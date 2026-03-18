FC Barcelona - Newcastle, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El FC Barcelona afronta este miércoles el duelo de vuelta ante el Newcastle en el Spotify Camp Nou, correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League. Tras el empate 1-1 registrado en el partido de ida, el conjunto dirigido por Hansi Flick tendrá la posibilidad de definir la eliminatoria ante su afición.
Los jugadores del FC Barcelona ya se encuentran sobre el terreno de juego calentando
Ni el Newcastle ni el FC Barcelona fueron capaces de deshacer el empate, aunque cerca estuvieron los ingleses de alzarse con la victoria. Las Urracas consiguieron poner contra las cuerdas a los azulgranas con sus embestidas. Elanga y Osula orquestaron el ataque del club inglés ante una defensa que no fue capaz de frenarles y mucho menos de anular a los delanteros. El único que ejerció de muro de contención fue Joan García, que paró todos los balones, o más bien misiles, cuya trayectoria enfilaba su portería. Fue Barnes quien adelantó al Newcastle en los últimos diez minutos de duelo, pero sobre la bocina el colegiado señaló penalti y Lamine Yamal hizo el tanto del empate.
Durante el partido de ida, el club azulgrana consiguió rascar un empate en los últimos instantes del partido
También se conoce el once inicial del club inglés: Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Tonali, Joelinton, Ramsey, Elanga, Barnes y Gordon.
Ya se conoce el once inicial de Hansi Flick: Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Pedri, Bernal, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Lewandowski.
El FC Barcelona recibe este miércoles al Newcastle en el Spotify Camp Nou para disputar el encuentro de vuelta correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League. Tras el resultado obtenido en el partido de ida, el equipo dirigido por Hansi Flick tiene la oportunidad de cerrar la eliminatoria frente a su público. Ahora todo puede ocurrir, dado que el marcador general indica 1-1, pero con la grada culé de su lado, el club azulgrana buscará sellar el pase a octavos de final en su casa.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a los octavos de final de Champions entre el FC Barcelona y el Newscastle. El club azulgrana buscará cerrar la clasificación para los cuartos de final de la competición europea en el Camp Nou