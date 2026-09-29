España

Comprobar Eurojackpot: los resultados del martes 29 de septiembre

Estos son los números afortunados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Eurojackpot realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes. (Infobae/Jovani Pérez)
Eurojackpot realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

¿Participaste en la lotería de Eurojackpot y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de su último sorteo, publicados por Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo millonario se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

PUBLICIDAD

El sorteo millonario del Eurojackpot se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

Números ganadores del último sorteo

Fecha: martes 29 de septiembre 2026.

Combinación ganadora: 21 30 36 43 48.

Soles: 01 05.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con un plazo de caducidad, que se encuentra en el reverso. En el caso de Eurojackpot, únicamente tienes 30 días naturales contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

PUBLICIDAD

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago.

¿Cómo se juega el Eurojackpot?

Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de Eurojackpot (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de Eurojackpot (Loterías y Apuestas del Estado)

Para ganar en el Eurojackpot solo necesitas dos euros y elegir al menos siete números que formarán parte de tu combinación ganadora.

Esta combinación ganadora está dividida en dos: la primera parte son cinco dígitos que debes elegir entre el 1 y el 50. Mientras que la segunda parte, los dos números restantes llamados “soles”, los tienes que escoger entre el 1 y el 12.

Para aumentar la posibilidades de ganar, tienes la oportunidad de elegir una combinación múltiple, para tener una combinación ganadora de hasta 15 números, 10 de tu combinación base y cinco de soles.

Si no sabes qué combinación ganadora elegir, puedes escoger la opción de “modo aleatorio” y así se te dará una serie de números al azar para tu apuesta.

Finalmente, selecciona el número de sorteos consecutivos en los que quieras participar y espera la publicación de los resultados.

Se gana el premio mayor quien acierte a los siete números de la combinación ganadora, sin embargo, se entregan premios desde los tres aciertos.

Recuerda que el Eurojackpot se juega cada martes y viernes, con un premio mayor de al menos 10 millones de euros.

Eurojackpot se juega en once países del continente europeo que incluyen Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos. (Pixabay)
Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos. (Pixabay)

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

EurojackpotJackpot ONCE EspañaResultado Lotería Eurojackpot hoyLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se buscan voluntarios para cuidar melocotoneros y bonsáis en Japón durante 30 horas semanales a cambio de alojamiento y comida gratis

Una granja sostenible en Yamanashi busca viajeros mayores de 20 años para apoyar en sus cultivos y tareas del hogar, con dos días libres a la semana e internet para teletrabajar

Se buscan voluntarios para cuidar melocotoneros y bonsáis en Japón durante 30 horas semanales a cambio de alojamiento y comida gratis

La reina Letizia deslumbra en la cena de Estado con los Macron: rescata una tiara floral de diamantes y estrena un vestido de cuento de Carolina Herrera

Entre detalles de pedrería y la banda de gala ceremonial, los reyes han recibido al matrimonio francés con alta gastronomía española

La reina Letizia deslumbra en la cena de Estado con los Macron: rescata una tiara floral de diamantes y estrena un vestido de cuento de Carolina Herrera

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

El rey ha pronunciado el mensaje ante Emmanuel Macron durante una cena de gala en el Palacio Real

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

Héctor Bellerín rechazó protagonizar ‘La bola negra’ para evitar “intrusismo laboral”: “Conozco a actores y actrices y sé lo complicada que es la industria”

Los Javis pensaron en el defensa del Betis para interpretar al amante de Federico García Lorca, antes de que el papel recayera en Miguel Bernardeau

Héctor Bellerín rechazó protagonizar ‘La bola negra’ para evitar “intrusismo laboral”: “Conozco a actores y actrices y sé lo complicada que es la industria”

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”

El Ejecutivo lleva este martes al Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con medidas urgentes para aliviar la emergencia habitacional pendiente desde julio y cuya tramitación se ha precipitado tras el desahucio de Maricarmen y las protestas posteriores

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”

El Congreso da luz verde a tramitar la ley del PSOE que rebaja a la mitad la tasa de alcohol al volante

El PP rechaza en el Senado el Tratado de Amistad con Francia mientras Macron visita España

Así se decidió que hubiera dos decretos de vivienda en vez de uno: el pacto de PSOE y Sumar ‘in extremis’ antes del Consejo de Ministros

ECONOMÍA

El sector inmobiliario se rebela contra los decretos de Sánchez: “No solucionan la falta de oferta y cargan el problema en los propietarios”

El sector inmobiliario se rebela contra los decretos de Sánchez: “No solucionan la falta de oferta y cargan el problema en los propietarios”

La alerta del Banco de España sobre por qué prorrogar los contratos de alquiler actuales puede encarecer los que vienen después

El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

DEPORTES

España - Croacia, en directo en la Nations League: Pubill adelanta a La Roja con un gran remate de cabeza

España - Croacia, en directo en la Nations League: Pubill adelanta a La Roja con un gran remate de cabeza

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”

Ilia Topuria, cada vez más cerca de octógono: el luchador hispanogeorgiano publica las primeras imágenes de su regreso a los entrenamientos

Rakitic se moja sobre el Balón de Oro 2026 y se olvida del Real Madrid: “Ya no hay ni Messis ni Cristianos”

Entre el “efecto Newey-Alonso” y la “pesadilla” de Honda: esto dice la prensa internacional al ‘se queda’ de Fernando con Aston Martin