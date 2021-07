“¿Picardía o juego sucio?”: el acalorado debate en la TV española por las frases y los gestos de Dibu Martínez en los penales ante Colombia

“¿Picardía o juego sucio?”: el acalorado debate en la TV española por los penales de Argentina y Colombia

La clasificación a la final de la Copa América por parte de Argentina abrió la puerta para las controversias por el papel de Emiliano Martínez durante la tanda de penales. Las palabras del arquero argentino hacia los futbolistas de Colombia sumado al gesto que realizó luego de atajarle el disparo a Yerry Mina, tuvieron repercusión mundial. En la última edición del programa español El Chiringuito, hubo posturas divididas respecto a si el árbitro Jesús Valenzuela debió haber expulsado a Dibu.

El periodista Alfredo Duro fue uno de los que se inclinó hacia el lado de los cafeteros. “Argentina está en la final porque el árbitro no se atreve a expulsar al portero de ellos, no le puede llamar ‘cagón’ a nadie. A mí el rollito canchero de Argentina, basta ya de estas cosas. Esto es de otra época, de otra historia, del fútbol en blanco y negro”, expresó enojado. Y agregó al respecto: “Y el árbitro aguantándole. Que le ha llamado ‘cagón’ a un tío, cómo que le dices eso y no pasa nada”.

En la misma línea, el analista arbitral Juanfe Sanz explicó que al ser “un insulto, se tiene que ir a la calle”. Duro nuevamente arremetió en la acalorada discusión y siguió atacando lo realizado por Emiliano Martínez en varios de los penales. “No te hablo del insulto nada más, es que lo otro me parece que es para que el árbitro diga: ‘Esto es muy serio’. Esto en la Eurocopa los árbitros no lo permiten”, reafirmó. Para cerrar Alfredo no se olvidó de pegarle a Yerry Mina, de pobre paso por el Barcelona, al catalogarlo como un “fracaso”. Mientras tanto, el graph del programa planteaba: “¿Picardía o juego sucio?”.

Martínez vuela y contiene el remate de Yerry (Foto: REUTERS)

“Yo no creo que solamente sea la verborrea, los gestitos. Yo creo que este señor quedó desacreditado como deportista. Será un muy buen portero, pero de deportista cero. Eso no es fútbol, eso es ser chabacano”, disparó exageradamente José Félix Díaz sobre las maniobras de Dibu que se escucharon gracias a la falta de público y los micrófonos de ambiente ubicados detrás de los arcos. Ante la ausencia de Hugo Orlando Gatti en el piso y luego de tantas críticas, quien salió a defender a Emiliano Martínez fue Francisco Buyo.

Con más tranquilidad, el ex arquero del Sevilla y Real Madrid apoyó las decisiones: “El ingenio del portero, el entender que es un acción definitiva en la que el mínimo despiste, una voz en la carrerita que estás haciendo hacia el balón te puede sacar de la acción. Martínez lo hizo perfecto: es una guerra psicológica entre porteo y lanzador. Si hay público, no se escucha por el ruido de ambiente. Pero al no haberlo, te enteras de todo. ‘Si lo cruzas te lo paro’, le dijo. Capaz Mina cambió a causa de esas palabras y significó atajar el remate”.

