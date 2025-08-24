Las mejores piscinas naturales de Segovia perfectas para el verano: aguas cristalinas en paisajes mágicos cerca de Madrid

El Chorro de Navafría, en Guadarrama (Shutterstock).

La provincia de Segovia ofrece un auténtico paraíso a los amantes de la naturaleza gracias a un paisaje repleto de pozas, cascadas y recodos fluviales de aguas cristalinas, donde la vegetación exuberante se convierte en un marco idílico. Estos paisajes singulares han dado paso a algunas de las piscinas naturales más cautivadoras de la zona centro peninsular, ideales para quienes buscan un baño refrescante en plena sierra. La combinación de montañas, ríos y recursos cuidadosamente adaptados para el ocio y el descanso, convierte a Segovia en un destino de verano imprescindible.

La generosidad natural de Segovia se muestra en su abundancia de manantiales que bajan desde la Sierra de Guadarrama, formando a su paso espectaculares saltos de agua, arroyos y múltiples piscinas naturales. Muchas de ellas se encuentran equipadas con servicios que aportan comodidad a visitantes y familias, como duchas, aseos, zonas de césped o merenderos. Para quienes desean prolongar la experiencia, la provincia dispone de una variada oferta de casas rurales donde alojarse, combinando descanso y naturaleza en cualquier rincón del territorio.

Calderas del Cambrones

Calderas del Cambrones, en Segovia (Turismo Real Sitio de San Ildefonso).

El río Cambrones excava entre paredes rocosas un conjunto de cascadas y piscinas conocidas como las Calderas del Cambrones, dentro del término municipal de La Granja de San Ildefonso. Este paraje, de aguas limpias y profundas, se revela tras dejar atrás el Puerto de Malagosto, donde se origina el cauce. En el lugar destacan diversas pozas naturales, siendo la más popular la Poza del Guindo, seguida de la Poza de Enmedio y la Poza Negra.

Llegar a estas piscinas naturales requiere completar un paseo de ocho kilómetros desde La Granja, con punto de inicio en el Puente de la Princesa, a la altura del Paseo del Pocillo. El recorrido resulta accesible, con apenas pendiente en la parte final, y permite disfrutar de un recorrido entre naturaleza y silencio, solo interrumpido por el rumor del agua y la vista de las pozas ocultas al pie de las rocas.

El Chorro de Navafría

Uno de los rincones más emblemáticos se sitúa en el municipio de Navafría, donde el Pico del Nevero, con más de 2.000 metros de altitud, es origen de aguas puras que se precipitan formando una cascada de más de 20 metros. En este enclave, conocido como El Chorro de Navafría, las aguas crean transparentes piscinas naturales entre pinares que atraen especialmente durante la temporada veraniega.

El entorno, sencillo de acceder desde el pueblo, dispone de un sendero señalizado exento de dificultad. Alrededor de la cascada se ha desarrollado un área recreativa que destaca por su equipamiento: dispone de mesas, barbacoas, amplias zonas de aparcamiento, así como la presencia de restaurante y bar.

La Panera

La Panera, en Segovia (lapanera.es).

En el término municipal de El Espinar, a los pies de la Sierra de Guadarrama, se encuentra La Panera, una de las áreas más bien acondicionadas para el baño en la provincia segoviana. Esta zona combina montaña y llanura, y el río Moros transcurre apaciblemente cerca de otros cursos de agua como el Duero, el Gudillos o el Voltoya, creando espacios de gran valor natural como la Garganta del río Moros y el embalse de La Gargantilla.

La Panera es célebre por su zona recreativa junto al río Moros, que acoge cada verano a numerosos vecinos y visitantes. El área dispone de una notable variedad de servicios: aseos, duchas, zonas de césped, campo de fútbol, chiringuitos y bancos, además de las piscinas artificiales —tanto para adultos como para niños— que se llenan con aguas cloradas del río.

Pozas del Eresma

En el corazón mismo de la Sierra de Guadarrama, desde la localidad de Valsaín —perteneciente a La Granja de San Ildefonso— se puede acceder a las Pozas del Eresma, a solo 5 kilómetros del pueblo. Este enclave se reconoce por su entorno frondoso y su conjunto de pequeñas playas naturales a orillas del río Eresma, donde el agua ofrece su pureza a los bañistas.

Boca del Asno es el punto más conocido de la zona, repleto de rincones donde refrescarse, con diversas áreas de baño y para el descanso. Los visitantes pueden aprovechar el merendero habilitado y recorrer a pie los alrededores, descubriendo espacios de belleza tranquila en compañía de amigos o mascotas.