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Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

El centrocampista francés se pierde el duelo en el Allianz Arena por acumulación de tarjetas

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El centrocampista del Real Madrid Tchouaméni y el defensa del Bayern Dayot Upamecano (EFE/ Kiko Huesca)
El centrocampista del Real Madrid Tchouaméni y el defensa del Bayern Dayot Upamecano (EFE/ Kiko Huesca)

Aurélien Tchouaméni se perderá el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League tras ver la tarjeta amarilla en el encuentro de ida frente al Bayern de Múnich. El mediocentro francés, pieza fundamental en el esquema del Real Madrid, era uno de los seis jugadores del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa que afrontaban el choque bajo la amenaza de suspensión por acumulación de tarjetas. Tal y como ocurrió, el riesgo terminó materializándose en la primera parte del partido disputado en el Santiago Bernabéu.

La acción determinante llegó en el minuto 36. El Bayern avanzó en campo rival en una jugada dirigida por Olise. Tchouaméni, que ocupaba la posición de pivote, intervino para frenar el avance del conjunto alemán y cometió una falta táctica. El árbitro inglés Michael Oliver sancionó la infracción con tarjeta amarilla, dejando a Tchouaméni fuera del próximo compromiso europeo. Esa amonestación fue clave, ya que automáticamente lo inhabilita para el encuentro decisivo que se celebrará en el Allianz Arena.

La baja de Tchouaméni representa un golpe considerable para el Real Madrid en un momento crucial de la temporada. El centrocampista se ha consolidado como un elemento imprescindible en el esquema de Arbeloa gracias a su capacidad de recuperación, control del ritmo de juego y despliegue físico. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a modificar la estructura del mediocampo y a buscar soluciones ante la exigencia del rival y el escenario adverso que plantea el Allianz Arena.

El encuentro de ida ya suponía un reto importante para el Real Madrid en materia disciplinaria. Seis futbolistas del plantel estaban apercibidos de sanción y podían perderse el siguiente partido si recibían una tarjeta amarilla. Además de Tchouaméni, la lista de jugadores advertidos incluía a Mbappé, Vinicius, Bellingham, Huijsen y Carreras. A los que se suma Rodrygo, de baja por lesión. Esta circunstancia condicionó tanto la planificación inicial de Arbeloa como las decisiones tomadas durante el desarrollo del partido. Cada acción defensiva y cada disputa en el centro del campo suponían un riesgo añadido de cara al partido de vuelta.

El partido en el Allianz Arena sin Tchouaméni

Mientras tanto, el Bayern de Múnich afrontó el partido en Madrid con una situación más cómoda en cuanto a sanciones. El equipo alemán no tenía tantos jugadores apercibidos como el conjunto blanco, aunque también contaba con dos futbolistas fundamentales expuestos a una posible suspensión: Laimer y Upamecano. Ambos forman parte habitual del once titular y su presencia en la defensa y el mediocampo resulta determinante para el funcionamiento del equipo.

Ocurrió en la previa al partido de Champions frente al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu

La sanción de Tchouaméni obliga al Real Madrid a ajustar su planteamiento para el partido de vuelta. El cuerpo técnico deberá decidir quién ocupará su lugar en el mediocentro y cómo reorganizar la zona de recuperación para mantener el equilibrio ante un Bayern que jugará en casa y buscará aprovechar cualquier debilidad del rival. El equipo blanco también deberá gestionar con atención la situación de los otros jugadores apercibidos para evitar más bajas por suspensión en caso de avanzar a las semifinales. Sin embargo, Arbeloa encontrará la manera de suplicar la ausencia del francés e intentar dar la vuelta al marcador. “Estamos vivos”, afirmó tras el duelo en el Bernabéu y con ese sentir aterrizarán en Alemania en busca del pase a semifinales.

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