Prohibido jugar al fútbol en los colegios porque “genera problemas de convivencia”: la nueva propuesta del PSOE y Podemos

Podemos no quiere que los niños de Ibiza juegen al fútbol . (Redes sociales del colegio)

Unidas Podemos ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Sant Antoni (Ibiza) para eliminar los campos de fútbol en los colegios del municipio y sustituirlos por espacios dedicados a actividades “inclusivas y no competitivas”. Además, la propuesta rediseña los patios con zonas verdes, árboles y áreas con agua y sombra, con el objetivo de convertir los recreos en los que los impulsores llaman “refugios climáticos contra el calor extremo”.

La concejala de Podemos, Angie Roselló, defendió la propuesta durante el pleno municipal señalando la desigualdad que, según su opinión, se produce en los patios escolares: “La tradición ha hecho que los campos de fútbol ocupen hasta el 80% del patio, situándose en el centro y siendo utilizados especialmente por los niños, mientras que las niñas quedan relegadas a los márgenes”, afirmó.

Según ella, esta distribución no solo limita la participación de las niñas en el deporte, sino que además condiciona el uso de los espacios comunes. “Queremos deshormigonar el suelo y aumentar la vegetación, creando zonas frescas y patios más verdes”. Así, se plantarían árboles para generar sombra natural y zonas de agua pensadas para que los niños puedan jugar en un entorno más seguro y cómodo frente a las altas temperaturas.

Además de la dimensión de igualdad y sostenibilidad, Roselló destacó los problemas de convivencia que, a su juicio, provoca el fútbol en los colegios: “El fútbol es un problema y por eso se ha prohibido en algunos colegios, como en Can Coix o el CEIP Sant Antoni. Las peleas de los niños solo pasan en el fútbol, no he visto otro deporte donde haya más hooligans y más hostias, en el baloncesto no lo he visto”, señaló.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Lorenzo, respaldó estas afirmaciones y definió el fútbol como “una práctica deportiva tóxica”. “Genera problemas de convivencia graves, porque los niños imitan lo que ven”, dijo.

“Es una falta de respeto”

En contraposición, el Partido Popular, que tiene la mayoría en el gobierno local, rechazó la iniciativa. Eva Prats, concejala de Educación, defendió que los colegios deben mantener la autonomía en la gestión de sus espacios: “Prohibir el fútbol es una falta de respeto. El fútbol no es el problema y fomentar cualquier tipo de deporte es positivo. Las niñas también pueden jugar a fútbol”, señaló Prats.

Pero la polémica ha traspasado el ámbito político. Santiago Cañizares, exportero de Real Madrid, Valencia y la Selección Española, y ahora comentarista en la cadena COPE, ha criticado la propuesta: “No se dan cuenta de que donde hay más conflictos es en la política, muchos más que en cualquier deporte”, ha asegurado.

El exfutbolista Santi Cañizares (Europa Press)

Incluso, el tertuliano ha destacado el auge del fútbol femenino en España. “Las mujeres son campeonas del Mundo”, afirmó. Para él, el fútbol no excluye a las niñas, sino que actualmente cuenta con una fuerte participación. Y dirigió la mirada hacia otros problemas que, a su parecer, deben priorizarse antes que la prohibición del fútbol en los colegios: “El ciberacoso, el bullying en la escuela, la obesidad infantil o el aumento de casos de autismo son desafíos que merecen atención”, sentenció.