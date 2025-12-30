Regala el pack Ghd Duet Style: peinados definidos, pulidos y sin encrespamiento

El pack ghd Chronos incluye, además de la plancha, un peine y un neceser.

La plancha de pelo ghd Chronos Max™ convierte tu peinado diario en uno claramente profesional. Gracias a su tecnología inteligente y a sus placas extra anchas, permite trabajar el cabello con mayor rapidez y precisión y eso, en los resultados, se nota. Lo que también se nota es la rebaja en el precio del pack ghd Chronos, que incluye además de la plancha, un peine y un neceser... todo por 60 euros menos de lo que cuesta de manera habitual. ¿No te parece que es la oportunidad perfecta para comprar este set de belleza como regalo?

Comprar pack Ghd Chronos en oferta

Características del pack ghd Chronos

Plancha con tecnología HD motion-responsive™

Control térmico ultra preciso a 185°C

Placas un 85% más anchas

Resultados hasta 3 veces más rápidos

Peinados que duran hasta 24 horas

Incluye cepillo y neceser termo-resistente

¿Por qué nos gusta tanto este set de belleza ghd?

Comprar

No todos los días es posible comprar un set de belleza de ghd en oferta, y solo por unas horas, es posible encontrar el ghd Chronos por 60 euros menos. Te puedes llevar a casa este pack que incluye la plancha de pelo ghd Chronos Chronos Max™ junto a un cepillo ghd paddle y un neceser termo-resistente, lo que sin duda suma un plus de valor.

En cuanto a la plancha, lo que realmente la diferencia es su tecnología HD motion-responsive™, capaz de ajustar el calor de forma inteligente a cada movimiento. Esto garantiza una temperatura constante y precisa de 185 °C, clave para conseguir resultados profesionales sin sobreexponer el cabello al calor. Sus placas un 85% más anchas marcan un antes y un después si tienes mucha cantidad de pelo o mechones gruesos, pues permiten trabajar secciones más grandes de una sola pasada, reduciendo el tiempo de peinado. El acabado es más pulido, más recto y visiblemente más brillante, aunque esto no es lo único que se consigue con ella: gracias al control térmico, se reduce el encrespamiento y el pelo queda más suave,

Comprar pack ghd Chronos en oferta

Preguntas frecuentes acerca de la plancha de pelo ghd Chronos Chronos Max™

¿Tienes dudas acerca de la plancha? Te las resolvemos.

¿De qué material son las placas de la plancha?

Esta plancha ghd tiene placas cerámicas.

¿Para qué tipo de cabellos es válida?

Para todo tipo de cabellos.

¿Cuáles son sus resultados probados?

Resultados 3 veces más rápidos³, hasta un 90% más de brillo⁶, 2,5 veces menos encrespamiento⁷ y un alisado 3 veces más recto⁸ en una sola pasada.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.