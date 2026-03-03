La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”

El jugador del Real Madrid Rodrygo Goes (Europa Press)

El encuentro ante el Getafe dejó consecuencias negativas para el Real Madrid, más allá del resultado adverso. La delantera blanca sufre un nuevo contratiempo, ya que a la ausencia de Kylian Mbappé se suma ahora la de Rodrygo Goes. El futbolista brasileño terminó el partido con molestias en la rodilla derecha y, tras las pruebas realizadas, se ha confirmado el diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo. Ahora el jugador ha compartido un carta hablando sobre su lesión.

Fue el Real Madrid quien confirmó la lesión del jugador a través de una publicación en sus redes sociales: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”. La lesión de Rodrygo se produjo once minutos después de que pisara el césped del Bernabéu en el minuto 54 de partido.

El extremo brasileño cayó cerca de la banda tras realizar un amague, momento en el que su rodilla derecha quedó atrapada en un movimiento poco natural. Las muestras de dolor fueron inmediatas y visibles, aunque el dorsal 11 del Real Madrid consiguió terminar el partido ante el Getafe. Tras el pitido final, el cuerpo médico lo examinó en el vestuario y, junto al propio jugador, decidieron posponer las pruebas diagnósticas hasta la jornada siguiente. Ya en la Ciudad Deportiva, los estudios médicos confirmaron el peor pronóstico. Ahora el jugador ha compartido sus sentimientos al respecto.

El jugador del Real Madrid Rodrygo Goes (Europa Press)

“Ha sido uno de los peores días de mi vida. Como siempre, tuve miedo de esta lesión...”, comienza la misiva del delantero brasileño, donde reflexiona sobre la difícil situación que atraviesa desde hace un año. “Tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No sé si me lo merezco, pero de qué me puedo quejar. He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía...”. Y añade: “Un gran obstáculo ha surgido en mi vida, en mi carrera, y eso me impide hacer lo que más me gusta por un tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todo el mundo sabe lo mucho que significa para mí. Y todo lo que me queda es ser fuerte como siempre, eso no es nada nuevo”.

Y termina: “¡Gracias a todos por las oraciones, los textos y el amor! Ustedes son tan importantes para mí... Aunque es un momento muy difícil, prometo no parar aquí, creo que todavía tengo muchas cosas increíbles por vivir y hacer feliz a todos los que confían en mí, es solo un hasta pronto... Dios sigue en el control de todo".

Rodrygo se pierde el Mundial 2026

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresó su respaldo a Rodrygo Goes tras conocerse la gravedad de su lesión. A través de un comunicado, la entidad transmitió el siguiente mensaje: “La CBF se solidariza con Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid y de la Selección Brasileña, quien sufrió una grave lesión durante el partido contra el Getafe. La CBF le desea una pronta recuperación y que regrese lo antes posible”.

El entrenador del Merengue no anduvo con rodeos y mostró su enfado con la actitud del argentino que a los pocos minutos de haber ingresado se excedió con el árbitro y recibió la roja en la histórica derrota en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid no podrá contar con el atacante para la próxima cita en Estados Unidos, Canadá y México. A pesar de esta baja, la selección brasileña mantiene su condición de favorita gracias al rendimiento de Raphinha, la destacada campaña de Endrick en Lyon y la proyección de Vinicius Jr.