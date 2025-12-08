Viajes

Una de las rutas familiares más impresionantes de España está en Tarragona: atraviesa 20 túneles, viaductos y bonitos paisajes

Este sendero corresponde a una antigua línea ferroviaria de la región y descubre increíbles parajes y monumentos

Guardar
Este sendero descubre una de las comarcas más impresionantes de Tarragona y es ideal para hacerlo tanto a pie como en bicicleta

En tiempos en los que el senderismo se ha convertido en una de las grandes pasiones de quienes buscan descubrir la naturaleza a paso lento, las rutas de vías verdes se posicionan como auténticos viajes a través de la historia y la cultura. Más allá del ruido y la prisa de la ciudad, estos antiguos trazados ferroviarios transformados en caminos peatonales abren una puerta a escenarios insólitos, perfectos para recorrer en familia o con amigos. Atravesar bosques, cruzar túneles y dejarse sorprender por la historia que desvelan las viejas estaciones es una manera de reconectar con el entorno y, sobre todo, con el tiempo sosegado que reclama el alma viajera.

Entre todas las opciones que ofrece el panorama nacional, la Vía Verde de la Terra Alta destaca como una de las rutas más espectaculares y accesibles para todos los públicos. Este sendero dibuja un recorrido único a través de la sierra de Pandols y el Parque Natural des Ports, transformando el antiguo trayecto ferroviario entre La Puebla de Híjar y Tortosa en un sendero repleto de experiencias. Este camino, que conecta las antiguas estaciones de Arnes y Pinell de Brai, acompaña al viajero a través de sierras escarpadas y del curso del río Canaleta.

A pesar de su longitud, cercana a los 24 kilómetros, la ruta es de baja dificultad. Resulta idónea para quienes desean caminar sin prisa, montar en bicicleta o introducir a los más pequeños en el mundo del senderismo con seguridad. La señalización constante y la facilidad del terreno convierten a esta vía verde en una opción versátil y acogedora durante todo el año, aunque la primavera y el otoño, con sus temperaturas suaves y paisajes en plenitud, resultan especialmente recomendables para disfrutarla en su máximo esplendor.

Túneles, viaductos y estaciones

Vía Verde de la Terra
Vía Verde de la Terra Alta, en Tarragona (Adobe Stock).

El viaje se inicia en la localidad de Arnes, punto de partida para adentrarse en un recorrido de sensaciones y descubrimientos. Las antiguas estaciones de Arnes-Lledó, Horta de San Juan, Bot, Prat de Comte y Pinell de Brai, aparecen como testigos de otra época en la que el tren era el eje de la vida local. A lo largo del sendero, el visitante atraviesa hasta cinco viaductos que salvan terrenos abruptos y nada menos que 20 túneles, algunos de ellos larguísimos y sumidos en completa oscuridad. De ahí que resulte imprescindible ir equipado con linternas para poder recorrerlos con comodidad y disfrutar del misterio que encierra cada paso bajo tierra.

No todo el trayecto discurre por la vieja línea férrea: hay ligeros desvíos en algunos tramos por carretera, especialmente cerca de la estación de Pinell de Brai, donde un viejo hundimiento motivó el cierre del trazado ferroviario y obliga a buscar caminos alternativos. Desde Turismo de Cataluña explican que la vía verde evita este túnel concreto, permitiendo que la aventura continúe en superficie y sin pérdida.

Pero más allá de túneles y viaductos, la Vía Verde de la Terra Alta permite descubrir paisajes de gran belleza, muchos de ellos vírgenes e intactos. A lo largo de la ruta, monumentos como el santuario de la Fontcalda —un templo enclavado entre montañas, con aguas termales y un halo místico difícil de igualar—, el convento de San Salvador de Horta y la ermita de San José de Bot aportan el contrapunto cultural y espiritual a la experiencia.

Cómo llegar a Arnes

Desde Tarragona, el viaje es de alrededor de 1 hora y 30 minutos por la carretera A-7. Por su parte, desde Zaragoza el trayecto tiene una duración estimada de 2 horas y 10 minutos por la vía N-232.

Temas Relacionados

RutasRutas NaturalesCataluñaTarragonaRutas y Senderismo EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaá-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las 10 estaciones de tren más bonitas del mundo, según ‘The Telegraph’: de la ‘catedral del ferrocarril’ a joyas de la arquitectura

Estas construcciones sorprende al viajero con sus impresionantes diseños y curiosidades únicas

Las 10 estaciones de tren

¿Cuánto cuesta facturar una maleta en Qatar Airways? Esta es su política de equipaje para todo tipo de viajero

Según el peso, la distancia o el tipo de billete, el precio de la facturación de la maleta será mayor o menor

¿Cuánto cuesta facturar una maleta

El impresionante balneario de Pontevedra que es uno de los mejores de Europa: tiene unos 150 años y cuenta con un enorme palacio

Este centro termal se ubica en el ayuntamiento más pequeño de España y fue galardonado con el primer puesto en los premios Wellness Experience 2023

El impresionante balneario de Pontevedra

¿A dónde viajarán los españoles en 2026? Estas son las tendencias y destinos favoritos, según un estudio

Italia y Japón lideran los destinos favoritos por los viajeros españoles que prefieren experiencias culturales, escapadas urbanas y viajes en familia

¿A dónde viajarán los españoles

Así es el primer tren panorámico de Noruega para ver auroras boreales: un viaje increíble por tan solo 130 euros

Este ferrocarril lleva al viajero a través de increíbles paisajes donde poder contemplar este fenómeno único

Así es el primer tren
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Sémper reaparece en redes

Borja Sémper reaparece en redes sociales y anuncia que lleva “cuatro semanas sin quimioterapia”: “De momento todo va bien”

Por qué los pasajeros en coches eléctricos se marean más: “El cerebro se queda sin señales”

Un hombre muere tras sufrir una parada cardiaca mientras era reducido por la Policía: había entrado en un locutorio a robar y los clientes lo habían encerrado dentro

Bruselas abre la puerta a la creación de centros de deportación de migrantes fuera de las fronteras europeas con la oposición de España

Procedente el despido de un director de operaciones de Kinépolis que emitió un spot publicitario en 24 salas durante dos meses sin permiso

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 8 diciembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz 9 de diciembre: la tarifa más alta del día subió 35%

Precio del aceite de oliva en España hoy 8 de diciembre de 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

A la venta una iglesia por 148.000 euros: puede convertirse en un museo, galería de arte o biblioteca sin permiso de obra

DEPORTES

Adrian Newey, sobre el futuro

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”

Cabo Verde, el rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 que recluta jugadores a través de LinkedIn