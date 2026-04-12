A qué hora y dónde ver la final de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Los tenistas Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (Europa Press)

Carlitos aterriza en la final del Masters 1000 de Montecarlo para protagonizar uno de los duelos más repetidos de los últimos años: se medirá a Jannik Sinner. El partido, por el primer título en tierra batida, también supone una lucha directa por el número 1 del ranking mundial. El español accede al encuentro final tras una sólida actuación en su partido de semifinales ante el monegasco Valentin Vacherot, a quien superó con un 2-0 (6-4 y 6-4). Ahora, se enfrentará al italiano por el primer título sobre tierra y por la corona de número 1 del mundo.

El camino de Alcaraz en el torneo de Montecarlo comenzó mejor de lo esperado, según aseguró el propio español. Tras vencer al tenista argentino Sebastián Báez con un 2-0 (6-1 y 6-3), afirmó: “La verdad es que me sorprendió mi nivel. Pensaba que iba a jugar un poco peor”. El segundo partido, de nuevo ante un argentino, no fue tan amable. Necesitó mostrar su mejor versión y tirar del tercer set para poder seguir avanzando en el torneo. Ya en cuartos de final, el español enfrentó a Alexander Bublik, uno de los jugadores más imprevisibles del circuito. Alcaraz se mostró muy seguro durante todo el partido y se llevó la victoria por 6-3 y 6-0, resultado que le permitió acceder a las semifinales con buenas sensaciones.

El objetivo de Carlitos es claro: ganar la final del Masters 1000 de Montecarlo y derrotar a Sinner, uno de sus grandes rivales actualmente. El español busca su segundo título consecutivo en este torneo, lo que le permitiría iniciar de la mejor manera la gira de tierra batida. El propio Alcaraz ha dejado claro que tiene los cinco sentidos puestos en esta etapa de la temporada, que es su favorita; centrando sus esfuerzos en mejorar su rendimiento tras una gira americana con sabor agridulce: en Indian Wells llegó a las semifinales y en Miami fue eliminado en tercera ronda.

El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)

Enfrente, el tenista español se encontrará con un Jannik Sinner que llega a la cita en un dulce momento. Alcanzó la final tras vencer al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-4. Tanto el de Murcia como el italiano suman dos títulos cada uno en lo que va de 2026. Alcaraz se coronó en el Open de Australia y en el ATP 500 de Doha, mientras que Sinner viene de ganar los torneos de Indian Wells y Miami, los dos grandes eventos de pista dura previos a la gira europea de tierra.

El enfrentamiento directo entre ambos jugadores favorece a Alcaraz, con un balance de 10-6 a su favor. Sinner, sin embargo, se impuso en su último duelo, que tuvo lugar en la final de las ATP Finals. Pese a ello, la superficie de Montecarlo podría beneficiar a Alcaraz, quien domina el cara a cara sobre tierra batida. La final de este año será la primera vez que ambos se enfrenten en el Masters 1000 de Montecarlo, lo que añade un elemento de interés a la definición del torneo.

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A qué hora y dónde ver el partido

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputará este 12 de abril a las 15 horas. Los aficionados podrán ver la final a través de los canales de Movistar Plus+ (M7) y M+ Deportes 2 (64), ambos de la plataforma Movistar Plus+. También estará disponible la transmisión por la plataforma ATP Tennis TV. Se espera un encuentro de alta intensidad entre dos de los mejores jugadores del momento, en una final que podría definir al número 1 del ranking mundial y marcar el inicio de la temporada de tierra batida para ambos protagonistas.