El pueblo de Huelva con uno de los belenes vivientes más bonitos de España: cultura y tradición entre increíbles monumentos

Belén viviente de Beas, en Huelva (Web del Belén).

El viajero que busca la auténtica esencia de la Navidad en España encuentra en la provincia de Huelva un rincón donde la tradición y la emoción se dan la mano. Entre dehesas y paisajes de la Sierra de Aracena se alza Beas, un pequeño pueblo serrano que, llegada la Navidad, despliega una de las celebraciones más singulares y participativas de Andalucía. Alejado del bullicio de las grandes capitales y de la Navidad comercial, Beas se presenta como un destino donde costumbres centenarias, arte popular y hospitalidad se funden en un ambiente cercano y entrañable, convirtiéndolo en una parada imprescindible para quienes deseen vivir unas fiestas diferentes.

Tanto es así que su identidad está marcada por una tradición que, iniciada en 1970, ha atravesado generaciones: el Belén viviente más antiguo de Andalucía. Considerado también entre los más antiguos y populares de España, este evento es el corazón de la Navidad y uno de los principales reclamos turísticos de la provincia. Inspirado en la recreación fiel de la Natividad y las escenas cotidianas de la época, el Belén viviente reúne cada año a miles de visitantes que buscan emociones genuinas.

Lo más notable de esta representación es la implicación de los vecinos, que se convierten en protagonistas y dotan a las escenas de una autenticidad difícil de igualar. Las calles y plazas del pueblo se transforman en un rincón de Belén donde los participantes, ataviados con trajes de época, escenifican escenas bíblicas y labores tradicionales, mientras el público recorre las distintas estampas. La visita requiere consultar previamente la web para conocer los días, horarios y venta de entradas, dada la alta demanda que suele registrar cada edición. Además, la representación se extiende durante varios días y atrae público de toda España y Europa.

Historia y patrimonio de un pueblo serrano

Iglesia de San Bartolomé Apóstol, en Beas, Huelva (Adobe Stock):

Más allá de la Navidad, Beas sorprende por su historia y su legado arquitectónico. Sus orígenes se remontan a la época romana y el propio nombre podría proceder tanto del latín ‘Baeza’ como del término árabe ‘Bais’, que significa ‘fuente’, reflejando la confluencia de culturas que ha marcado la villa a lo largo de los siglos. El resultado se percibe en los detalles de la arquitectura, la gastronomía y, especialmente, en unas tradiciones que se han conservado con esmero.

Entre los puntos de interés destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo barroco del siglo XVIII donde se conserva un valioso conjunto de arte sacro. Un recorrido por el pueblo permite descubrir también el Museo del Belén Viviente, espacio dedicado a la interpretación de esta fiesta única y a la preservación de objetos, documentos y fotografías históricas que ilustran la evolución de la celebración.

Pasear por las calles empedradas de Beas es, además, una invitación a disfrutar de la arquitectura tradicional andaluza: casas blancas con patios llenos de flores, plazas animadas y rincones llenos de encanto transportan al visitante a otro tiempo y contribuyen a crear un marco inigualable para la celebración navideña.

Entre naturaleza y tradiciones

Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, en Huelva (Adobe Stock).

Además de su vertiente cultural, Beas enamora también por su entorno natural. Rodeado de dehesas, pastos y alcornoques, el municipio constituye un punto de partida ideal para quienes deseen explorar la Sierra de Aracena. Las rutas de senderismo permiten adentrarse en paisajes espectaculares y descubrir la riqueza de la fauna andaluza, ofreciendo una experiencia que combina naturaleza y tradición.

Igualmente, la localidad celebra otras fiestas importantes, como la Feria de San Sebastián en enero o la Fiesta de la Virgen de la Asunción en agosto, oportunidades perfectas para conocer el pulso local y disfrutar de la hospitalidad que caracteriza a este pueblo onubense. Frente a la homogeneidad de otros destinos, Beas destaca por preservar su autenticidad y brindar una Navidad repleta de emociones, historia y calidez andaluza.

Cómo llegar

Desde Huelva, el trayecto tiene una duración estimada de 25 minutos por las vías H-31 y N-435. Por su parte, desde Sevilla el viaje es de alrededor de 1 hora y 5 minutos por la carretera A-49.