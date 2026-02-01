Viajes

Dubai anuncia la construcción de la primera calle del mundo pavimentada con oro

La avenida se situará en pleno Zoco del Oro, uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad al almacenar cerca de 1.000 comercios dedicados a la venta de joyas

Guardar
Dubai anuncia la construcción de
Dubai anuncia la construcción de la primera calle del mundo pavimentada con oro (Unsplash)

La fusión entre el lujo futurista, la cultura árabe y las aventuras por el desierto han convertido a Dubái en uno de los destinos líder a nivel mundial. Pero estos últimos días ha anunciado su última apuesta para perpetuar su ostentación e innovación con la construcción de la primera calle del mundo pavimentada en oro. Este proyecto se ubicará en el corazón del histórico Zoco del Oro y se integrará en el nuevo Distrito Dorado de Dubái, cuyo lanzamiento tuvo lugar el pasado 27 de enero por la Oficina de Prensa de la ciudad.

A pesar de ello, todavía se desconoce la fecha de apertura de la denominada Calle Dorada. Asimismo, todos los detalles técnicos sobre cómo se llevará a cabo el pavimentado con oro se mantienen bajo reserva, según ha podido confirmar su desarrollador inmobiliario a EuroNews Travel. De la poca información de la que se dispone, es que estará incrustada en uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad y uno de sus mayores atractivos turísticos: el Zoco del Oro.

Y es que, sus calles albergan cerca de 1.000 comercios dedicados a la venta de joyas, principalmente de 24 quilates -, aunque también es posible encontrar piezas de 18, 21 y 22 quilates-. Allí, turistas y residentes pueden adquirir oro y otras joyas en un entorno que refleja la larga tradición comercial del emirato.

Dubai anuncia la construcción de
Dubai anuncia la construcción de la primera calle del mundo pavimentada con oro (Canva)

El segundo destino mundial para el comercio del oro

La reputación de la ciudad emiratí ya enmarcaba la idea de que sus calles estaban pavimentadas en oro, debido a su estilo de vida lujoso, sus salarios libres de impuestos y sus calles repletas de joyas brillantes. De hecho, los Emiratos Árabes Unidos se posicionan como el segundo mayor destino mundial para el comercio de oro físico, con exportaciones que alcanzaron los 53.410 millones de dólares (44.600 millones de euros) entre 2024 y 2025. Ahora, con el nuevo proyecto, pronto sus residentes y sus visitantes podrán materializar esta idea.

“El oro está profundamente arraigado en el tejido cultural y comercial de Dubái, simbolizando nuestra herencia, prosperidad y perdurable espíritu emprendedor”, ha confirmado Ahmed Al Khaja, director ejecutivo de Dubái Festivals and Retail Establishment (DFRE), parte del Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET), para EuroNews. Así, “a través de este destino emblemático, no solo celebramos ese legado, sino que también lo reinventamos para una nueva era marcada por la creatividad y la sostenibilidad”.

De esta manera, con esta estrategia se espera no solo consolidar su imagen, sino ampliarla. Además, esta iniciativa se sumará a otras ya en marcha para potenciar su renombre internacional como: Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo; Ain Dubái, la noria de observación más grande del planeta; o Deep Dive Dubai, la piscina de buceo más profunda.

Con o sin experiencia, el viajero puede disfrutar de este impresionante destino de la mano de los mejores profesionales

Otras atracciones urbanas de Dubái

En los últimos años, la ciudad emiratí ha impulsado iniciativas urbanas singulares, como la inauguración en 2024 de una calle climatizada donde llueve cada 30 minutos en el complejo Corazón de Europa, parte del archipiélago artificial Islas del Mundo. Además, la ciudad ha anunciado la construcción del llamado ‘bucle del futuro’, un puente climatizado de 2 kilómetros de longitud que conectará enclaves emblemáticos, incluyendo el Centro de Comercio Mundial de Dubái, el Museo del Futuro y el Centro Financiero Internacional.

Este tipo de proyectos busca hacer la ciudad transitable durante todo el año, incluso cuando las temperaturas superan los 45 °C (113 °F) en verano. Del mismo modo, en las afueras de Dubái, el emirato de Fujairah ha presentado innovaciones similares, como la apertura de una carretera musical cuyas ranuras producen melodías inspiradas en la Novena Sinfonía de Beethoven al paso de los vehículos. Así, Dubái consolida su imagen como referente mundial en atracciones urbanas y propuestas turísticas inéditas.

Temas Relacionados

OroDubáiDestinosTurismo EspañaTurismoDestinos EspañaViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El pueblo más bonito de España al que viajar en febrero está en Granada, según el ‘National Geographic’: a 1.500 metros de altura en mitad de un parque natural

Esta localidad se caracteriza por su increíble arquitectura blanca y por su entorno natural, el cual brinda infinidad de rutas de senderismo ideales para descubrir todos sus secretos

El pueblo más bonito de

Uno de los pueblos más bonitos de España está en Burgos: una villa medieval rodeada de murallas, un castillo y una iglesia construida por los vecinos

Esta localidad fue nombrada en 2022 el pueblo más bello de Castilla y León y destaca por su increíble conjunto monumental a pesar de su diminuto tamaño

Uno de los pueblos más

Una de las rutas más increíbles de Barcelona: paredes verticales, puentes, pasos encajonados y miradores panorámicos

Se trata de una de las rutas más dinámicas y originales de la provincia, perfecta para descubrir el lado menos conocido y más emocionante de Barcelona

Una de las rutas más

La estación de esquí de Manzaneda, ubicada en uno de los mejores entornos naturales de Galicia, con más de 15 kilómetros esquiables y 23 pistas

La estación está rodeada de un increíble paisaje que no solo invita a esquiar, sino a descubrir increíbles rutas de senderismo y monumentos naturales

La estación de esquí de

La ciudad inglesa que es el escenario de ‘Los Bridgerton’: Patrimonio de la Humanidad y un festival en honor a Jane Austen

Los escenarios que aparecen en la ficción existen y hoy reciben a viajeros deseosos de recorrer jardines, palacetes y salones de baile

La ciudad inglesa que es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El electorado aragonés suspende a

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera, el escudo o el himno de España

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Albañiles, médicos, camareros y camioneros: el SEPE explica cuáles son las profesiones más difíciles de cubrir en España

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic