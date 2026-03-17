Manchester City - Real Madrid, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

Los jugadores del Real Madrid (Reuters/Matthew Childs)

El Manchester City será local ante el Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El enfrentamiento concentra la atención en la jornada europea tras el 3-0 conseguido por el equipo blanco en el Santiago Bernabéu, un resultado que incrementa el interés por el desenlace de la eliminatoria. El Real Madrid afronta el compromiso con una ventaja considerable, aunque mantiene la cautela respecto a la clasificación.

3′ Rodri coge el balón en el área y dispara contra la portería blanca, pero Courtois detiene d