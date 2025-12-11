El Corner

Este mítico sillón de IKEA que arrasa en ventas está rebajado a solo 89 euros: es comodísimo y destaca por su diseño atemporal

Se trata de uno de los sillones más conocidos de Ikea y la firma lo tiene hoy con un 18% de descuento en su tienda online

Guardar
Su estructura de tablillas de
Su estructura de tablillas de roble curvadas ofrece una flexibilidad única que lo hace especialmente cómodo para largas sesiones de descanso.

Si buscas un sillón cómodo, duradero y con diseño atemporal, estás de suerte: esta oferta de IKEA es justo lo que estabas esperando. Uno de sus sillones más famosos, el de la serie POÄNG, vuelve a bajar de precio y es una oportunidad perfecta para renovar el rincón de lectura o aportarle un extra de comodidad a tu salón.

Está disponible en varios colores y, aunque no todos, son varios los que tienen esta rebaja de precio. Si llevabas tiempo con este sillón fichado, no esperes más. ¡Cómpralo antes de que vuelva a su precio original!

Comprar sillón POÄNG en IKEA por solo 89€

Características principales del sillón POÄNG

  • Estructura flexible y muy cómoda
  • Respaldo alto para un mejor apoyo cervical
  • Cojines intercambiables
  • Compatible con reposapiés POÄNG
  • 10 años de garantía

Lo que destaca de este sillón de IKEA

Puede que haga tiempo que le habías echado el ojo al sillón POÄNG, pero quizá desconocías cuáles son sus características. Pues bien, te diremos que su estructura de tablillas de roble curvadas ofrece una flexibilidad única que lo hace especialmente cómodo para largas sesiones de descanso. Además, tiene un respaldo alto que proporciona apoyo al cuello, lo que lo hace ideal para leer, ver la televisión o simplemente relajarse.

Por otro lado, permite cambiar fácilmente el cojín para renovar su estilo o combinarlo con la decoración de tu casa; la verdad es que esto, hoy en día, nos parece imprescindible. Si añades el reposapiés POÄNG, la comodidad sube otro nivel. Con 10 años de garantía, es una pieza pensada para acompañarte durante años. Un clásico del diseño nórdico que sigue triunfando por su durabilidad, confort y precio accesible. Ahora, además, más que muchos otros días: ha bajado la barrera de los 100 euros.

Comprar sillón POÄNG en IKEA por solo 89€

¿Qué opinan otros compradores?

Se trata de uno de los sillones superventas de IKEA y son muchas las personas que lo tienen decorando su hogar. Esto es lo que opinan algunas de ellas:

  • “Sillón comodísimo, fácil de montar y muy decorativo”
  • “Es un sillón muy cómodo a la vez que resultón. Tiene un color especial y un corte elegante a la vez que moderno. Lo recomiendo al 100%”
  • “Lo compré para poner delante de la librería que instalé en el salón y que muy integrado con el resto. También lo usa mi padre cuando viene de visita a casa y está encantado”
  • “Te acoge muy bien, no es nada rígido”

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Temas Relacionados

SillonesHogarMueblesIKEAProductosProductos EspañaComprasEspaña-AfiliaciónEspaña Noticias

Últimas Noticias

Prepárate para tus próximas escapadas y hazlas realidad con OUIGO

Planifica tus viajes y disfruta de tus destinos favoritos con los trenes de alta velocidad de OUIGO

Prepárate para tus próximas escapadas

Este colchón viscoelástico de matrimonio FLEX ofrece la máxima firmeza y adaptabilidad: tiene un descuento del 60%

La calidad FLEX ahora es más accesible, porque el Pacific Visco cuesta solo 679 euros

Este colchón viscoelástico de matrimonio

Este smartwatch de Garmin es la opción perfecta para deportistas: máxima precisión con un 32% de descuento en Amazon

Entrena como un profesional con el Garmin Forerunner 55, que está rebajado más de 60 euros en la plataforma electrónica

Este smartwatch de Garmin es

La freidora de aire JOCCA está rebajada a mitad de precio: 5L de capacidad por menos de 60 euros

Leroy Merlin ha rebajado un 49,10% en unas pocas unidades y por tiempo limitado esta freidora digital con ventaja de Jocca

La freidora de aire JOCCA

La freidora de aire Cecofry Dual 9000 de Cecotec es ideal para familias: capacidad gigante y precio mínimo

La airfryer XXL de Cecotec se desploma de precio. Aprovecha ahora y cómprala por su potencia y capacidad

La freidora de aire Cecofry
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El “épico” entrenamiento militar con

El “épico” entrenamiento militar con nieve y temperaturas de -40ºC: soldados de Reino Unido y Finlandia se preparan cerca de la frontera con Rusia

La baliza V16 obligatoria en 2026 es un “coladero”, según un experto en ciberseguridad: hackearla es fácil y barato

Europa es un grupo de países “en decadencia” gobernados por líderes “débiles” y “será irreconocible en 20 años”: EEUU promete “cultivar resistencia” interna en países europeos

Almeida vuelve a retrasar un año la prohibición de circulación a los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta ambiental

Mercadona indemniza con 60.000 euros a una gerente despedida sin pruebas bajo la acusación de haber comido varios productos sin pagarlos

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 11 diciembre

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Cómo evitar estafas a la hora de comprar un número de lotería: la policía comparte su decálogo de seguridad

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”