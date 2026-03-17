Vinicius marca gol ante el Manchester City en Champions y manda un mensaje en la celebración

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior (REUTERS/Scott Heppell)

Durante el partido de ida de octavos de final de Champions entre Manchester City y Real Madrid, una pancarta en el Etihad Stadium acaparó la atención. En uno de los fondos del estadio se encontraba un pancarta con la frase Stop Crying your heart out (deja de llorar tanto) y la imagen de Rodri besando el Balón de Oro. Un mensaje dirigido a Vinicius, quien no asistió a la gala celebrada en París al enterarse que no sería el ganador del trofeo. Pero el brasileño tuvo su venganza. Marcó desde los once metros y no dudo en mandar un mensaje con su celebración.

Esa provocación desde las gradas no fue un hecho aislado. Durante el desarrollo del encuentro, los seguidores del Manchester City continuaron con su intento de desestabilizar al futbolista brasileño. En distintos momentos del partido, la grada entonó cánticos en tono irónico: “¿Dónde está el balón de oro?”, preguntaban mientras miraban hacia el extremo del Real Madrid. La respuesta de Vinicius no se produjo de inmediato en palabras, sino a través de sus acciones en el campo. Como acostumbra en escenarios hostiles, el jugador señaló con decisión el parche de las 15 Champions que ostenta el Real Madrid en la camiseta, recordando la historia y el peso del club en la competición europea.

El momento del brasileño llegó tras un error de Bernardo Silva, quien sacó con la mano un disparo de Vinicius. La acción tuvo que ser revisada largo y tendido, dado que inicialmente habían pitado fuera de juego. Sin embargo, tras revisar al acción corrigieron la decisión y el colegiado señaló penalti. La venganza de Vinicius se serviría en un plato frío y sobre el terreno de juego. El brasileño ejecutó con precisión un penalti señalado tras una infracción de Bernardo Silva, que además supuso la expulsión del futbolista portugués.

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior (REUTERS/Scott Heppell)

Vinicius, un penalti y una celebración dirigida

El tanto no solo acercó a su equipo a la clasificación, sino que estuvo acompañado de una celebración que acaparó la atención de todos los presentes. Nada más transformar el penalti, Vinicius se giró hacia la zona donde se concentraban los seguidores del Manchester City. Allí, realizó el gesto de pedir silencio, colocando el dedo índice sobre los labios y mirando fijamente a la tribuna. Este gesto, cargado de simbolismo, fue interpretado como una respuesta directa a los abucheos y cánticos que había recibido tanto en ese partido como en anteriores visitas al estadio inglés.

La celebración continuó con un nuevo gesto: Vinicius simuló el llanto, llevando las manos a los ojos como si estuviera secándose lágrimas. Esta acción fue vista como una alusión a las críticas que ha recibido por parte de la afición local y ciertos sectores de la prensa, especialmente después de ser protagonista en duelos recientes entre ambos equipos. El doble gesto provocó reacciones inmediatas en las gradas, donde aumentaron los silbidos, y en las redes sociales, donde usuarios y analistas debatieron sobre el significado y la oportunidad de la celebración del brasileño.

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El momento quedó como uno de los instantes más recordados del encuentro, no solo por el peso del gol en lo deportivo, sino también por la carga emocional y la tensión que generó en el ambiente. Vinicius demostró así su fortaleza ante la presión y su habilidad para responder a las provocaciones con acciones tanto dentro como fuera del terreno de juego.