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Andreeva conquista Linz, segundo título del 2026

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Redacción deportes, 12 abr (EFE).- La rusa Mirra Andreeva, primera favorita, remontó a la austríaca Anastasia Potapova (1-6, 6-4 y 6-3) y ganó el torneo de Linz, de categoría 500, el segundo de la temporada tras el de Adelaida y el quinto en su carrera.

La joven de 18 años, décima del mundo y pupila de Conchita Martínez se reencontró con la victoria en Linz después de no haber logrado atravesar los cuartos de final en sus cinco torneos entre el Abierto de Australia y Miami.

La rusa, que acumula un balance en tierra de 31 victorias y nueve derrotas desde el inicio del 2024 selló la victoria en una hora y 57 minutos. Es la tercera victoria en cuatro duelos ante Potapova a la que ya había ganado en hierba, en Wimbledon, en el 2023 y en pista dura, en el Abierto de Estados Unidos del 2025. La centroeuropea solo se apuntó el triunfo en el primer cara a cara, en Túnez, en el 2022.

Ahora, Andreeva ha logrado ganar en tierra y se consolida en el top 10 del ránking femenino antes de defender sus tres cuartos de final en los torneos de Madrid, Roma y Roland Garros.

Potapova, la primera austriaca en alcanzar la final de Linz desde que el torneo se incorporó al calendario del circuito WTA en 1991, se quedó a un paso del triunfo. EFE

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