Esta cafetera es una de las mejores espresso de De’Longhi: tiene un 46% de descuento y cuesta menos de 100 euros por el Cyber Monday de Miravia

La plataforma de compras online ha extendido sus descuentos dos días más y esta cafetera De L’onghi está tirada de precio

Este modelo funciona con café
Este modelo funciona con café molido o monodosis E.S.E., por lo que podrás elegir en cada caso tu favorito.

Tomarse un café en una cafetería es un plan genial para distraerse y pasar tiempo no solo fuera de casa, sino con seres queridos. Pero tener la posibilidad de disfrutar de un café espumoso en la comodidad del hogar es otro nivel. Uno que está disponible a un precio reducido gracias al Cyber Monday extendido de Miravia.

Solo durante dos días, la cafetera ECP33.21 de De’Longhi tiene un descuentazo del 46%. Es decir, su precio baja de 175 euros a solo 94,90 euros, un chollo difícil de ignorar si eres de esas personas que buscan comodidad, sabor y personalización.

Ver la oferta de la cafetera De’Longhi en Miravia

Características de la cafetera ECP33.21

  • Bomba de 15 bares para extraer el máximo sabor
  • Sistema anti-goteo exclusivo
  • Espacio integrado para guardar accesorios
  • Sistema de leche ‘Cappuccino System’ para crear bebidas espumosas
  • 2 termostatos independientes

Los detalles de la cafetera ECP33.21 de De’Longhi

Cuando nos hemos encontrado con este descuentazo en esta cafetera espresso De’Longhi en Miravia gracias a su Cyber Monday extendido no nos lo hemos pensado: hemos querido compartirlo contigo para que no lo dejes pasar. Porque se trata de una cafetera de muy buena relación calidad-precio, con la que conseguirás unas bebidas profesionales, y puede ser tuya por solo 94,90 euros.

El modelo ECP33.21 extrae el café a 15 bares, logrando aroma intenso y crema densa, y su Cappuccino System crea una espuma profesional de forma sencilla. Funciona con café molido o monodosis E.S.E., por lo que podrás elegir en cada caso tu favorito. Por otro lado, incorpora dos termostatos para controlar por separado agua y vapor con precisión. Los botones retroiluminados facilitan un manejo rápido y claro y, además, incluye filtros para 1, 2 tazas y monodosis.

Preguntas frecuentes sobre la cafetera ECP33.21

Si tienes dudas acerca de esta cafetera De’Longhi, sigue leyendo: tratamos de darles respuesta.

¿Qué tipo de cafetera es?

Es una cafetera espresso manual semiautomática: no tiene molinillo integrado.

¿Qué tipo de café admite?

Debes usar café molido o monodosis para preparar tus bebidas favoritas.

¿Qué capacidad tiene?

Esta cafetera De’Longhi tiene un depósito de agua extraíble de 1,1 litros y permite preparar una o dos tazas a la vez

¿Tiene algún sistema de seguridad?

Sí. Esta cafetera dispone de un sistema de apagado automático que se pone en marcha cuando lleva unos minutos sin usarse.

Ver la oferta del 46% en la cafetera De’Longhi en Miravia

