El impresionante castillo de Galicia al borde del mar y con vistas al océano que se vende por casi cinco millones de euros

Castillo del Príncipe, en A Coruña (Ayto Cee).

Gracias a sus playas, rías, valles y pintorescos pueblos, Galicia es un destino que está hecho para disfrutar. Cuenta con un patrimonio natural envidiable que hace que el viajero se maraville con cada uno de sus rincones. Además, es un lugar rico donde la historia y la tradición mantienen sus raíces intactas. Así, su arquitectura también sobresale de la mano de los numerosos castillos que cuenta, los cuales sorprenden al viajero gracias a su arquitectura y emplazamiento, algunos al borde del mar.

Uno de los más increíbles es el castillo del Príncipe o castelo do Príncipe, en gallego. Esta fortaleza se ubica en la parroquia de Santiago de Ameixenda, en el municipio de Cee, y se incrusta en un pequeño saliente rocoso en el mar. Su estado de conservación es increíble, lo que la convierte en un referente defensivo de la región. Además, fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1994. Pero no solo eso, pues actualmente se encuentra a la venta por un valor de 4.700.000 euros, tal y como señala la web de Sotheby’s International Realty.

El nombre de un monarca

Castillo del Príncipe, en A Coruña.

El Castillo del Príncipe debe su nombre al futuro monarca Carlos IV y fue proyectado originalmente por orden de Felipe V. Sin embargo, la construcción se postergó hasta la época de Carlos III. El diseño recayó sobre el ingeniero Llovet en 1740, y la obra se completó finalmente bajo la supervisión del francés Carlos Lemaur durante el reinado de Carlos IV, culminando en el año 1751.

Esta pequeña fortaleza, diseñada con un edificio de planta baja en forma de U alrededor de un patio central, disponía en su origen de una guarnición compuesta por unos 90 hombres y estaba armada con 12 cañones. Sobre el adarve, o parte superior del edificio, se ubicaron 14 piezas de artillería, que años atrás se elevaban desde la zona inferior mediante una cuesta, actualmente ya desaparecida. Los escudos colocados en las alturas completaban el aspecto defensivo del conjunto.

Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, el castillo entró en desuso y fue abandonado, aunque más adelante fue habitado. Con el paso del tiempo, se añadió un mirador de estilo modernista que incorpora una escalera de caracol, permitiendo acceder a un balcón con vistas panorámicas. Entre 1985 y 1986 el castillo fue sometido a una restauración por parte de su dueño por aquel entonces Xosé Ramón Oreiro.

Esto devolvió parte de su esplendor original, lo que supuso su catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC) en 1994 por parte de la Xunta de Galicia, incorporándolo oficialmente al patrimonio cultural gallego. Aun así, a lo largo de los últimos años ha pasado por numerosos propietarios, de hecho, en el año 2019 estaba a la venta por un valor de alrededor de 6 millones de euros, mientras ahora su precio es algo más bajo.

Un castillo por casi 5 millones de euros

Actualmente, el castillo del Príncipe está a la venta por un valor de 4.700.000 euros, donde se incluye una área construida de 1.900 metros cuadrados y una parcela que supera los 33.000. Además, destaca por albergar nueve habitaciones y nueve baños, así como jardín privado y piscina privada, proporcionando un espacio exclusivo para el disfrute y la relajación. Cuenta también con una amplia terraza que permite apreciar las diversas vistas que rodean la vivienda.

Igualmente, su diseño se alinea con el estilo Mid Century, dotando la vivienda de una estética atemporal y sofisticada. Entre sus principales atractivos visuales, la casa ofrece vistas a la bahía, al jardín, a la montaña y al océano, sumando también vistas panorámicas que realzan la sensación de amplitud y conexión con el entorno.