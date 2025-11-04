Las tumbas más desconocidas de Egipto: dos joyas monumentales en el Valle de los Reyes de gran valor histórico

Tumba de Seti I, en Egipto (Adobe Stock).

El horizonte de Luxor se recorta frente a la impresionante silueta de la Montaña Tebana, un paraje abrupto donde colinas, valles y acantilados han guardado durante milenios el secreto de la vida y la muerte en el Antiguo Egipto. Bajo la superficie de esta roca, generaciones de artesanos y artistas de Deir el Medina tallaron tumbas para faraones, reinas y nobles, creando auténticas obras maestras del arte funerario. Allí, en la sombra de este paisaje monumental, la obsesión por la eternidad dio lugar a un legado cultural inigualable, cuya fragilidad apenas resiste el paso del tiempo y el asalto de la curiosidad humana.

De todos los monumentos de Egipto, pocos pueden rivalizar con la tumba de Seti I, una de las joyas del Valle de los Reyes. Seti I, faraón de la dinastía XIX y padre del célebre Ramsés II, gobernó una época dorada de construcción y creación artística. Aunque su nombre no brille con el mismo fulgor que el de su hijo, su reinado dejó huella en el arte monumental, como el Gran Templo de Abidos, cuyos relieves aún asombran por su detalle y perfección.

El esplendor de Seti I y el talento artesanal

En el año 1817, el arqueólogo y aventurero Giovanni Battista Belzoni consiguió penetrar con su lámpara de aceite en los pasadizos de la tumba real, identificada desde entonces como KV17. Más de cien metros de corredores y cámaras conducen por un recorrido ceremonial que reproduce el inframundo, donde el faraón debía transitar junto a las deidades para lograr su resurrección.

Tumba de Seti I, en Egipto (Adobe Stock).

En estas galerías, los artesanos plasmaron con maestría escenas y textos sagrados: las Letanías de Re, el Libro de las Puertas, el Amduat y el Libro de la Vaca Celeste reviven en paredes cubiertas de jeroglíficos, colores y formas. En las imágenes aparecen rituales tan emblemáticos como la apertura de la boca, junto a dioses protectores y todo tipo de escenas que componían la cosmología de la vida eterna. Así, la tumba de Seti I se convirtió en una biblioteca pictórica y, a la vez, en un homenaje sublime a la creatividad del Reino Nuevo.

El Valle de las Reinas y el amor inmortal de Nefertari

No muy lejos, en el Valle de las Reinas, se esconde otra obra maestra absoluta: la tumba de Nefertari, esposa predilecta de Ramsés II y protagonista de una de las historias de amor más célebres del Antiguo Egipto. Nefertari inspiró monumentos colosales, como el pequeño templo de Abu Simbel, donde la reina aparece junto a su esposo recibiendo la primera luz de cada amanecer, simbolizando su unión con lo divino.

El hipogeo de Nefertari destaca por el refinamiento de sus relieves y la vivacidad de sus pigmentos. El título que aún la acompaña —“Aquella por la que el sol brilla”— adquiere sentido entre paredes saturadas de iconografía sagrada y escenas que narran el viaje de la reina hacia la inmortalidad. Cada muro, cada figura, cada forma fue concebida por los artistas para asegurarle un tránsito exitoso al más allá y mantener vivo su recuerdo más allá del tiempo y la memoria.