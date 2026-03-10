España Deportes

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El entrenador azulgrana buscará el pase a cuartos de final en el duelo de vuelta

El entrenador del FC Barcelona
El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick (REUTERS/Scott Heppell)

El partido entre Newcastle United y FC Barcelona correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League terminó con empate en el marcador, a pesar de que el conjunto inglés estuvo cerca de quedarse con la victoria en Saint James Park. Durante gran parte del encuentro, el Newcastle mostró una actitud ofensiva, presionando al equipo azulgrana y generando oportunidades claras, especialmente a través de las acciones de Elanga y Osula. Ambos jugadores fueron determinantes en el ataque local, superando en varias ocasiones a una defensa azulgrana que no logró contener sus acometidas ni anular a los delanteros rivales.

En este escenario, la figura de Joan García resultó fundamental para el equipo catalán. El portero del FC Barcelona intervino de forma decisiva en numerosas ocasiones, despejando remates que amenazaban con convertirse en gol. Sus paradas mantuvieron con vida a los de Hansi Flick, evitando que el Newcastle pudiera adelantarse en el marcador antes de los minutos finales. A pesar de que la presión de Las Urracas fue constante, el Barcelona resistió las embestidas gracias a la seguridad bajo palos de García, que se erigió en el principal baluarte defensivo del equipo visitante.

La emoción se concentró en los últimos minutos del duelo. Fue entrados ya en los últimos diez minutos de partido cuando Barnes, delantero del Newcastle, logró perforar la portería azulgrana y adelantar a su equipo. El tanto llegó para premiar la insistencia del conjunto local, que durante toda la segunda parte buscó el gol que les permitiera encarar la eliminatoria con ventaja. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que el Newcastle se llevaría el triunfo, el árbitro señaló penalti a favor del Barcelona en la última jugada del partido. Lamine Yamal asumió la responsabilidad desde los once metros y convirtió el gol del empate, dejando la eliminatoria abierta para el encuentro de vuelta.

El partido de Champions entre
El partido de Champions entre el Newcastle United y el FC Barcelona (REUTERS/Scott Heppell)

Las palabras de Hansi Flick

Tras el pitido final, Hansi Flick compareció ante los medios para analizar el rendimiento de su equipo. El técnico alemán valoró la dificultad del choque y puso el foco en el resultado por encima del juego desplegado por el Barcelona. “No jugamos buen partido con balón. Sin balón hemos estado bien, hemos defendido juntos, como equipo. Eso ha sido positivo. No era fácil jugar en este estadio, con esa presión y este ambiente. Hemos tenido muchos errores con esa presión y hay que mejorar”, declaró Flick, destacando la capacidad de su equipo para resistir en un estadio tan exigente como el de Newcastle.

El entrenador también se refirió a las circunstancias que rodearon la convocatoria y la condición física de algunos jugadores. Flick señaló que “hemos tenido muchos partidos. Pedri volvía, Bernal también de una larga lesión... tenemos que mejorar. Hay que seguir jugando y lo positivo es el resultado. Después de ir un gol por debajo, ha sido fantástico sacar este empate”. Con estas palabras, el técnico subrayó tanto la necesidad de crecimiento del equipo como la importancia de haber sumado un empate en un contexto adverso.

Ambos se midieron por la ida de las semifinales de la Copa del Rey

De cara al partido de vuelta, Flick mostró su confianza en que el Barcelona ofrecerá una versión mejorada ante su afición. “Seguro que veremos un partido diferente del Barça en el Camp Nou”, aseguró el entrenador, anticipando cambios en la propuesta del equipo catalán para buscar la clasificación a la siguiente ronda. El empate en Inglaterra deja la eliminatoria completamente abierta y todo se decidirá en el estadio del Barcelona, donde los de Flick aspiran a mostrar su mejor nivel.

