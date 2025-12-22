Este es el pueblo más antiguo de Asturias: un refugio natural en mitad de la montaña que se remonta a la Edad Media

Banduxu, en Asturias (Adobe Stock).

Quien ha recorrido las carreteras sinuosas de Asturias sabe que este paraíso verde vive en sus pueblos tanto como en sus montañas o sus playas. Perderse entre aldeas minúsculas, donde los hórreos desafían el tiempo y las casas de piedra cuentan siglos de historia, es buscar el latido auténtico de la región. Aquí, cada curva parece abrir la puerta a un universo rural donde la tranquilidad y las costumbres sobreviven sin esfuerzo al paso del tiempo.

Muchos viajeros buscan esa Asturias silenciosa y profunda, donde todavía es posible encontrar chigre con sidra casera, caminos flanqueados por castaños y un respeto absoluto por el legado recibido. En este laberinto de historia y naturaleza emerge, discreto y silencioso, Banduxu, el pueblo más antiguo de Asturias y una joya medieval en las alturas de Proaza.

Los orígenes medievales de Banduxu

Escondido entre las montañas del concejo de Proaza, Banduxu apenas suma 40 habitantes, pero su peso histórico se remonta a la Edad Media. Los primeros documentos ubican los orígenes de este núcleo en torno a los siglos IX y X, época en la que la consolidación del Reino de Asturias llevaba consigo la fundación de pequeños asentamientos estratégicos. Banduxu fue uno de los enclaves más poderosos de su entorno, protegido por su altitud —a unos 700 metros— y por un paisaje montañoso que actuó durante siglos como muralla natural. Esta geografía aislada frenó el desarrollo urbanístico incluso cuando, en el último siglo, otros pueblos sucumbían a la modernización.

De hecho, la escasa accesibilidad de la localidad ayudó a preservar su estructura medieval. La carretera que lo comunica con el resto de Proaza no existió hasta 1980, lo que evitó el crecimiento desordenado y permitió que el trazado original del pueblo haya llegado hasta hoy prácticamente intacto. Es por eso que pasear por Banduxu es retroceder en el tiempo. El núcleo mantiene el trazado medieval y toda visita se organiza alrededor de la Torre de Tuñón, una fortaleza defensiva que domina el perfil del conjunto. Construida en el siglo XIV y muestra imponente de la arquitectura militar, la torre ha sido testigo de siglos de historia local.

Muy cerca se levanta la iglesia de Santa María, un pequeño templo románico nacido en el siglo X y reconstruido en el XVI, lugar central para la vida religiosa y social del pueblo durante generaciones. A su vez, las casas típicas, con corredores de madera asomando al exterior, completan ese aire de otro tiempo. Restauradas en su mayoría, pero sin adulterar su esencia, permiten adivinar la vida cotidiana que se ha mantenido en el pueblo durante siglos. Es el tipo de arquitectura que ha hecho célebre a la Asturias rural y que aquí se encuentra en estado puro.

Los hórreos, símbolo de tradición

Más allá de su herencia medieval, uno de los grandes tesoros de Banduxu son sus hórreos del siglo XVI. Estas peculiares construcciones, elevadas sobre pilares para proteger los alimentos de la humedad y las alimañas, son parte inseparable del paisaje asturiano. En el pueblo, los hórreos relatan la economía de subsistencia y el ingenio campesino que permitieron sobrevivir en un entorno exigente. Además de ser útiles, han sobrevivido como auténticos monumentos de la cultura popular, recordando cómo era la organización de los pueblos asturianos hace siglos.

Pero esto no es todo, pues el entorno que rodea a la localidad convierte cualquier excursión en una aventura entre naturaleza virgen y panorámicas espectaculares. Al estar dentro del Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, el pueblo es punto de partida para varias rutas de senderismo. La más popular conecta Banduxu con la vecina Proaza, regalando vistas al valle del Trubia y fragmentos de bosque que demuestran por qué Asturias es llamada “paraíso natural”. Quienes buscan experiencias ecológicas pueden acercarse hasta la famosa Senda del Oso, situada a solo tres kilómetros. Este recorrido, uno de los más valorados en España, permite enlazar cultura, naturaleza y deporte en un solo viaje.

Cómo llegar

Desde Oviedo el viaje es de alrededor de 1 hora por la carretera A-63. Por su parte, desde Gijón el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 20 minutos por la vía A-66.