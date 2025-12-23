Viajes

Esta es la mayor cascada subterránea de Europa y la única de origen glaciar: una joya natural a la que se llega atravesando la montaña

El Valle de las 72 cascadas es uno de los lugares más bonitos del mundo y atesora joyas naturales como este increíble monumento natural

Saltos del Trümmelbach, en Suiza
Saltos del Trümmelbach, en Suiza (Adobe Stock).

En el corazón de los Alpes suizos, donde las montañas parecen rozar el cielo y los valles se visten de un verde vibrante, un estruendo se escapa desde las entrañas de la tierra. Quien camina por el Valle de Lauterbrunnen, conocido como el Valle de las 72 cascadas, pronto descubre que el agua aquí no solo se desciende sobre acantilados, sino que también ruge en la oscuridad de la montaña. Los Saltos del Trümmelbach, considerados la mayor cascada subterránea de Europa, son una de las maravillas naturales más insólitas del continente, un espectáculo que desafía las expectativas y asombra incluso a los viajeros más experimentados.

En medio del paisaje idílico de Lauterbrunnen, los Saltos del Trümmelbach esconden su fuerza y su misterio en el interior de la montaña. No son cascadas visibles a simple vista desde la distancia; sus aguas, espumosas y arremolinadas, circulan por galerías, túneles y plataformas excavadas en la roca viva. Es la única cascada de origen glacial en Europa a la que se puede acceder por el interior, y su singularidad se confirma nada más llegar: un ascensor de montaña —una auténtica proeza de ingeniería— conduce a los visitantes hasta el corazón mismo del torrente.

El agua que da vida a los Saltos del Trümmelbach desciende de tres colosos alpinos: el Eiger, el Mönch y el Jungfrau, montañas que superan los 4.000 metros de altura y cuyos glaciares, al fundirse, alimentan este río subterráneo con un caudal que en los meses de deshielo puede llegar a superar los 22.000 litros por segundo. La fuerza de la corriente no solo transporta agua: más de 20.000 toneladas de piedras y guijarros son arrastradas anualmente, tallando y modificando sin cesar las entrañas de la montaña. El estrépito de las aguas golpeando la roca retumba por todo el interior, creando una atmósfera sobrecogedora y única.

Un espectáculo natural incomparable

Saltos del Trümmelbach, en Suiza
Saltos del Trümmelbach, en Suiza (Adobe Stock).

Pocos lugares del mundo ofrecen una experiencia similar a la de recorrer las entrañas de la montaña siguiendo el curso de una cascada glacial. En el Trümmelbach, el recorrido está diseñado para que el visitante pueda admirar hasta diez cascadas diferentes desde senderos, plataformas y galerías protegidas, mientras la luz natural y artificial juega con los reflejos del agua y la roca húmeda. El viaje comienza con el ascensor que salva el desnivel y continúa por túneles excavados y balcones que permiten observar la violencia y la belleza de las aguas en movimiento.

El sendero desde Lauterbrunnen hasta Stechelberg, relativamente plano y accesible, se convierte en la antesala perfecta para el espectáculo subterráneo. A lo largo del camino, se suceden paredes verticales de varios cientos de metros y caídas de agua que parecen surgir de la nada, como el famoso Salto del Staubbach, otro de los grandes iconos del valle. Pero es al adentrarse en la montaña donde el visitante comprende la magnitud de la obra que la naturaleza ha esculpido durante milenios: la combinación de fuerza, ruido, humedad y luz crea un ambiente casi irreal, donde cada paso invita a descubrir una nueva perspectiva de la cascada interior.

Esta laguna alpina se enclava en un entorno de gran belleza, pero esconde unas propiedades únicas y muy curiosas

En los meses de deshielo, el caudal alcanza sus máximos y el rugido del agua se convierte en una sinfonía atronadora que sacude la roca y estremece los sentidos. Es entonces cuando se aprecia de verdad la capacidad de la naturaleza para sorprender y sobrecoger, demostrando que, muchas veces, lo más asombroso se encuentra lejos de la superficie y de las miradas habituales.

