El Corner

Así es el nuevo Samsung Galaxy S25: más delgado, más cómodo y con una IA que trabaja por ti

Si buscas potencia, cámara y autonomía equilibradas, este Samsung es un móvil de gama alta que ahora se encuentra rebajado un 22% en Amazon

Guardar
Su cámara de 50 MP,
Su cámara de 50 MP, potenciada por ProVisual Engine, mejora el detalle, el color y la nitidez tanto en foto como en vídeo.

El Samsung Galaxy S25 no es solo un móvil más dentro del catálogo de la marca: es el modelo que Samsung ha utilizado para introducir la IA en el día a día de sus usuarios. Es un dispositivo pensado para quienes buscan agilidad, máximo rendimiento y una calidad de imagen y sonido excepcional. Así que si te gusta la experiencia Samsung, este es el salto generacional que más merece la pena. Especialmente hoy, porque puedes encontrarlo con una rebaja del 22% de descuento en Amazon. Una oferta que, por otro lado, no va a durar mucho: cuando se agoten las existencias para la misma, desaparecerá.

Comprar Samsung Galaxy S25 por solo 849€

Características del Samsung Galaxy S25

  • Galaxy AI, para ofrecerte asistencia en tiempo real
  • Cámaras con ProVisual Engine que te garantizan calidad profesional
  • Procesador Exynos 2400 para mayor rendimiento
  • Autonomía avanzada, para que te olvides de recargar constantemente
  • Diseño más delgado y cuidadoso

El Samsung Galaxy S25, más en detalle

El Samsung Galaxy S25 es para ti si quieres un móvil de gama alta y prefieres Android (este viene equipado con Android 15) a iOs. Con Galaxy AI, una capa de inteligencia artificial que anticipa tareas, resume contenido, traduce en tiempo real y agiliza acciones cotidianas sin que tengas que pedirlo, este teléfono puede convertirse en tu asistente virtual. Su cámara de 50 MP, potenciada por ProVisual Engine, mejora el detalle, el color y la nitidez tanto en foto como en vídeo, con opciones avanzadas de edición directamente desde el teléfono. De hecho, es un móvil para quienes quieren editar fotos, grabar y crear contenido sin usar un ordenador.

El procesador Exynos 2400, junto a sus 12GB de RAM, permite disfrutar de juegos potentes con fluidez constante. La batería se beneficia de la optimización mDNIe y de un software que estira la autonomía sin sacrificar brillo o rendimiento. Cuenta con 512GB de almacenamiento, tiene resistencia IP68 y un diseño más delgado que modelos anteriores. Y la compra incluye una garantía ampliada de 3 más 1 años, exclusiva en Amazon, que añade un valor importante para quienes buscan un teléfono de gama alta para varios años. Te llama la atención, ¿verdad? Pues aprovecha antes de que termine la oferta y cómpralo por solo 849 euros, en lugar de los 1089 euros que cuesta de manera habitual.

Comprar Samsung Galaxy S25 en Amazon

Opiniones de otros compradores

En Amazon tiene una media de 4,6/5 estrella, lo que no está mal en absoluto. Te dejamos por aquí algunas de las valoraciones que ha recibido:

  • “Acabo de actualizar de mi Samsung A33 al nuevo Samsung S25 y la diferencia es impresionante. Comparar un citroen con un ferrari”.
  • “Un móvil muy bueno, tamaño perfecto, fluido, con un diseño súper bonito y pesa muy poco. Estoy encantado”.
  • “Un tope de gama como este nunca decepciona: es un móvil bonito y potente, aunque en días de mucho uso puedes necesitar una batería externa”.
  • “Un gran terminal, sorprende por prestaciones y IA, merece la pena”

De momento, y hasta que termine la oferta flash o vuelen las unidades en oferta, tienes la oportunidad de comprarlo con un descuento nada desdeñable.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Temas Relacionados

Teléfonos móvilesSmartphonesTeléfonos inteligentesDispositivos ElectrónicosTencnologíaSamsunsProductosProductos EspañaComprasAmazonEspaña-AfiliaciónEspaña Noticias

Últimas Noticias

Con esta solución tendrás internet en cualquier país al que viajes: así funciona la eSIM de Airalo

Olvídate del roaming y de las complicaciones con una de las mejores eSIM del momento: tendrás internet en cualquier parte del mundo

Con esta solución tendrás internet

Este horno de AEG es perfecto para no perder tiempo en la cocina gracias a sus programas guiados: ahorra 200 euros en su compra

El horno de AEG que convierte recetas complicadas en tareas fáciles con su sonda y programas guiados está rebajado por Navidad

Este horno de AEG es

El smartwatch de Samsung que mejora los entrenamientos: analiza cuánto y cómo te mueves y tiene un 44% de descuento en El Corte Inglés

Este Samsung demuestra que un reloj puede ser elegante y, a la vez, una herramienta de salud avanzada... y ahora está en oferta en El Corte Inglés

El smartwatch de Samsung que

Este mítico sillón de IKEA que arrasa en ventas está rebajado a solo 89 euros: es comodísimo y destaca por su diseño atemporal

Se trata de uno de los sillones más conocidos de Ikea y la firma lo tiene hoy con un 18% de descuento en su tienda online

Este mítico sillón de IKEA

Prepárate para tus próximas escapadas y hazlas realidad con OUIGO

Planifica tus viajes y disfruta de tus destinos favoritos con los trenes de alta velocidad de OUIGO

Prepárate para tus próximas escapadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar exige al PSOE que

Sumar exige al PSOE que se mueva y le pide una “reunión urgente” para relanzar la legislatura: “El Gobierno es de dos”

El Gobierno elige al coronel Pedro Merino Castro como nuevo dirigente de la UCO: ha trabajado en la Moncloa y la Zarzuela

Pilar Alegría deja el Gobierno para ser candidata en Aragón: “He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante”

La Audiencia Nacional revisará la legitimidad del comité de análisis creado para investigar el apagón eléctrico

La carretera submarina más larga del mundo tendrá 27 kilómetros a 400 metros de profundidad y una rotonda doble para salir

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Óscar Puente anuncia que el nuevo abono de transporte único se podrá utilizar a partir del 19 de enero

Números ganadores del Super Once del 16 diciembre

La compraventa de viviendas se desacelera en el tercer trimestre con una subida del 2,7%

Aranceles al cerdo español: China fija entre el 4,9% y el 19,8% los impuestos a las importaciones de productos porcinos

DEPORTES

El refugio de Alcaraz para

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”