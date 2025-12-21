Viajes

El Montmartre de Madrid, así es la plaza en la que el arte es el protagonista

Un enclave que encuentra la tranquilidad urbana en pleno centro de la ciudad

Plaza del Conde de
Plaza del Conde de Barajas / Turismo Madrid

En pleno centro de Madrid hay un lugar para los amantes del arte, que algunos lo consideran como el “Montmartre madrileño”. Se trata de la Plaza del Conde de Barajas, cerca del Mercado de San Miguel y en pleno Madrid de los Austrias. En este enclave singular se encuentra esa tranquilidad urbana que tanto se busca dentro de una ciudad que va a toda velocidad.

Cada domingo, este espacio se transforma en un auténtico escaparate al talento local gracias al Mercadillo de Pintores, una exposición al aire libre que reúne a cerca de 40 artistas y que ha consolidado a la plaza como el conocido “Montmartre madrileño”, haciendo referencia al famoso barrio parisino. Este rincón, a pesar de la gran afluencia de visitantes que recibe la ciudad, permanece con un sitio apacible y con un marcado carácter histórico.

Dónde se encuentra la Plaza del Conde de Barajas

La Plaza del Conde de Barajas se encuentra en pleno centro de la capital de España. Está situada junto al Arco de Cuchilleros, uno de los accesos principales a la Plaza Mayor. Es un lugar que destaca por su arquitectura original y su atmósfera serena en el Madrid de los Austrias.

Es un espacio cuadrangular con varias salidas que han permitido el mantenimiento de casas palaciegas de la época medieval. En la Plaza del Conde de Barajas se encuentra uno de los edificios de viviendas más antiguos de todo Madrid y cuyo origen se remonta a los años 60 del siglo XVII y conserva las características de la arquitectura del Siglo de Oro.

Historia de la Plaza del Conde de Barajas

Para descubrir el por qué del nombre de la Plaza del Conde de Barajas hay que remontarse a Ruy Sánchez Zapata, quien en el siglo XV edificó allí su casa-palacio, o palacete. Marcó así el inicio de la presencia de una de las familias más influyentes en la nobleza madrileña. Según Arte en Madrid, la figura de don Ruy y su legado han dejado una huella indeleble en la configuración y la memoria de este espacio urbano.

De la época medieval apenas se conservan vestigios materiales, salvo la traza de las calles y algunos restos de la muralla. Sin embargo, la Plaza del Conde de Barajas sigue ofreciendo un recorrido lleno de historia de Madrid a través de su arquitectura. En el número 1 se alza el antiguo Palacio de la Secretaría de la Santa Cruzada, construido en 1888 por Gabriel Abreu.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Sin embargo, los inmuebles más destacados son el Palacio de la Dignidad Arzobispal de Madrid, la antigua sede de la Secretaría de la Santa Cruzada, uno de los edificios de viviendas más antiguos de la ciudad, en el número 2. Su construcción data de la década de 1660 y que mantiene las formas sencillas características del Siglo de Oro. También se encuentra en el número 3, la residencia de la filósofa María Zambrano. Además, varias terrazas permiten disfrutar de una pausa mientras se contempla el paisaje urbano.

Una exposición colectiva tradicional

Según detalla 20minutos, desde 1984, se celebra de forma ininterrumpida una exposición colectiva de pintura al aire libre que no solo ofrece obras originales de artistas locales, sino que también convierte la plaza en un punto de encuentro para actividades culturales abiertas al público. Se trata del Mercadillo de Pintores, organizado por la Asociación Cultural de pintores madrileños Taller Abierto, que está reconocida por interés público municipal. Muchas iniciativas que se desarrollan allí se hacen en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y están especialmente dirigidas a niños y niñas interesados en la pintura y el arte, e incluyen exposiciones, concursos y muestras temáticas.

