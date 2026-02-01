Dubai anuncia la construcción de la primera calle del mundo pavimentada con oro (Unsplash)

La fusión entre el lujo futurista, la cultura árabe y las aventuras por el desierto han convertido a Dubái en uno de los destinos líder a nivel mundial. Pero estos últimos días ha anunciado su última apuesta para perpetuar su ostentación e innovación con la construcción de la primera calle del mundo pavimentada en oro. Este proyecto se ubicará en el corazón del histórico Zoco del Oro y se integrará en el nuevo Distrito Dorado de Dubái, cuyo lanzamiento tuvo lugar el pasado 27 de enero por la Oficina de Prensa de la ciudad.

A pesar de ello, todavía se desconoce la fecha de apertura de la denominada Calle Dorada. Asimismo, todos los detalles técnicos sobre cómo se llevará a cabo el pavimentado con oro se mantienen bajo reserva, según ha podido confirmar su desarrollador inmobiliario a EuroNews Travel. De la poca información de la que se dispone, es que estará incrustada en uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad y uno de sus mayores atractivos turísticos: el Zoco del Oro.

Y es que, sus calles albergan cerca de 1.000 comercios dedicados a la venta de joyas, principalmente de 24 quilates -, aunque también es posible encontrar piezas de 18, 21 y 22 quilates-. Allí, turistas y residentes pueden adquirir oro y otras joyas en un entorno que refleja la larga tradición comercial del emirato.

Dubai anuncia la construcción de la primera calle del mundo pavimentada con oro (Canva)

El segundo destino mundial para el comercio del oro

La reputación de la ciudad emiratí ya enmarcaba la idea de que sus calles estaban pavimentadas en oro, debido a su estilo de vida lujoso, sus salarios libres de impuestos y sus calles repletas de joyas brillantes. De hecho, los Emiratos Árabes Unidos se posicionan como el segundo mayor destino mundial para el comercio de oro físico, con exportaciones que alcanzaron los 53.410 millones de dólares (44.600 millones de euros) entre 2024 y 2025. Ahora, con el nuevo proyecto, pronto sus residentes y sus visitantes podrán materializar esta idea.

“El oro está profundamente arraigado en el tejido cultural y comercial de Dubái, simbolizando nuestra herencia, prosperidad y perdurable espíritu emprendedor”, ha confirmado Ahmed Al Khaja, director ejecutivo de Dubái Festivals and Retail Establishment (DFRE), parte del Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET), para EuroNews. Así, “a través de este destino emblemático, no solo celebramos ese legado, sino que también lo reinventamos para una nueva era marcada por la creatividad y la sostenibilidad”.

De esta manera, con esta estrategia se espera no solo consolidar su imagen, sino ampliarla. Además, esta iniciativa se sumará a otras ya en marcha para potenciar su renombre internacional como: Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo; Ain Dubái, la noria de observación más grande del planeta; o Deep Dive Dubai, la piscina de buceo más profunda.

Con o sin experiencia, el viajero puede disfrutar de este impresionante destino de la mano de los mejores profesionales

Otras atracciones urbanas de Dubái

En los últimos años, la ciudad emiratí ha impulsado iniciativas urbanas singulares, como la inauguración en 2024 de una calle climatizada donde llueve cada 30 minutos en el complejo Corazón de Europa, parte del archipiélago artificial Islas del Mundo. Además, la ciudad ha anunciado la construcción del llamado ‘bucle del futuro’, un puente climatizado de 2 kilómetros de longitud que conectará enclaves emblemáticos, incluyendo el Centro de Comercio Mundial de Dubái, el Museo del Futuro y el Centro Financiero Internacional.

Este tipo de proyectos busca hacer la ciudad transitable durante todo el año, incluso cuando las temperaturas superan los 45 °C (113 °F) en verano. Del mismo modo, en las afueras de Dubái, el emirato de Fujairah ha presentado innovaciones similares, como la apertura de una carretera musical cuyas ranuras producen melodías inspiradas en la Novena Sinfonía de Beethoven al paso de los vehículos. Así, Dubái consolida su imagen como referente mundial en atracciones urbanas y propuestas turísticas inéditas.