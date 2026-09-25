Tres magnates, uno kazajo y dos alemanes, optan a la FIDE tras 30 años de mandato ruso

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Redacción deportes, 25 sep (EFE).- La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés) celebra este sábado elecciones a presidente, a las que concurren tres empresarios, el kazajo Timur Turlov y los alemanes Jan Henric Buettner y Wadim Rosenstein, que pugnarán por estrenarse en el cargo después de 30 años en los que ha estado en manos de un ruso.

La ciudad uzbeka de Samarcanda, donde se celebra la Olimpiada de ajedrez, será el escenario de la votación en el marco de la Asamblea General de la FIDE, el máximo órgano de una organización sobre la que Moscú siempre ha tratado de influir por la importancia que le da al deporte del tablero.

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Se da la circunstancia de que en esta elección Rusia será una de las dos federaciones de las 204 con derecho a voto que no podrá ejercerlo, después de que fuera suspendida de forma temporal el pasado 11 de junio por no acatar la instrucción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de dejar de organizar actividades y torneos en las regiones anexionadas de Ucrania.

El futuro presidente, que lo sería en primera votación si obtiene mayoría absoluta, tomará el relevo del ruso Arkady Dvorkovich, quien tuvo que dimitir el pasado 23 de julio al ser incluido en la lista de sancionados por la Unión Europea en el contexto de la guerra por Ucrania por su vínculos con el Kremlin, después de que fuera viceprimer ministro entre 2012 y 2018, entre otros cargos.

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Dvorkovich aspiraba a la reelección para un tercer mandato después de que en 2018 sucediera a su compatriota Kirsan Ilyumzhinov, quien dirigió la FIDE desde 1995.

Su número dos en la candidatura iba a haber sido Turlov, quien aceptó pasar a liderarla con el indio Viswanathan Anand, quien fuese cinco veces campeón del mundo de ajedrez, de tándem.

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Anand asumió el mando interino de la FIDE tras la dimisión de Dvorkovich, con quien ejerció de vicepresidente desde 2022.

Turlov, de 38 años, nació en Moscú poco antes de la desintegración de la URSS, pero renunció a la nacionalidad rusa poco después de la invasión de Ucrania, que, no obstante, lo incluyó en su lista de empresarios sancionados.

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En su ánimo de alejarse de la esfera de Rusia, ha invitado a Ucrania a formar parte de la dirección de la FIDE para dotarla de más peso.

Es presidente de la federación kazaja de ajedrez y de la Federación Internacional de Ajedrez Escolar, lo que le otorga bagaje en los entresijos institucionales.

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En su faceta de empresario, es consejero delegado de la financiera Freedom Holding Corp, que cotiza en el Nasdaq, la bolsa de las tecnológicas en Estados Unidos.

Buettner, de 61 años, es fundador de Freestyle Chess, la compañía que auspició el circuito nacido en 2024 con el aval del número uno del mundo, el noruego Magnus Carlsen, uno de sus puntos fuertes en su aspiración por ganar.

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Durante la campaña, Buettner ha reivindicado una reforma integral de la FIDE y dar más peso y recursos a las federaciones nacionales.

Cuenta con vicepresidente en su lista con el ajedrecista inglés Malcom Pein, crítico con la influencia rusa en la FIDE.

El tercer contendiente es Rosenstein, que, con 36 años, es el más joven. Nacido en Zhytomyr (Ucrania), es propietario de varias compañías, entre ellas, WR Chess, promotora de torneos internacionales de élite y de campeonatos mundiales por equipos de ajedrez rápido desde 2022.

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Rosenstein, cuyo número dos es el empresario chino Gordon Tang, presentó una impugnación ante el TAS el pasado miércoles para que Turlov no pueda concurrir a los comicios al considerar que es una persona sancionada para ocupar cargos en la FIDE. EFE