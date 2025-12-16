Así es el nuevo Samsung Galaxy S25: más delgado, más cómodo y con una IA que trabaja por ti

Su cámara de 50 MP, potenciada por ProVisual Engine, mejora el detalle, el color y la nitidez tanto en foto como en vídeo.

El Samsung Galaxy S25 no es solo un móvil más dentro del catálogo de la marca: es el modelo que Samsung ha utilizado para introducir la IA en el día a día de sus usuarios. Es un dispositivo pensado para quienes buscan agilidad, máximo rendimiento y una calidad de imagen y sonido excepcional. Así que si te gusta la experiencia Samsung, este es el salto generacional que más merece la pena. Especialmente hoy, porque puedes encontrarlo con una rebaja del 22% de descuento en Amazon. Una oferta que, por otro lado, no va a durar mucho: cuando se agoten las existencias para la misma, desaparecerá.

Características del Samsung Galaxy S25

Galaxy AI, para ofrecerte asistencia en tiempo real

Cámaras con ProVisual Engine que te garantizan calidad profesional

Procesador Exynos 2400 para mayor rendimiento

Autonomía avanzada, para que te olvides de recargar constantemente

Diseño más delgado y cuidadoso

El Samsung Galaxy S25, más en detalle

El Samsung Galaxy S25 es para ti si quieres un móvil de gama alta y prefieres Android (este viene equipado con Android 15) a iOs. Con Galaxy AI, una capa de inteligencia artificial que anticipa tareas, resume contenido, traduce en tiempo real y agiliza acciones cotidianas sin que tengas que pedirlo, este teléfono puede convertirse en tu asistente virtual. Su cámara de 50 MP, potenciada por ProVisual Engine, mejora el detalle, el color y la nitidez tanto en foto como en vídeo, con opciones avanzadas de edición directamente desde el teléfono. De hecho, es un móvil para quienes quieren editar fotos, grabar y crear contenido sin usar un ordenador.

El procesador Exynos 2400, junto a sus 12GB de RAM, permite disfrutar de juegos potentes con fluidez constante. La batería se beneficia de la optimización mDNIe y de un software que estira la autonomía sin sacrificar brillo o rendimiento. Cuenta con 512GB de almacenamiento, tiene resistencia IP68 y un diseño más delgado que modelos anteriores. Y la compra incluye una garantía ampliada de 3 más 1 años, exclusiva en Amazon, que añade un valor importante para quienes buscan un teléfono de gama alta para varios años. Te llama la atención, ¿verdad? Pues aprovecha antes de que termine la oferta y cómpralo por solo 849 euros, en lugar de los 1089 euros que cuesta de manera habitual.

Opiniones de otros compradores

En Amazon tiene una media de 4,6/5 estrella, lo que no está mal en absoluto. Te dejamos por aquí algunas de las valoraciones que ha recibido:

“Acabo de actualizar de mi Samsung A33 al nuevo Samsung S25 y la diferencia es impresionante. Comparar un citroen con un ferrari”.

“Un móvil muy bueno, tamaño perfecto, fluido, con un diseño súper bonito y pesa muy poco. Estoy encantado”.

“Un tope de gama como este nunca decepciona: es un móvil bonito y potente, aunque en días de mucho uso puedes necesitar una batería externa”.

“Un gran terminal, sorprende por prestaciones y IA, merece la pena”

De momento, y hasta que termine la oferta flash o vuelen las unidades en oferta, tienes la oportunidad de comprarlo con un descuento nada desdeñable.

