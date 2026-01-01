Viajes

El pueblo desconocido de Madrid donde se coronó Juana la Loca y tiene una joya natural a la que se llega por una bonita ruta

La localidad es ideal para una escapada de fin de semana, ya que se encuentra en un entorno lleno de rincones únicos

Ermita de San Mamés, en
Ermita de San Mamés, en Madrid (Adobe Stock).

Con el año ya empezado y las navidades llegando a su fin, las ciudades comienzan su vuelta a la rutina. Sin embargo, todavía quedan unos días para aprovechar y descubrir rincones donde el tiempo transcurre a otro ritmo. Lejos del bullicio y de la imagen más urbana de la Comunidad de Madrid, existen pueblos en los que la serenidad y la naturaleza se funden con la historia y la hospitalidad.

Uno de esos destinos secretos, poco conocido, pero capaz de conquistar a quienes lo descubren, es Navarredonda y San Mamés. Acurrucado entre montañas y praderas del norte madrileño, este pequeño municipio invita a abrigarse, caminar despacio y disfrutar de la vida rural en su forma más genuina.

Un pueblo con raíces entre montañas

Con poco más de un centenar de habitantes, Navarredonda y San Mamés respira autenticidad y calma. Sus calles y casas, habitadas por vecinos conocidos como navarros y navarras, mantienen viva la esencia de una comunidad forjada a base de esfuerzo y convivencia. Aquí, el aire es puro, el paisaje se moldea según las estaciones y la bienvenida de sus gentes recuerda a la hospitalidad de los pueblos del norte.

La historia del municipio se remonta al siglo XI, cuando los árabes fundaron los primeros asentamientos que más tarde pasarían a formar parte del alfoz de Sepúlveda bajo el reinado de Alfonso VI. El paso de los siglos no ha borrado su carácter rural: los campos de centeno y trigo, el sonido del ganado y el discurrir del arroyo del Chorro siguen marcando el ritmo diario. La vida sencilla y el trabajo de pastores y agricultores son las bases sobre las que se ha construido la identidad de este rincón de la Sierra Norte.

Patrimonio y leyenda: una joya en la Sierra Norte

Ruta de la Chorrera de
Ruta de la Chorrera de San Mamés, en Madrid (Sierra Norte de Madrid).

A pesar de su reducido tamaño, Navarredonda y San Mamés atesora monumentos y rincones repletos de historia. La Ermita de San Mamés, situada a las afueras, destaca como uno de los tesoros patrimoniales de la zona. La leyenda cuenta que fue en este templo donde Juana la Loca fue coronada, un episodio que añade un halo de misterio y singularidad al lugar. La sencillez de la ermita, rodeada de campos abiertos, se integra perfectamente en el paisaje sereno y austero que define el municipio.

El pueblo es además un auténtico museo al aire libre de la vida rural tradicional. Elementos como La Fragua, donde antaño se herraban animales y se reparaban herramientas agrícolas, se conservan como testimonio de una época en la que el trabajo comunitario era esencial. La Piedra de la Reguera, por su parte, recuerda el antiguo sistema de reparto de agua para el riego de los huertos, un modelo de cooperación vecinal que antecede a las modas actuales de sostenibilidad y apoyo mutuo.

Aunque sí hay un rincón que define la personalidad de este municipio, ese es el de las chorreras de San Mamés. Este salto de agua, con una caída de 30 metros, se considera la cascada más alta de la Comunidad de Madrid. Alimentada por el arroyo del Chorro, la cascada ofrece, especialmente en otoño y tras las lluvias, un espectáculo natural sobrecogedor. El sendero hasta las chorreras atraviesa robledales y praderas, permitiendo a los caminantes disfrutar del rumor del agua, el colorido del bosque y la tranquilidad del entorno.

El acceso a las chorreras es una de las rutas más apreciadas por los amantes del senderismo y la fotografía de naturaleza. Sin prisas y sin artificios, la recompensa es un espectáculo de agua y piedra al que solo se accede apreciando cada paso y cada sonido del bosque.

Tradiciones y vida cotidiana

Buitrago de Lozoya, en Madrid
Buitrago de Lozoya, en Madrid (Adobe Stock).

La vida en Navarredonda y San Mamés gira en torno a las estaciones y a sus fiestas tradicionales. Destacan celebraciones como San Ildefonso en enero, San Mamés en agosto y las fiestas de verano, que congregan a vecinos y visitantes en jornadas de convivencia. Sin embargo, es en los meses más fríos cuando el pueblo revela su lado más íntimo: guisos caseros, pan recién hecho, charlas junto al fuego y un ritmo que invita a la introspección y al disfrute pausado.

Visitar el municipio en noviembre o durante el invierno es descubrir un silencio lleno de matices: el murmullo del viento, el crujir de las hojas, el rumor lejano del agua. Es un silencio habitado, que invita a escuchar y a reconectar con lo esencial. A esto se le suma un entorno increíble que convierte a la localidad en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

A pocos kilómetros, Lozoya regala vistas imponentes sobre el embalse y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ideal para senderistas y aficionados a la naturaleza. Buitrago del Lozoya, con su muralla medieval y el Castillo del Buen Suceso, ofrece historia y arte, especialmente a través de la Casa Museo de Picasso, donde se exhiben obras donadas por el célebre artista a su amigo, el barbero Eugenio Arias.

14 pueblos ideales para una escapada a menos de una hora y media en coche de Madrid

Cómo llegar

Desde Madrid el viaje es de alrededor de 1 hora y 15 minutos por la vía A-1. Por su parte, desde Segovia el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 10 minutos por la carretera Soria - Plasencia y la N-110.

