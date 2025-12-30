El Corner

Regala el pack Ghd Duet Style: peinados definidos, pulidos y sin encrespamiento

Tecnología profesional, resultados más rápidos y 60 euros de descuento para tu regalo perfecto

Guardar
El pack ghd Chronos incluye,
El pack ghd Chronos incluye, además de la plancha, un peine y un neceser.

La plancha de pelo ghd Chronos Max™ convierte tu peinado diario en uno claramente profesional. Gracias a su tecnología inteligente y a sus placas extra anchas, permite trabajar el cabello con mayor rapidez y precisión y eso, en los resultados, se nota. Lo que también se nota es la rebaja en el precio del pack ghd Chronos, que incluye además de la plancha, un peine y un neceser... todo por 60 euros menos de lo que cuesta de manera habitual. ¿No te parece que es la oportunidad perfecta para comprar este set de belleza como regalo?

Comprar pack Ghd Chronos en oferta

Características del pack ghd Chronos

  • Plancha con tecnología HD motion-responsive™
  • Control térmico ultra preciso a 185°C
  • Placas un 85% más anchas
  • Resultados hasta 3 veces más rápidos
  • Peinados que duran hasta 24 horas
  • Incluye cepillo y neceser termo-resistente

¿Por qué nos gusta tanto este set de belleza ghd?

No todos los días es posible comprar un set de belleza de ghd en oferta, y solo por unas horas, es posible encontrar el ghd Chronos por 60 euros menos. Te puedes llevar a casa este pack que incluye la plancha de pelo ghd Chronos Chronos Max™ junto a un cepillo ghd paddle y un neceser termo-resistente, lo que sin duda suma un plus de valor.

En cuanto a la plancha, lo que realmente la diferencia es su tecnología HD motion-responsive™, capaz de ajustar el calor de forma inteligente a cada movimiento. Esto garantiza una temperatura constante y precisa de 185 °C, clave para conseguir resultados profesionales sin sobreexponer el cabello al calor. Sus placas un 85% más anchas marcan un antes y un después si tienes mucha cantidad de pelo o mechones gruesos, pues permiten trabajar secciones más grandes de una sola pasada, reduciendo el tiempo de peinado. El acabado es más pulido, más recto y visiblemente más brillante, aunque esto no es lo único que se consigue con ella: gracias al control térmico, se reduce el encrespamiento y el pelo queda más suave,

Comprar pack ghd Chronos en oferta

Preguntas frecuentes acerca de la plancha de pelo ghd Chronos Chronos Max™

¿Tienes dudas acerca de la plancha? Te las resolvemos.

¿De qué material son las placas de la plancha?

Esta plancha ghd tiene placas cerámicas.

¿Para qué tipo de cabellos es válida?

Para todo tipo de cabellos.

¿Cuáles son sus resultados probados?

Resultados 3 veces más rápidos³, hasta un 90% más de brillo⁶, 2,5 veces menos encrespamiento⁷ y un alisado 3 veces más recto⁸ en una sola pasada.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Temas Relacionados

BellezaPlanchaPeloPeinadoPlancha PeloProductosProductos EspañaComprasEspaña-AfiliaciónEspaña Noticias

Últimas Noticias

Calor inmediato y ambiente relajante con solo pulsar un botón: así es esta chimenea que muchos ya tienen en casa

Se trata de la chimenea eléctrica que muchos eligen para dar calidez al salón sin obras ni humo

Calor inmediato y ambiente relajante

Aspirar y fregar en una sola pasada: así es el robot aspirador Xiaomi que arrasa en ventas y cuesta solo 60 euros

Este robot aspirador de Xiaomi es el aliado perfecto si tienes mascotas y no quieres pelearte con el pelo en el suelo

Aspirar y fregar en una

Los auriculares minimalistas de Beats que priorizan la música y la comodidad: tienen un 52% de descuento en MediaMarkt

Pequeños por fuera, potentes donde importa: así son los Buds Studio que están rebajados en MediaMarkt

Los auriculares minimalistas de Beats

Esta es la mejor eSim para viajar en Navidad: tiene hasta un 40% de descuento

GigSky es la mejor opción para viajar por el Caribe o hacer una escapada navideña sin preocuparte por la conexión. Sus planes tienen hasta un 40% de descuento y funcionan realmente bien

Esta es la mejor eSim

Vídeo| Así han dado los niños del Colegio de San Ildefonso los premios de la Lotería de Navidad 2025: un rápido segundo premio, la sorpresa del Gordo y un quinto tardío

Reparto y alegría entre los agraciados con los premios del sorteo navideño

Vídeo| Así han dado los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo sistema de entrenamiento

El nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército con aviones turcos y gestionado por Airbus

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Números ganadores del Super Once del 30 diciembre

Ignacio de la Calzada, abogado, aclara uno de los miedos del año próximo: “En 2026 no vais a tener que declarar todos los bizum que hagáis”

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

DEPORTES

El deporte español se despide

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar