjeros residentes en Roma y, por ello, se han emitido alrededor de 15.000 desde el inicio del programa.

Este cambio comenzó en 2017 como parte de la transformación de la forma en la que se narra y se experimenta el Coliseo. El arranque se produjo a la vez que la fundación del Parque Arqueológico del Coliseo como institución autónoma. Desde entonces, se tomó una nueva línea de trabajo destinada a ampliar el alcance más allá de las narrativas arqueológicas tradicionales y desarrollar proyectos capaces de involucrar a diversas comunidades.

Además, el Ministerio de Cultura italiano está a las puertas de firmar un protocolo con el Ministerio de Salud que permitirá a los médicos, sobre todo psiquiatras, prescribir visitas a museos, galerías o parques arqueológicos como terapia. El Parque Arqueológico del Coliseo lleva años ejecutando una serie de proyectos dedicados a la relación entre el arte, la salud y la inclusión social. Por lo que, desde el Gobierno, pretenden establecer un modelo ya probado en países como Canadá.

