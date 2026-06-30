Espana agencias

Mbappé, a uno del récord goleador de todas las copas de Messi y con 6 en este Mundial

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 30 jun (EFE).- Kylian Mbappé contribuyó este martes con un doblete a la clasificación de Francia a los octavos de final del Mundial a expensas de Suecia (3-0), y con 18 quedó a uno de Lionel Messi, el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Mbappé, quien cumplirá 28 años el 20 de diciembre, ha jugado tres Copas del Mundo: Rusia 2028, Catar 2022, y la actual edición en la que ya suma 6, los mismos que mantenían hasta hoy al 10 argentino como máximo goleador del torneo.

PUBLICIDAD

Messi, quien cumplió 39 años el pasado 24 de junio, ha disputado 6 ediciones de la Copa del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022, en la que se consagraron campeones, y la presente.

Mbappé, el astro francés del Real Madrid llegó a la vigésima tercera edición del torneo con 12 tantos en su experiencia mundialista, los mismos que anotó Pelé en cuatro participaciones.

PUBLICIDAD

Y el capitán de la selección argentina igualaba con 13 al francés Just Fontaine.

En lo que va del torneo, Messi y Mbappé superaron los 14 goles del alemán Gerd Müller, los 15 del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima, y los 16 del alemán Miroslav Klose.

El 10 de Les Bleus se convirtió este martes en el máximo goleador en partidos de eliminación de los Mundiales, después de anotar el 1-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del torneo de 2026, un tanto con el que alcanzó los nueve en este ítem y superó los ocho de los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Luiz Nazário de Lima.

Luego amplió la cifra a diez con su doblete en nueve partidos jugados. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 30 de junio

Esta lotería organiza cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este martes

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 30 de junio

El chef José Andrés habla en ‘El Hormiguero’ sobre la urgencia humanitaria, el emprendimiento y la responsabilidad política: “La urgencia no es mañana, es ayer”

El cocinero resaltó el impacto de las redes locales en la respuesta a crisis y animó a formarse en gestión para afrontar los desafíos del sector gastronómico

El chef José Andrés habla en ‘El Hormiguero’ sobre la urgencia humanitaria, el emprendimiento y la responsabilidad política: “La urgencia no es mañana, es ayer”

Álex de la Iglesia revela en ‘La Revuelta’ su cambio físico y ofrece un papel a Candela Peña: “Siempre he querido trabajar contigo”

El director detalló su método para perder 40 kilos y adelantó que el personaje propuesto para Peña sería una pirata en su próximo proyecto cinematográfico

Álex de la Iglesia revela en ‘La Revuelta’ su cambio físico y ofrece un papel a Candela Peña: “Siempre he querido trabajar contigo”

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo hoy martes 30 de junio

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo hoy martes 30 de junio

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 30 de junio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 30 de junio de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

ECONOMÍA

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

La jubilación de los funcionarios ‘privilegiados’: quiénes pueden retirarse a los 60 años y con pensiones más altas que el resto

Está permitido aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje, pero la comunidad de vecinos puede prohibirlo: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

DEPORTES

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick

La crítica de Jürgen Klopp tras la eliminación de Alemania que pone en jaque a la Premier y el título de Arteta: “Si eso es gol anulado, el Arsenal no sería campeón”

Álvaro Fidalgo, el español nacionalizado con México que está disputando su primer Mundial y es canterano del Real Madrid