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Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

Los goles de Luis Díaz y Kane dieron la victoria al club alemán en la competición europea

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El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Real Madrid sufrió una derrota por 1-2 ante el Bayern de Múnich en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions. El conjunto alemán logró una victoria importante fuera de casa, dejando la eliminatoria abierta pero con ligera ventaja para afrontar el enfrentamiento decisivo en Alemania. El Bayern se adelantó en el marcador justo antes del descanso gracias a un gol de Luis Díaz, que sorprendió a la defensa blanca y supuso un golpe anímico para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. Apenas había comenzado la segunda parte cuando Harry Kane amplió la diferencia, aprovechando las dudas del cuadro local y complicando aún más el panorama para el Real Madrid.

A pesar del golpe, el Real Madrid reaccionó y consiguió recortar distancias en el ecuador del segundo tiempo con un tanto de Kylian Mbappé, que devolvió la esperanza a la afición. El equipo blanco dispuso de varias oportunidades para igualar, pero la falta de acierto en los metros finales y la solidez defensiva del Bayern impidieron que el marcador se moviera. El encuentro concluyó con un resultado de 1-2, dejando la eliminatoria por decidir en el partido de vuelta en Alemania.

Al término del partido, Álvaro Arbeloa valoró el resultado y el desempeño de sus jugadores. El técnico destacó que, pese a la derrota, el equipo se mantiene con opciones y enfatizó la importancia de haber anotado un gol que mantiene viva la eliminatoria. “Estamos vivos, está claro. Estamos a un gol. Somos capaces de ganar en cualquier campo. Con ese 0-2 que hubiese sido muy difícil de remontar. Una pena no haber marcado en alguna de esas ocasiones que hemos tenido”, declaró Arbeloa, subrayando la necesidad de aprovechar las opciones que se presentaron durante el partido.

Los jugadores del Bayern celebrando un gol ante el Real Madrid en Champions (EFE/Juanjo Martín)
Los jugadores del Bayern celebrando un gol ante el Real Madrid en Champions (EFE/Juanjo Martín)

Arbeloa, tras el partido ante el Bayern

Arbeloa también analizó los aspectos tácticos del encuentro y reconoció que el equipo se replegó más de lo deseado, facilitando el control del Bayern. “Un poco hundidos de más, especialmente los extremos. No era la idea. Estar tan hundidos. Eso les ha dado a ellos demasiado control. Con balón nos ha faltado momentos en los que hay que querer el balón, cuando te presionan. Se lo he dicho a mis jugadores. Esa presión tan agresiva que hacen. Si no les amenazas y no les hundes a ellos... en la segunda parte hemos mejorado todo eso”, explicó el entrenador, haciendo hincapié en la importancia de corregir esos desajustes para el siguiente encuentro.

El técnico madridista también se refirió al impacto del segundo gol encajado y al carácter mostrado por sus futbolistas para sobreponerse. “Hemos hablado mucho de tener cuidado con las pérdidas. Ha venido ese segundo gol que ha sido un mazazo. El equipo se ha repuesto bien y ha mostrado carácter. Nos quedamos con la sensación de poder haber marcado alguna ocasión y que estamos vivos”, afirmó Arbeloa, destacando la resiliencia del grupo.

Ocurrió en la previa al partido de Champions frente al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu

En los minutos finales y tras el pitido final, Arbeloa trasladó un mensaje optimista a sus jugadores, recordando que la eliminatoria sigue abierta y que el Real Madrid tiene capacidad para competir y ganar en cualquier escenario. “Le estaba diciendo a Vini que un gol nos mantenía en la eliminatoria. Incluso con el 1-2 hemos arriesgado demasiado. Estamos vivos porque el Madrid puede ganar en cualquier campo”, aseguró el técnico, reafirmando la confianza en el potencial del equipo. El Real Madrid viajará a Alemania con la obligación de revertir el marcador adverso, pero con la convicción de que la eliminatoria está al alcance, tal como transmitió Arbeloa en sus declaraciones posteriores al partido. La vuelta será decisiva y el equipo blanco buscará hacer valer su experiencia y capacidad competitiva para intentar avanzar a la siguiente ronda de la Champions League.

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