Gran rebaja en la placa de inducción Serie 5000 de AEG: cocina rápido y preciso por 140 euros menos

La función PowerBoost de la plaza acelera aún más tareas como hervir agua o saltear.

¿Vas a renovar tu cocina? Si la respuesta es sí y has de comprarte una placa de inducción, puedes valorar hacerte con esta de AEG, que ahora mismo tiene un descuento de nada más y nada menos que 140 euros.

Con ella ganarás tiempo, comodidad y eficiencia, porque consume menos que otros productos similares. Así, si quieres modernizar tu encimera y ganar en rendimiento, la placa de inducción AEG Serie 5000 Induction es muy buena opción.

¿Cuáles son sus principales características?

4 zonas de cocción para que ahorres tiempo

Medidas estándar para que se adapte a tu cocina

Control táctil

Temporizador

Fácil instalación

Sincronizable con la campana

Comprar placa de inducción AEG por 359€

Así es la placa de inducción Serie 5000 Induction de AEG

Comprar

La placa de inducción Serie 5000 de AEG ofrece calor rápido y preciso, ideal para quienes necesitan un espacio de cocción fiable. Su tecnología de inducción calienta el recipiente directamente, reduciendo tiempos y consumo energético, su función PowerBoost acelera aún más tareas como hervir agua o saltear y sus controles táctiles independientes permiten ajustar cada zona de forma intuitiva.

Por su parte, el diseño sin marco de esta placa queda limpio y moderno en cualquier cocina, una gran noticia para ti, que quieres modernizar la tuya. Su temporizador integrado facilita cocciones exactas sin estar pendiente. Además, la función Hob2Hood permite sincronizarla con la campana compatible para automatizar la extracción.

Sus características no podrían ser mejores, y si a eso le sumamos que tiene un descuento del 30%, no tenemos dudas de que es una apuesta segura.

Comprar placa de inducción AEG por 359€

Preguntas frecuentes sobre la placa Series 5000

¿Todavía tienes alguna duda sin resolver? Vamos a ver si podemos darle respuesta.

¿Qué es exactamente la función Hob2Hood?

Se trata de una innovadora función que hace que placa de inducción y campana extractora estén conectadas. De este modo, la campana ajusta de forma automática la velocidad del ventilador según la temperatura a la que se esté cocinando. Gracias a esta función, si hierves a fuego lento, la extracción es silenciosa. En cambio, la extracción es más potente sin que tú tengas que hacer nada cuando están friendo alimentos.

¿De cuánto es su temporizador?

Esta placa incorpora un temporizador que se puede ajustar hasta una hora. Además, apaga automáticamente la placa cuando se termina el cocinado.

¿Qué dicen otros compradores?

En AEG, esta placa de inducción tiene una valoración de 4 sobre 5 estrellas.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.