Los castillos más impresionantes de Tarragona: de fortalezas a orillas del Mediterráneo a monumentos con siglos de historia

Estos fortines cuentan la historia de la región a través de sus muros y a día de hoy se han convertido en atractivos turísticos de gran valor

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Castillo de Tamarit, Tarragona (tarragonaturisme.cat).
La provincia de Tarragona, bañada por el Mediterráneo e impregnada de siglos de historia, guarda en su territorio auténticos tesoros arquitectónicos que remiten a épocas de conquistas, leyendas y esplendor feudal. Sus castillos y torres, en gran parte antiguos vigías de frontera y defensa, aún dominan valles, colinas y riberas, constituyendo un viaje fascinante a través del tiempo.

Estos monumentos no son solo un recuerdo de batallas y linajes, sino la excusa perfecta para planificar una escapada única, combinando naturaleza y patrimonio. Recorrer los castillos de Tarragona supone adentrarse en un universo lleno de relatos y descubrir paisajes que han sido testigo de la evolución de la historia en la región.

Castillo de Tamarit

En la desembocadura del río Gaià, el castillo de Tamarit, erigido en el siglo XI, se alza como un imponente guardián sobre una pequeña cala mediterránea. Concebido originalmente para defender la costa de los ataques de piratas berberiscos y otomanos, este edificio de estilo románico posee un encanto particular gracias a sus espectaculares vistas panorámicas que abarcan mar y cuenca fluvial. Aunque actualmente es de propiedad privada y solo accesible al interior en eventos concretos, pasear por sus alrededores permite disfrutar de la majestuosidad de esta fortaleza y su integración en el bucólico entorno tarraconense.

Castillo de Miravet

El pueblo de Miravet y
Entre valles y acantilados recortados por el río Ebro se eleva el castillo de Miravet, uno de los exponentes más destacados del legado templario en Europa. Su ubicación estratégica permitía controlar los accesos y ofrecer refugio ante cualquier amenaza, tanto para la población como para los navegantes. A día de hoy, su excelente estado de conservación invita a recomponer la vida medieval recorriendo sus murallas, torres y estancias. El visitante puede llegar al castillo a pie por un sendero o bien surcar el río en barca, añadiendo una dosis de aventura a la jornada.

Castillo de Calafell

El castillo de Calafell, también llamado de Santa Creu, custodia el centro histórico del municipio que lleva su nombre. Su origen data del siglo XI, aunque los sucesivos cambios de uso y restauraciones han ido modificando su aspecto hasta configurar un completo parque arqueológico. Aquí es posible recorrer la iglesia, el pequeño museo, la prisión y descubrir rincones al aire libre que invitan a comprender la vida medieval tarraconense. La integración del castillo en la vida cotidiana del pueblo le otorga un carácter dinámico y participativo.

Castillo de Riudabella

Castillo de Riudabella, en Tarragona
En pleno corazón de la Ruta del Císter, el castell de Riudabella destaca tanto por su historia como por su propuesta actual. Este castillo del siglo XII, considerado uno de los más bonitos de Cataluña, ha sabido reinventarse hasta convertirse en un singular alojamiento rural con apartamentos y espacios para eventos. El visitante puede disfrutar en sus estancias de una cata de vinos propios, ya que el recinto conserva la tradición vitivinícola medieval. Ya sea para una noche especial o una celebración, Riudabella es sinónimo de exclusividad y calma.

Castillo de Rocafort de Queralt

De origen en el siglo XI, el castillo de Rocafort de Queralt lleva consigo la memoria de la poderosa familia Queralt. Tras décadas de abandono, la fortaleza fue restaurada en los años 60 utilizando materiales del antaño castillo de Torlanda, situado en el pueblo de Conesa. Sobresalen sus muros fortificados, torres almenadas y dos portones principales, testigos de las antiguas luchas y alianzas feudales. El castillo invita al visitante a recorrer sus estancias y contemplar desde las alturas el campo tarraconense.

Castillo de Ulldecona

Castillo de Ulldecona, en Tarragona
En la comarca del Montsià, sobre la sierra Grossa y junto al río Sénia, el castillo de Ulldecona conserva restos que hunden sus raíces en la época andalusí. Fue frontera durante la ocupación árabe y su estética original todavía puede apreciarse en ciertos vestigios, aunque lo que permanece en pie responde a etapas cristianas posteriores: dos torres emblemáticas y la antigua iglesia. Este conjunto monumental sigue siendo punto de encuentro y orgullo para la población local, recordando el lugar privilegiado que ocupó en la historia.

Castillo de Flix

Sobre una loma a orillas del Ebro, el castillo de Flix domina la ribera y el cercano Parque Natural Pas de l’Ase. Reconstruido en el siglo XVIII sobre los vestigios de una fortaleza más antigua, esta construcción se distingue por su planta triangular irregular, ideada para adaptarse al terreno. Gracias a las restauraciones recientes, el castillo luce en perfecto estado y ofrece la oportunidad de entender la importancia defensiva de la zona. Su silueta recortada contra el cielo sigue siendo un punto de referencia en la comarca.

Estos son algunos tesoros medievales en España

Castillo de Sant Jordi d’Alfama

A las puertas del Parque Natural del Delta del Ebro, el castillo de Sant Jordi d’Alfama vigila desde su colina la costa de La Ametlla de Mar. En origen, fue una torre de vigilancia levantada para proteger las rutas marítimas frente a incursiones piratas. Más tarde, en pleno siglo XVIII y bajo el reinado de Carlos II, se convirtió en fortaleza completa, desplazándose algo más hacia el interior para ganar en seguridad. Aunque hoy sus muros no resuenan con el estrépito de antiguas batallas, la panorámica del golfo de Sant Jordi sigue impresionando a cualquier visitante.

