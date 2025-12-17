Si buscas un ordenador que te haga la vida más fácil, este MacBook Air con Apple Intelligence es difícil de superar

Su pantalla Liquid Retina de 13,6”, con mil millones de colores, mantiene una nitidez sobresaliente para trabajar o ver contenido.

No todos los portátiles están pensados para acompañarte todo el día sin perder velocidad ni sobrecalentarse, pero este MacBook Air sí. Con diseño ligero, motor silencioso y una potencia realmente sorprendente para su tamaño, es un dispositivo Apple que te permite trabajar, crear o estudiar sin interrupciones ni agobios.

Así que si buscas un portátil que te haga la vida más fácil de verdad, el MacBook Air 2025 prácticamente no tiene competidores. Lo mejor es que en Amazon puedes encontrarlo rebajado en este y otros colores.

Comprar el MacBook Air 2025 rebajado en Amazon

Características del MacBook Air 2025

Chip M4 que garantiza fluidez total

Autonomía real para todo el día

Pantalla Liquid Retina 13,6″

Compatible con Apple Intelligence

Puertos y conectividad de nivel pro

Lo que destaca de este MacBook Air de Apple

Comprar

El MacBook Air 2025 cuenta con chip M4 que multiplica la velocidad en cualquier tarea, por lo que podemos decir que ha sido diseñado para quienes necesitan rendimiento instantáneo sin llevar a cuestas un equipo pesado. Su nuevo procesador mueve con soltura tareas exigentes como edición de vídeo, multitarea avanzada o apps creativas gracias a la eficiencia del ecosistema Apple. Además, nos gusta que integre Apple Intelligence, lo que añade herramientas que ayudan a escribir, organizar y automatizar tareas del día a día con solo unos clics.

Su pantalla Liquid Retina de 13,6”, con mil millones de colores, mantiene una nitidez sobresaliente para trabajar o ver contenido. Destaca también su autonomía de hasta 18 horas, que evita depender del cargador, y su diseño ultraportátil permite llevarlo a cualquier parte y esto es algo que también nos gusta especialmente. Con Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4, MagSafe y compatibilidad con monitores externos, está preparado para entornos profesionales. Además, macOS optimiza apps como Microsoft 365, Adobe o Google Workspace para ofrecer la máxima fluidez posible.

Comprar el MacBook Air 2025 con un 22% de descuento

¿Qué dicen quienes ya lo tienen en casa?

Apple se ha ganado la confianza de miles de usuarios que, año tras año, compran sus últimas novedades o recurren a sus productos cuando han de renovar los que se les ha quedado viejos o se les han estropeado. Sus dispositivos no son especialmente económicos, pero tienen una calidad extraordinaria. Y prueba de ello son las 4,7/5 estrellas que tiene este MacBook Air en Amazon. Estas son algunas de las cosas que otros compradores han dicho sobre este portátil:

“Es una computadora de lujo. Me resulta perfecta para realizar mis tareas y trámites, y, por supuesto, para editar y grabar audio, actividades que formo parte de mi trabajo”

“La verdad es que estoy encantado. Vengo de portátiles Windows y no me ha costado nada familiarizarme con este sistema operativo.

Qué decir del ecosistema que tiene Apple ... una maravilla. Fácil de usar, intuitivo, y en nada te haces con él"

“Apple por fin ha vuelto a sacar un producto completo y a un precio razonable. A este precio no hay nada en el mercado Windows que sea mejor que este equipo”

“Los chips serie M han sido una revolución y el m4 está siendo la evolución que necesitaba y que le queda perfecto al MacBook air”

Comprar el MacBook Air 2025 con un 22% de descuento

El Air M4 es una apuesta segura si buscas un ordenador ligero, potente y que no falle. Y lo mejor de todo es que, justo ahora, puedes conseguirlo en Amazon con un descuento del 22%. Solo por poco tiempo, baja de 1.099 euros a solo 859 euros... ¿Vas a perder la oportunidad de aprovechar la rebaja?

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.