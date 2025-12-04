El Corner

Esta lavadora de Bosch permite ahorrar agua y energía en cada uso: potente, silenciosa y con un descuento del 40%

Worten ha decidido tirar la casa por la ventana y convertir esta lavadora Bosch de 10kg en toda una ganga

Con la eficiencia energética A, permite ahorrar agua y luz en cada lavado gracias a ActiveWater Plus.

Tu lavadora ya no responde como antes o consume demasiado, la que tenías se te ha estropeado o vas a mudarte y renovarlo todo. Son muchas las razones por las que puede interesarte esta superoferta del día de Worten: la lavadora Bosch WGG254Z5ES tiene una rebaja del 40% en su precio.

Por solo 469,99 euros, hoy puedes llevártela a casa y empezar a ahorrar. Porque una de sus características principales es su gran eficiencia energética, lo que repercutirá, sin duda, en tus facturas mes a mes. Especialmente si buscas un modelo que combine ahorro, fuerza y silencio, esta lavadora es para ti. Te contamos de ella todo lo que debes saber.

Comprar la lavadora Bosch en Worten al 40% de descuento

Características de la lavadora Bosch WGG254Z5ES

  • Ahorro de agua y energía con ActiveWater Plus
  • Motor EcoSilence con 10 años de garantía
  • Carga XL de 10 kg y centrifugado de 1400 rpm
  • Programas rápidos de 15 y 30 min
  • Función Higiene Plus
  • Función Pausa+Carga para más comodidad

Así es la lavadora Bosch que Worten tiene en oferta

Si te hemos traído esta oferta de Worten es porque consideramos que es todo un chollo. Para empezar, cuenta con la garantía de calidad de Bosch y tiene un 40% de descuento en su precio, algo que no se ve todos los días. Pero más allá de eso, nos encantan sus características.

Tiene una capacidad de 10 kg, ideal para casas con mucho movimiento. Su motor EcoSilence reduce el ruido al mínimo y viene respaldado por una garantía de 10 años. Con la eficiencia energética A, permite ahorrar agua y luz en cada lavado gracias a ActiveWater Plus, que detecta automáticamente la carga. Integra programas útiles como Rápido 15/30 min, Higiene Plus o Iron Assist, y permite acelerar cualquier ciclo con SpeedPerfect.

Queremos destacar también su display LED, que facilita la selección y muestra la carga recomendada, así como la función Pausa+Carga, que resuelve olvidos de última hora. Ahora, con un descuento del 40%, es una de las lavadoras más completas y rentables del momento.

Comprar la lavadora Bosch en Worten al 40% de descuento

¿Cómo la valoran otros compradores?

Muchas personas han comprado esta lavadora Bosch en Worten y esto es lo que opinan tras usarla:

  • “Elegí esta lavadora por su capacidad y estoy contenta con la compra. Es muy silenciosa”
  • “100 % recomendable. Silenciosa, intuitiva para programar la función. La ropa sale superbién”
  • “Lavadora silenciosa y eficiente. Estoy contenta con el producto”
  • “Los programas son muy útiles y el funcionamiento muy bueno, la ropa sale muy limpia y suave”

Como ves, las opiniones son muy positivas, lo que le ha hecho alcanzar las 4,8 sobre 5 estrellas en la plataforma. No lo dudes y, si necesitas una nueva lavadora, opta por esta de Bosch: es potente, eficiente y tiene una gran capacidad.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

