Manchester City - Real Madrid, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

El Manchester City será local ante el Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El enfrentamiento concentra la atención en la jornada europea tras el 3-0 conseguido por el equipo blanco en el Santiago Bernabéu, un resultado que incrementa el interés por el desenlace de la eliminatoria. El Real Madrid afronta el compromiso con una ventaja considerable, aunque mantiene la cautela respecto a la clasificación.
3′ Rodri coge el balón en el área y dispara contra la portería blanca, pero Courtois detiene d
2′ Cherki dispara contra la portería de Courtois, pero el guardameta relepe el misil
1′ Vaya ocasión ha tenido Valverde!!!!!!!!!!! El uruguayo se queda solo delante de Donnarumma, pero el disparo le sale directo a las manos del portero
Rueda el balón sobre el césped del Etihad Stadium
Suena el himno de la Champions
Saltan los jugadores al terreno de juego
Quedan solo 15 minutos para que empiece el partido
La afición del Manchester City recibe a su equipo
Pep Guardiola apuesta con un once diferente al del partido de ida, con un equipo para mantener la posesión y crear peligro por banda con Doku, al igual que hicieron en el partido de ida
El Real Madrid viaja a Mánchester para afrontar el duelo de vuelta de Champions ante el City. Los blancos acuden a la cita con una sólida ventaja en el marcador de tres goles, obra de Valverde. El ‘pajarito’ resurgió en el partido disputado en el Santiago Bernabéu para volar hasta la ciudad inglesa inglesa convertido en halcón. A ello se suma el hecho de que Kylian Mbappé está de vuelta en la convocatoria tras superar su lesión de rodilla y estará disponible para afrontar el encuentro ante el equipo de Pep Guardiola.
También se conoce el once de Pep Guardiola: Donnarumma; Nunes, Dias, Khusanov, Ait Nouri; Rodri, Bernardo; Reijnders, Cherki, Doku y Haaland.