Viajes

El impresionante castillo de Galicia al borde del mar y con vistas al océano que se vende por casi cinco millones de euros

Su nombre se lo debe a un rey español y es una joya arquitectónica en la costa gallega que sorprende por su historia y lujosos detalles

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
Castillo del Príncipe, en A
Castillo del Príncipe, en A Coruña (Ayto Cee).

Gracias a sus playas, rías, valles y pintorescos pueblos, Galicia es un destino que está hecho para disfrutar. Cuenta con un patrimonio natural envidiable que hace que el viajero se maraville con cada uno de sus rincones. Además, es un lugar rico donde la historia y la tradición mantienen sus raíces intactas. Así, su arquitectura también sobresale de la mano de los numerosos castillos que cuenta, los cuales sorprenden al viajero gracias a su arquitectura y emplazamiento, algunos al borde del mar.

Uno de los más increíbles es el castillo del Príncipe o castelo do Príncipe, en gallego. Esta fortaleza se ubica en la parroquia de Santiago de Ameixenda, en el municipio de Cee, y se incrusta en un pequeño saliente rocoso en el mar. Su estado de conservación es increíble, lo que la convierte en un referente defensivo de la región. Además, fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1994. Pero no solo eso, pues actualmente se encuentra a la venta por un valor de 4.700.000 euros, tal y como señala la web de Sotheby’s International Realty.

El nombre de un monarca

Castillo del Príncipe, en A
Castillo del Príncipe, en A Coruña.

El Castillo del Príncipe debe su nombre al futuro monarca Carlos IV y fue proyectado originalmente por orden de Felipe V. Sin embargo, la construcción se postergó hasta la época de Carlos III. El diseño recayó sobre el ingeniero Llovet en 1740, y la obra se completó finalmente bajo la supervisión del francés Carlos Lemaur durante el reinado de Carlos IV, culminando en el año 1751.

Esta pequeña fortaleza, diseñada con un edificio de planta baja en forma de U alrededor de un patio central, disponía en su origen de una guarnición compuesta por unos 90 hombres y estaba armada con 12 cañones. Sobre el adarve, o parte superior del edificio, se ubicaron 14 piezas de artillería, que años atrás se elevaban desde la zona inferior mediante una cuesta, actualmente ya desaparecida. Los escudos colocados en las alturas completaban el aspecto defensivo del conjunto.

Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, el castillo entró en desuso y fue abandonado, aunque más adelante fue habitado. Con el paso del tiempo, se añadió un mirador de estilo modernista que incorpora una escalera de caracol, permitiendo acceder a un balcón con vistas panorámicas. Entre 1985 y 1986 el castillo fue sometido a una restauración por parte de su dueño por aquel entonces Xosé Ramón Oreiro.

Esto devolvió parte de su esplendor original, lo que supuso su catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC) en 1994 por parte de la Xunta de Galicia, incorporándolo oficialmente al patrimonio cultural gallego. Aun así, a lo largo de los últimos años ha pasado por numerosos propietarios, de hecho, en el año 2019 estaba a la venta por un valor de alrededor de 6 millones de euros, mientras ahora su precio es algo más bajo.

Estos son algunos tesoros medievales en España

Un castillo por casi 5 millones de euros

Actualmente, el castillo del Príncipe está a la venta por un valor de 4.700.000 euros, donde se incluye una área construida de 1.900 metros cuadrados y una parcela que supera los 33.000. Además, destaca por albergar nueve habitaciones y nueve baños, así como jardín privado y piscina privada, proporcionando un espacio exclusivo para el disfrute y la relajación. Cuenta también con una amplia terraza que permite apreciar las diversas vistas que rodean la vivienda.

Igualmente, su diseño se alinea con el estilo Mid Century, dotando la vivienda de una estética atemporal y sofisticada. Entre sus principales atractivos visuales, la casa ofrece vistas a la bahía, al jardín, a la montaña y al océano, sumando también vistas panorámicas que realzan la sensación de amplitud y conexión con el entorno.

Temas Relacionados

CastillosCastillos EspañaCastillo MedievalGaliciaA CoruñaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La impresionante cueva azul de aguas turquesas llena de historias y leyendas: se entra tumbado en un kayak

Se dice que este enclave es un lugar maldito y la única forma de llegar a él es a través de una embarcación

La impresionante cueva azul de

La increíble iglesia del siglo XIV que es ‘La Petra de España’: una fachada barroca única que te hará viajar a Jordania

El templo destaca por su variedad de estilos arquitectónicos y por su gran parecido con esta maravilla del mundo

La increíble iglesia del siglo

Este es el pueblo más bonito de España al que viajar en septiembre, según el ‘National Geographic’: una villa medieval con un impresionante palacio

Esta localidad está reconocida como uno de los pueblos más bonitos de España y entre sus calles se ubica la primera maravilla medieval de nuestro país

Este es el pueblo más

El secreto de los hoteles más singulares de Tokio: historia, manga y naturaleza en 5 alojamientos que sorprenden al viajero

Dormir rodeado de libros de manga, convivir en aldeas rurales o participar en rituales centenarios de té son solo algunas de las propuestas que redefinen la hospitalidad tokiota

El secreto de los hoteles

Estos son los 20 palacios de Madrid que puedes visitar gratis hasta diciembre

Una nueva edición de ‘¡Bienvenidos a palacio!’, permite conocer los secretos de algunos de los palacios más singulares de la capital entre el 14 de septiembre y el 2 de diciembre

Estos son los 20 palacios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así se gestó el contrato

Así se gestó el contrato de “emergencia” de 100 millones de euros para las obras del puente de Sevilla por el que Santos Cerdán habría cobrado mordidas

El exjefe de ETA ‘Mikel Antza’ pide posponer su declaración judicial por el asesinato de Gregorio Ordóñez porque está de vacaciones en Mallorca

Las ofertas de las aerolíneas tras el verano: las campañas de Air Europa, Iberia y otras empresas para viajar a Europa y América

¿Cómo pudo Rusia intervenir la señal GPS del avión de Von der Leyen? La gran antena de Kaliningrado o los camiones con sistemas de interferencias

Mazón anuncia ayudas de 350 millones de euros que se transferirán “de manera automática” a los afectados por la DANA

ECONOMÍA

Cuál es el precio máximo

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 3 de septiembre

Afra Blanco, radical con las personas que cuentan con una segunda vivienda: “Friamos a impuestos a los que están comprando vivienda para invertir y para especular”

Ángel Sáenz de Cenzano, director general de LinkedIn en España, explica cómo debe ser tu currículum para que las empresas te contraten

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

De Dean Huijsen a Álex

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”