Tailandia acoge el último test de MotoGP a una semana del inicio del Mundial

El circuito de Chang, en Buriram (Tailandia), será el escenario este sábado y domingo de los dos últimos días de test de pretemporada de la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo y en el mismo lugar donde la semana que viene arrancará el campeonato.

El trazado tailandés acoge las dos días finales para los equipos que afinan la puesta a punto de monturas y después de varias jornadas de ensayos a principios de este mes en Sepang (Malasia) que ya evidenció el poder de las Ducati, aunque con la 'sorpresa' de ser Álex Márquez y no su hermano Marc, campeón del mundo, el que se marchó como el más rápido.

Un segundo test que además tendrá esta vez a casi la totalidad de la parrilla porque se espera que, después de varios meses sin poder competir, pueda participar el español Jorge Martín (Aprilia). El madrileño, campeón del mundo en 2024, debe recibir el ok médico previo y si lo recibe, la única baja en Buriram será, como en Sepang, la del también español Fermín Aldeguer (Ducati).

En un circuito dominado los tres últimos años por Ducati, con Marc Márquez el año pasado, el italiano Francesco Bagnaia en 2024 y Jorge Martín en 2023, la marca de Borgo Panigale vuelve a ser una vez más la rival a batir y la dupla Márquez-Bagnaia quiere mandar un aviso antes del inicio de la verdadera batalla.

El Gresini Racing de Álex Márquez tratará de dar de nuevo buena réplica en un test donde Honda espera ratificar el paso adelante que dio durante los días en Sepang, sobre todo con el español Joan Mir, y Aprilia reforzar su presencia con Martín al lado de Marco Bezzecchi. Yamaha recuperará al francés Fabio Quartararo, que se perdió los últimos de días de pruebas en Malasia, en busca de tener unas pruebas más tranquilas tras los problemas técnicos sufridos. KTM querrá estar delante con el español Pedro Acosta.

