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La cláusula de 500 millones de euros de Julián Álvarez que complicaría su salida del Atlético de Madrid

Solo si el club rojiblanco quiere sentarse a negociar sería posible la salida del delantero argentino del equipo

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El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez (AP Foto/Manu Fernández)
El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez (AP Foto/Manu Fernández)

El Real Madrid ya ha hecho oficial quién es el jugador del que hablaba Florentino Pérez durante la campaña electoral: Julián Álvarez. O, al menos uno de los que el presidente blanco tenía en mente. La oferta de 150 millones de euros se ha hecho oficial aunque el club rojiblanco la ha rechazado, como ha confirmado el club blanco a través de un comunicado. Ante esta situación solo existe una alternativa si realmente quiere fichar al jugador: pagar la cláusula. El problema es que la de Julián asciende a 500 millones de euros. Una elevada cifra muy complicada de asumir para cualquier equipo.

Julián se ha convertido en el objetivo de distintos clubes. El FC Barcelona fue el primero en poner su punto de mira en el argentino y el Atlético de Madrid sacó la artillería pesada a través de sus redes sociales con un bombardeo de publicaciones contra el club azulgrana. Tan solo unos días más tarde era Enrique Cerezo quien zanjaba la polémica: "Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras“.

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Ahora ha sido Florentino quien se ha sumado a la carrera por el delantero. Durante toda la campaña electoral adelantó que habría un fichaje de, al menos, 150 millones de euros que llegaría al equipo. La oferta fue por Julián Álvarez, sin embargo, el club rojiblanco la ha rechazado. El argentino está blindado con contrato en el club hasta el año 2030. Por si fuera poco, cuenta con una cláusula de 500 millones de euros zanjando cualquier posibilidad de que algún club, al menos español, pueda fichar al jugador. Es decir, solo venderán a Julián si el Atlético de Madrid quiere sentarse a negociar.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (Europa Press)
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (Europa Press)

Para que una salida del jugador sea posible, no solo es necesario que exista interés por parte de otros clubes, sino también que el propio futbolista esté dispuesto a marcharse. Esa es una de las condiciones fundamentales que rodean su posible transferencia. Sin embargo, este escenario resulta poco realista para cualquier club que pretenda ficharlo, ya que las exigencias establecidas desde el Metropolitano hacen prácticamente inviable su salida. Desde la directiva del Atlético de Madrid se ha dejado claro que no se facilitará su traspaso bajo ningún concepto, y menos aún si se trata del Real Madrid, club con el que históricamente existe una competencia directa y una negativa rotunda a negociar.

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Si la operación hubiera llegado a concretarse, el fichaje habría marcado un hito al convertirse en el más costoso en la historia del Real Madrid. El monto de la transferencia habría superado los aproximadamente 130 millones de euros que el club desembolsó por Jude Bellingham, estableciendo así un nuevo récord en las cifras del mercado de pases del conjunto blanco.

Otros posibles fichajes del Real Madrid

Además de José Mourinho como nuevo entrenador, parece inminente también la llegada de Ibrahima Konaté, central del Liverpool; y de Denzel Dumfries, del Inter de Milán. A ellos podría sumarse un fichaje estrella, que, a priori, y por lo que ha publicado el club blanco sería Julián. Sin embargo, las formas de llevar a cabo el movimiento generan dudas. Resulta extraño que un equipo anuncie un movimiento como este.

El presidente gana las elecciones al aspirante, Enrique Riquelme, con un 65% de los votos de los socios.

Lo que está claro es que Florentino ha cumplido con su primera promesa electoral de intentar traer un fichaje estrella de más de 150 millones de euros, aunque la maniobra les haya salido mal. Queda por ver si continúa insistiendo con el argentino o si pasa al ataque de otro jugador que está en su lista de posibles incorporaciones al Real Madrid.

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