España busca brillar una vez más en los Juegos Mundiales de Patinaje

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España afronta con optimismo una nueva edición de los World Skate Games, los Juegos Mundiales de Patinaje que inaugura este viernes la paraguaya Asunción y que se desarrollarán hasta el 18 de octubre y donde espera superar su última gran actuación de hace dos años.

El equipo español competirá en un evento que reúne a las disciplinas de hockey patines, la olímpica de skateboarding, hockey línea, patinaje artístico, patinaje de velocidad, inline freestyle, roller freestyle, scooter, descenso y skate cross con un total de 143 deportistas, entre ellos nombres conocidos a nivel individual como los 'skaters' Danny León, Naia Laso, Julia Benedetti o el bisoño Egoitz Bijueska, el patinador 'Chevi' Guzmán o los dos potentes combinados nacionales de hockey patines.

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El principal objetivo de la delegación española es el de superar las 49 medallas que obtuvo hace dos años en la pasada edición, la cuarta en total, celebrada en Italia, con 19 oros, ocho platas y 22 bronces, y que la llevaron a ser la tercera del medallero.

Así, la selección masculina y femenina de hockey patines tratarán de defender sus respectivos títulos mundiales, mientras que la selección española de Skateboarding disputará sus Campeonatos del Mundo en dos competiciones que serán puntuables para el ranking de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 liderados por Egoitz Bijueska, campeón del mundo y número 1 del ranking de la modalidad de Park con tan sólo 15 años.

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Otro de los nombres propios de estos World Skate Games será el de Sebastián 'Chevi' Guzmán, que está considerado como el mejor velocista de todos los tiempos, con récords mundiales en los 100m y 200m, y las selecciones españolas de hockey línea optarán a todo. También habrá espacio a otras disciplinas menos conocidas a nivel mediático como el Inline Freestyle y el Alpino en Línea, y más extremas como el Roller Freestyle, el Scooter y el Descenso, con campeones de Europa y del mundo españoles.

"Somos la disciplina que tiene más títulos mundiales y europeos del deporte español, y es un orgullo y una responsabilidad poder participar en esta competición. Lo vais hacer muy bien porque estáis preparados y por la calidad que tenéis como deportistas y personas", aseguró el presidente de la RFEP, Carmelo Paniagua, durante la presentación del equipo la semana pasada.

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