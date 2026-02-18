El puente peatonal más grande del mundo está en el centro de Europa: casi 1000 metros de largo en medio de la naturaleza

El puente Sky Bridge 721 está ubicado en un pequeño municipio checo. / Wikimedia Commons

Estar bien conectado, física y virtualmente, es una demanda ciudadana constante que no cesa alrededor del globo. Si encima es de una manera rápida y eficaz, puede convertirse incluso en una atracción turística. Si a estos componentes le añades el último ingrediente, la adrenalina, el combo pasa de ser necesario a deseado. Pero, ¿algún ejemplo? Los puentes colgantes encajan a la perfección con esta descripción.

Desde San Francisco, en Estados Unidos, a la ciudad checa de Dolní Mora, pasando por Chulilla (València), estas construcción se reproducen con orgullo patrimonial allá donde se colocan. El más largo del mundo (peatonal) se encuentra, precisamente, en ese rescoldo del país que un día fue cuna de Franz Kafka. Su nombre es el Sky Bridge 721 y está situado en la estación de alta montaña de Dolní Morava.

Esta estructura, inaugurada en 2022, tiene 721 metros de longitud, 120 centímetros de ancho y se encuentra suspendida a unos 95 metros sobre el valle del arroyo Mlýnické, en la región de Pardubice, al este de Praga. El puente conecta dos crestas montañosas a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar, en un entorno natural frecuentado en cualquier época del año.

Cronología de una anomalía de edificación

La construcción del Sky Bridge 721 requirió dos años de trabajo y una inversión de 8 millones de euros. Se sostiene gracias a seis cuerdas principales, cada una con una capacidad de tracción de 360 toneladas, y 60 cuerdas de viento adicionales. Dada la estrechez, el recorrido del puente es de un solo sentido, desde el refugio de montaña Slaměnka hasta la colina de Chlum, y no está permitido regresar por la misma pasarela.

A favor del visitante está el casi imperceptible desnivel entre ambos extremos: de apenas diez metros, lo que facilita el cruce para la mayoría de los visitantes. Por motivos evidentes, todas aquellas personas que cuenten con sillas de ruedas, carritos de bebé o que porten consigo una bicicleta, tendrán restringida la entrada.

Cómo acceder al puente peatonal más largo del mundo

El acceso a la estructura puede realizarse a pie o mediante telesilla, aunque esta última opción incrementa el precio de la entrada. La tarifa básica ronda los 14 a 16 euros, según la temporada y la antelación de la compra. Los tickets combinados con la plataforma Sky Walk pueden alcanzar los 32,5 euros. Se recomienda reservar con anticipación, ya que los cupos son limitados y la atracción puede cerrar si las condiciones climáticas, especialmente el viento, no son favorables.

Con sus 35 metros de altura cuenta con zonas acristaladas para que la experiencia sea todavía más impactante

Una vez realizado el cruce, los visitantes pueden recorrer el Sendero Educativo del Puente del Tiempo, un trayecto de aproximadamente 2 kilómetros que narra episodios históricos y ambientales de la región a través de paneles y recursos de realidad aumentada. En el entorno destaca además el Sky Walk, una plataforma panorámica de 55 metros de altura con vistas sobre el valle del río Morava y un tobogán en espiral de más de 100 metros de longitud para el descenso.