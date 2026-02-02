Estos son los mejores planes de febrero en Madrid, Barcelona y Sevilla

Puerta del Sol, en Madrid (Shutterstock España).

Madrid, Barcelona y Sevilla se visten de fiesta y creatividad para recibir el mes de febrero con un sinfín de propuestas culturales, deportivas y gastronómicas. Cada ciudad, con su ritmo propio, despliega una agenda cargada de carnavales, festivales, exposiciones y celebraciones que invitan a redescubrir sus rincones y disfrutar de su energía invernal. Para quienes buscan inspiración, el segundo mes del año se convierte en el escenario perfecto para sumergirse en la tradición y la innovación, compartiendo experiencias únicas en tres de los destinos más vibrantes de España.

Entre gigantes y cabezudos, desfiles de luces, maratones, calçotadas, festivales de magia y circuitos de música electrónica, febrero invita a moverse, dejarse sorprender y vivir cada ciudad como si fuera la primera vez. Madrid, Barcelona y Sevilla se confirman así como epicentros de cultura y ocio, ofreciendo a locales y visitantes razones de sobra para salir a la calle y celebrar el invierno con arte, sabor y alegría.

Madrid: Carnaval, magia y experiencias inmersivas

La capital española da la bienvenida a febrero con las Fiestas de Carnaval (del 14 al 18 de febrero), que este año desplegarán su espíritu festivo en Matadero, Madrid Río y otros rincones emblemáticos. El pregón, los desfiles de gigantes y cabezudos, la música en directo y el tradicional Entierro de la Sardina marcarán una semana de celebración en la que no faltarán las murgas, chirigotas y las populares sardinas de carnaval, tanto en versión dulce como salada.

Quienes buscan experiencias diferentes pueden sumergirse en Avatar: The Experience en Espacio Delicias, una exposición inmersiva que traslada al visitante al universo Na’vi con tecnología de última generación y escenarios sorprendentes (hasta el 28 de febrero). El 6 de febrero, los amantes del deporte tienen una cita en el World Indoor Tour Gold de atletismo en el CDM Gallur, con entrada desde 10 euros y la presencia de estrellas internacionales.

El Año Nuevo Chino llenará el distrito de Usera de dragones, desfiles y fuegos artificiales a partir del 17 de febrero, mientras que el XVI Festival Internacional de Magia (a partir del 12 de febrero en el Circo Price) reunirá a magos y magas de todo el mundo en espectáculos para toda la familia. Madrid confirma así su posición como ciudad de grandes eventos y diversidad cultural durante todo el mes.

Barcelona: luces, calçots y cultura popular

Barcelona (Shutterstock).

Barcelona arranca febrero iluminando el Poblenou con el Llum Bcn (del 6 al 8 de febrero), el festival de artes lumínicas que transforma edificios y calles en escenarios de luz y creatividad. El evento reúne a artistas internacionales y locales bajo el lema “Paisajes nocturnos”, convirtiendo la ciudad en un espectáculo visual abierto a todos.

El barrio de Sants se convierte este mes en el epicentro de las calçotadas urbanas, con diferentes encuentros gastronómicos para celebrar la temporada de este manjar catalán sin salir de la ciudad. El Carnestoltes (del 12 al 18 de febrero) llenará las calles de disfraces, música y color, mientras que las Festes de Santa Eulàlia (del 11 al 15 de febrero) recuperan la cultura popular, las puertas abiertas en museos y actividades para todos los públicos.

Los aficionados al motor podrán vivir la salida del Rallye Monte-Carlo Historique el 1 de febrero frente a la Catedral, y quienes prefieren la literatura negra disfrutarán del festival BCNegra (del 2 al 8 de febrero), con charlas, mesas redondas y presentaciones de libros. El mes se completa con la Barcelona Wine Week (2 al 4 de febrero), el certamen vinícola más importante del país, y el BCN Sports Film Festival (23 de febrero al 3 de marzo), un festival gratuito dedicado al cine y al deporte.

Sevilla: maratón, música y carnaval andaluz

En el sur, Sevilla despliega su agenda de febrero con propuestas para todos los gustos. El Zurich Maratón Sevilla (15 de febrero) reunirá a miles de corredores en una de las pruebas más emblemáticas de España, recorriendo los lugares más emblemáticos de la ciudad en un ambiente festivo y deportivo.

La Real Fábrica de Artillería acoge este mes el ciclo ‘Artillera’ (22 de febrero), una apuesta por la música y la danza contemporánea que busca posicionar a Sevilla como referente artístico en el sur de Europa. El 7 de febrero regresa el Electrolunch XXL al Parque de Magallanes: doce horas de música electrónica, talleres, food trucks y actividades para toda la familia, en uno de los eventos al aire libre más originales de la ciudad.

Por supuesto, el Carnaval de Sevilla añade un toque pintoresco y festivo al mes, con desfiles, comparsas y actividades que complementan la oferta cultural y de ocio de la capital andaluza. Febrero, en definitiva, es el mes perfecto para dejarse llevar por la vitalidad y el arte de una ciudad que nunca deja de sorprender.