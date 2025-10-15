6 vuelos por menos de 45 euros ida y vuelta para viajar a Europa y Baleares en el mes de noviembre

Viajes por Europa (Adobe Stock).

Ya inmersos en pleno otoño, el mes de noviembre se presenta como una opción ideal para conocer nuevos destinos. Esto es gracias a que los paisajes ya muestran el característico color otoñal en todo su esplendor y el frío invernal todavía no hace presencia del todo. Además, ya se deja atrás Halloween para dar la bienvenida a la Navidad, donde muchas ciudades ya comienzan con las luces y los mágicos mercadillos navideños. Todo ello con precios más bajos que permiten realizar bonitas escapadas cuidando el bolsillo. Es por ello que desde Infobae España hemos hecho una selección de 6 vuelos por menos de 40 euros a destinos europeos y a las islas Baleares, con ayuda de la plataforma vuelosbaratos.es.

**Sin embargo, hay que destacar que los precios expuestos son los que aparecen en el día de publicación de este artículo, por lo que se recomienda revisarlos por si ha habido algún cambio. Para encontrarlos hay que establecer los siguientes filtros en la web mencionada anteriormente: elegir la opción de “Los destinos más baratos”, establecer el origen en Madrid o Barcelona, filtrar las fechas de ida y vuelta del 1 al 30 de noviembre y fijar un precio máximo de 45 euros.

Barcelona- Mahón (25 €)

Puerto de Mahón, en Menorca (Adobe Stock).

El primer viaje propuesto para el mes de noviembre parte desde el aeropuerto de Barcelona El Prat en dirección a Mahón, en Menorca. La ida es el día 21 de noviembre a las 07:00 h y la vuelta el día 23 de noviembre a las 08:30 h. Es un vuelo sin escalas que dura 55 minutos.

Así, Mahón sorprende con su impresionante puerto natural, uno de los más grandes del Mediterráneo, animado por terrazas y mercados. El casco histórico deslumbra con edificios de arquitectura británica, la Iglesia de Santa María y su famoso órgano, además del Teatro Principal, el más antiguo de España. No faltan museos como el de Menorca o encantadoras plazas como la Plaça d’Espanya. Es imprescindible pasear por la ribera y disfrutar de las vistas desde el mirador del Bastión. Cerca, las calas y playas aportan a Mahón su inconfundible esencia marinera y tranquila.

Barcelona - Milán Malpensa (31 €)

Este vuelo tiene un precio de 31 euros y sale desde el aeropuerto de Barcelona El Prat el día 8 de noviembre a las 16:50 h y vuelve el 10 de noviembre a las 23:50 horas 09:10 h. Tiene una duración de 1 hora y 45 minutos y es sin escalas.

El centro histórico de Milán fascina con su mezcla de modernidad y tradición. La imponente Catedral, el Duomo di Milano, se erige como símbolo indiscutible de la ciudad, mientras que la Galería Vittorio Emanuele II, con sus elegantes tiendas y cafés, conecta el pasado con el presente. Milán también se distingue por ser capital internacional de la moda, albergando prestigiosos desfiles y exclusivas boutiques en el famoso Quadrilatero della Moda. Los amantes del arte encuentran en Santa Maria delle Grazie la oportunidad de admirar “La última cena” de Leonardo da Vinci.

Barcelona - Londres Stansted (32 €)

Londres, Inglaterra (Shutterstock).

Por solo 32 euros se puede visitar una de las capitales más fascinantes de Europa. Este vuelo desde el aeropuerto de Barcelona El Prat sale el 13 de noviembre a las 06:00 h y regresa el 16 de noviembre a las 07:40 h. El vuelo no tiene escalas y tiene una duración de 2 horas y 30 minutos.

Resulta ideal para una escapada breve en la que explorar Londres y sus principales símbolos, desde el Big Ben hasta Trafalgar Square o la emblemática Oxford Street. Todos estos puntos clave se pueden descubrir y conocer en profundidad gracias a un free tour, una manera cómoda de adentrarse en la historia y curiosidades de la ciudad. Además, si apetece visitar un museo, la alternativa más recomendable es el British Museum: su entrada es gratuita y su colección es una de las más destacadas del mundo.

Madrid - Fez Saiss International (38 €)

El viaje más barato en noviembre desde Madrid es a Fez. Desde la capital, el vuelo parte del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el 11 de noviembre a las 09:20 h y regresa el 16 a las 06:20 h. Todo por un precio de 38 € en un viaje sin escalas y de una duración de 2 horas y 35 minutos.

La ciudad de Fez, en Marruecos, cautiva por su histórica medina, considerada la más grande del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus laberínticas callejuelas conducen a antiguos zocos, talleres de artesanos y mezquitas centenarias como la de Al Karaouine. Los aromas de especias y cuero caracterizan el ambiente, mientras las coloridas curtidurías ofrecen una estampa única. Fez es también un referente cultural, con madrasas como Bou Inania y museos de arte islámico. Este mosaico de historia, tradición y vida cotidiana convierte a la ciudad en un enclave fascinante para quienes buscan autenticidad y descubrimiento.

Barcelona - París Beauvais (41 €)

Skyline de la ciudad de París

Otro de los destinos destacados para este mes de noviembre es París. Desde la Ciudad Condal el viaje es de tan solo 41 € y parte desde el aeropuerto de Barcelona El Prat. La ida es el 15 de noviembre a las 14:50 h y la vuelta el 21 de noviembre a las 22:35 h. El vuelo no tiene escalas y tiene una duración de 2 horas y 05 minutos.

En París, el encanto se percibe en cada rincón: la silueta de la Torre Eiffel recorta el cielo, el arte inunda el Louvre y el Sena dibuja románticos paseos junto a sus históricos puentes. Los barrios de Montmartre y Le Marais conservan el espíritu bohemio y la elegancia de antaño, mientras que cafés, pastelerías y librerías mantienen viva la tradición cultural. La capital francesa seduce con su arquitectura, su oferta de museos y espectáculos, y una gastronomía reconocida mundialmente. París ofrece una experiencia única que combina vanguardia, historia y sofisticación en un ambiente inconfundible.

Madrid - Oporto (45 €)

En noviembre viajar a Oporto desde Madrid es un chollo. El vuelo, de apenas 45 euros, parte desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el 3 de noviembre a las 22:40 h y vuelve el 8 de noviembre a las 18:10 h. El viaje es sin escalas y tiene una duración de 1 horas y 5 minutos.

Oporto despliega su encanto a orillas del río Duero con un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. La Ribeira invita a perderse entre casas de colores y terrazas animadas, mientras el emblemático Puente de Luis I conecta el centro con Vila Nova de Gaia, donde se encuentran las famosas bodegas de vino de Oporto. No hay que perderse la estación de São Bento, célebre por sus azulejos, ni la Librería Lello, una de las más bellas del mundo. La Catedral y la Torre de los Clérigos completan el recorrido por esta vibrante ciudad portuguesa.