FC Barcelona - Newcastle, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions Barnes hizo el gol del club inglés y Lamine Yamal, desde el punto de penalti para el equipo azulgrana

El partido de Champions entre el Newcastle United y el FC Barcelona (REUTERS/Scott Heppell)

Ni el Newcastle ni el FC Barcelona fueron capaces de deshacer el empate, aunque cerca estuvieron los ingleses de alzarse con la victoria. Las Urracas consiguieron poner contra las cuerdas a los azulgranas con sus embestidas. Elanga y Osula orquestaron el ataque del club inglés ante una defensa que no fue capaz de frenarles y mucho menos de anular a los delanteros. El único que ejerció de muro de contención fue Joan García, que paró todos los balones, o más bien misiles, cuya trayectoria enfilaba su portería. Fue Barnes quien adelantó al Newcastle en los últimos diez minutos de duelo, pero sobre la bocina el colegiado señaló penalti y Lamine Yamal hizo el tanto del empate.