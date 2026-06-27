Figura de RD Congo advirtió que deberán hacer más por seguir en el Mundial de 2026 ante Uzbekistán: “No es suficiente”

Cédric Bakambu afirmó que la República Democrática del Congo necesita vencer a Uzbekistán para seguir con vida en el Mundial 2026-crédito Daniel Becerril/REUTERS

El delantero congoleño Cédric Bakambu advirtió que la República Democrática del Congo necesita ganar su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, porque “un empate no será suficiente” para avanzar de ronda.

El encuentro ante Uzbekistán está programado para las 6:30 p. m. (hora de Colombia), en la última jornada del Grupo K, después de dos partidos iniciales en los que la selección africana no logró imponerse tras el empate ante Portugal en Houston, y la derrota ante Colombia en Guadalajara.

Bakambu aseguró que se siente bien tras las dos primeras presentaciones de la selección de la República Democrática del Congo-crédito Phil Noble/REUTERS

Bakambu aseguró que el equipo llega con confianza pese a los resultados, y esperan sumar los tres puntos ante el cuadro uzbeko para soñar con clasificar dentro de los mejores terceros ubicados en el Mundial:

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“Me siento bien. Después de eso, no le presto mucha atención a lo que pasa en las redes sociales ni en otros lugares. Pero me siento bien... Tendremos que hacer más para conseguir la victoria. Porque sabemos que un empate no será suficiente. Desafortunadamente. Sabemos que ambos estamos en desventaja. Sabemos que necesitamos absolutamente la victoria para clasificarnos. Y vamos a ir a conseguirla con nuestras propias armas”.

Sébastien Desabre habló sobre lo que será el juego ante Uzbekistán

Sébastien Desabre afirmó que la victoria ante Uzbekistán será necesaria para que la República Democrática del Congo mantenga opciones de clasificación-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Por otra parte, el técnico de la República Democrática del Congo explicó que se juega ante Uzbekistán su opción de seguir en el Mundial de 2026, en un partido en el que solo le sirve ganar para mantener aspiraciones de clasificar a la segunda ronda. Por lo que, según anticipó su seleccionador, Sébastien Desabre, deberá asumir riesgos desde el inicio.

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El encuentro se disputará en el estadio de Atlanta y será arbitrado por el alemán Felix Zwayer. Una victoria dejaría a los congoleños con cuatro puntos y la mantendría en la pelea por uno de los mejores terceros puestos, mientras que Uzbekistán, sin unidades y con una diferencia de gol de -7, también está obligado a ganar para conservar alguna opción de avanzar.

Los “Leopardos” llegan a la última fecha del grupo con un punto, obtenido tras el empate 1-1 ante Portugal en la primera jornada y la derrota 1-0 frente a Colombia en la segunda. Los Lobos Blancos, en cambio, perdieron sus dos compromisos, incluido un 5-0 ante los lusos.

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Désabre planteó el escenario sin rodeos en la rueda de prensa previa.

“Las cosas están muy claras para nosotros. Supimos sacar un punto en los dos partidos para tener nuestro destino en nuestras manos en el tercero. Mañana la victoria será necesaria para pasar, así que habrá que tomar riesgos”.

Desabre descarta un giro táctico y apunta a cambios ofensivos

Desabre sostuvo que la RDC compitió ante Portugal y Colombia pese a enfrentar selecciones mejor ubicadas en el ranking internacional-crédito Troy Taormina/IMAGN IMAGES vía Reuters

El entrenador francés explicó que la propuesta para el partido no pasará necesariamente por modificar el sistema, sino por variar las instrucciones en ataque.

“Pondremos en marcha un plan de juego ambicioso, pero medido. Eso no pasa necesariamente por un cambio del sistema de juego, sino por un cambio en las consignas ofensivas”.

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El técnico defendió además el desempeño de su selección frente a rivales ubicados por encima en el escalafón internacional.

“Hemos jugado contra el quinto equipo del mundo y el duodécimo, y nosotros somos el 47°. Por supuesto que hay relaciones de fuerza que se imponen”, dijo, antes de remarcar que la RDC compitió de principio a fin en ambos encuentros.

Ante las dudas por la escasa producción ofensiva del equipo en esta fase de grupos, el seleccionador recordó el rendimiento reciente de sus futbolistas en la Copa Africana de Naciones. Allí, su equipo marcó cinco goles en tres partidos, un antecedente que, a su juicio, demuestra capacidad para convertir aun cuando el contexto de un Mundial eleva la exigencia.

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“Eso quiere decir que en el aspecto ofensivo, sabemos marcar”, sostuvo. “Tenemos muy buenos atacantes que juegan en grandes clubes y que son capaces de marcar. Pero los escenarios de partido, cuando juegas un Mundial contra equipos del más alto nivel, no son sencillos”.

Yoane Wissa reaparece como una pieza central para el ataque congoleño

Yoane Wissa, autor del gol ante Portugal, recuperó su mejor nivel tras la lesión que lo dejó fuera de la Copa Africana de Naciones, según Desabre-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Uno de los nombres observados en la previa es Yoane Wissa, autor del gol del empate ante Portugal. Desabre respaldó al delantero del Newcastle United y aseguró que dejó atrás el periodo difícil que atravesó por una lesión que lo apartó de la Copa Africana de Naciones.

“Lo hemos reencontrado. Desde el inicio de la preparación está en forma, y lo demostró en el primer partido. A muy alto nivel, un jugador que no está al cien por ciento de sus capacidades lo pasa difícil, pero conozco su motivación. Estoy seguro de que va a rendir esta temporada, y nos lo demuestra todos los días en los entrenamientos: ha vuelto a su mejor nivel”.

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La rueda de prensa también dejó una respuesta a las declaraciones del seleccionador uzbeko, Fabio Cannavaro, describiendo a la República Democrática del Congo como “caballos que pueden correr 90 minutos” y dijo que sus jugadores tendrían que “correr como perros” para competir. Desabre aceptó la comparación desde la exigencia física y competitiva del choque.

“Hay que jugar al cien por ciento de nuestras posibilidades para existir en un partido de muy alto nivel. Estamos acostumbrados a hacerlo, tanto en el aspecto físico como en el táctico y el técnico”, afirmó. Después agregó que sus jugadores “están listos para asumir ese desafío”.

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