La supremacía europea sigue siendo del PSG: los parisinos apagan a un titánico FC Barcelona que rozó los puntos en el Parque de los Príncipes

Los jugadores del PSG celebrando un gol (REUTERS/Stephane Mahe)

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El Parque de los Príncipes acogió un duelo de titanes. El rey contra el aspirante a la corona. Los dos mejores de Europa reunidos en un partido de Champions, enmascarado de final. El PSG puso el ritmo del partido imponiendo la profundidad y la verticalidad. El FC Barcelona se sumó a la fiesta. Se sumieron en un tira y afloja. Gol de Doué, contestación de Espart. Gancho de Lucas Hernández, respuesta de Lamine Yamal. Ahí el PSG dijo basta. Metió una marcha más para terminar de apagar a los azulgranas con el gol de Vitinha y Fabián y poner el punto y final al partido.

Los de Luis Enrique sabían que en su estadio debían imponer su ritmo y evitar que los azulgranas se esposaran al balón. Una presión asfixiante y transiciones rápidas y verticales. Robo de balón, dos pases y ocasión de uno de sus delantero. Así de fácil. Y funcionó. Hasta tres ocasiones tuvieron en menos de cinco minutos. Con palo incluido de Kvaratskhelia. Fueron unos minutos de infarto y agonía para el FC Barcelona que no era capaz de adueñarse del balón. No le costó a los de Hansi Flick adaptarse a la dinámica impuesta por los parisinos y se sumaron al tira y afloja.

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Pedri tuvo la primera de los azulgranas, pero fue la de Gordon la más clara al intentar rematar una jugada ensayada. Después llegó el turno de Dani Olmo, que desde la frontal intentó medir a Safonov, pero se marchó directamente fuera. Después llegó una calma relativa, esa que puede haber en un partido entre los dos grandes de Europa. Ahí los locales volvieron a hacerse los dueños del encuentro. Movieron el balón de forma más pausada buscando a sus extremos. En el 18 de partido, llegó un mazazo para los parisinos: Dembélé abandonaba el terreno de juego por lesión. El elegido para ocupar ese hueco fue Ferran. También perdió el Barça a uno de sus hombres por lesión: Dani Olmo, que fue sustituido por Fermín.

Joao Neves y Doué celebrando un gol (EFE/EPA/YOAN VALAT)

Raphinha quiso aprovechar la baja de ese killer para adelantarse en el marcador. El brasileño recortó en el área y sacó un disparo casi desde el área pequeña. Demasiado centrada para poder batir al portero del PSG. Tras ello la ley del ex se apoderó del encuentro. Fue Ferran quien tuvo las ocasiones más claras para adelantarse en el marcador, pero se topó con un Joan Garcia, disfrazado de héroe, que detuvo todos los disparos que le mandaron. Una vez más el gol se le resistía al delantero español, sabedor de que en grandes ocasiones no defrauda (la final del Mundial 2026 es prueba de ello). Antes o después acabaría entrando. Y lo hizo, pero con otro protagonista.

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Con el descanso pidiendo pista de salida, llegó el tanto del PSG. Lamine Yamal perdió un balón en banda, que atrapó Joao Neves y cedió para Doué. La magia estaba servida. Se acomodó el balón y esperó a encontrar un hueco entre la maraña de defensores azulgranas. Con la precisión de un relojero, aprovechó un rendija y mandó el disparo a la derecha baja del portero. Imparable para Joan Garcia. Un gol para enmarcar y para adelantarse en el marcador. Dos tuvo el FC Barcelona para llegar al descanso en tablas, pero ni Fermín ni Raphinha fueron capaces de ver portería.

El PSG apaga el arreón del FC Barcelona y Lamine

Si en el tramo final de la primera parte dominaron los parisinos imponiendo su verticalidad y profundidad, la segunda comenzó teñida de azulgrana. Restaron posesión al PSG y movieron el balón con rapidez. No tardaron en recoger los frutos. Después de una jugada impecable de Doué, en la que cerca estuvo de ampliar la ventaja Hakimi. Los de Hansi Flick asestaron el golpe. Fermín mandó un balón para que subiera Xavi Espart y tras una gran cabalgada, entró en el área para batir a Safonov y volver a instaurar las tablas en el marcador.

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El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

El tira y afloja estaba asegurado. Marcó Lucas Hernández para volver a adelantar al PSG en el marcador y Lamine contestó con un impecable gol. Los de Luis Enrique no estaban dispuestos a dejar que los puntos se les escaparan en su campo y metieron una marcha más. A base de disparos y cabezonería llegaron los goles. Primero de Vitinha, que firmó un gol incontestable; después de Fabián, que aprovechó un centro de Hakimi para rematar a placer y firmar el cuarto de los parisinos. La locura se desató en el Parque de los Príncipes, que veían como su equipo apagaba a un titánico Barcelona que aspiró a sumar puntos, pero se quedó en el camino.