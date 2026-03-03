España Deportes

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé se retira lesionado del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

El jugador fue sustituido en el minuto 12 de partido y entró Balde para ocupar su lugar

Guardar
Koundé se retira lesionado (REUTERS/Albert
Koundé se retira lesionado (REUTERS/Albert Gea)

El Barcelona empezó la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid mostrando una clara superioridad durante los primeros minutos. El equipo que dirige Hansi Flick salió al terreno de juego con una propuesta ofensiva, buscando someter al rival mediante la posesión del balón y una presión constante en campo contrario. Los locales generaron varias llegadas peligrosas y mantuvieron a los jugadores del Atlético de Madrid replegados en su área, obligando al conjunto de Diego Simeone a resistir en defensa y limitarse a contragolpear. Fue en el minuto 12 cuando llegaron los problemas para los azulgranas.

El desarrollo inicial del partido, sin embargo, se vio interrumpido de forma brusca por un incidente inesperado que afectó directamente a la estructura defensiva azulgrana. Jules Koundé, titular en el lateral derecho, comenzó a sentir molestias físicas tras una acción defensiva. El internacional francés, con gesto preocupado, se detuvo y se sentó sobre el césped tan solo unos minutos después de arrancar el encuentro. El reloj apenas marcaba el minuto 12 cuando el árbitro detuvo el juego para que el futbolista pudiera recibir la atención médica necesaria.

Los médicos del club ingresaron de inmediato al terreno de juego y examinaron al defensa, quien señaló molestias en la zona del gemelo. Tras una rápida valoración, y dada la imposibilidad de continuar, el cuerpo técnico del Barcelona decidió sustituirlo. Koundé abandonó el campo con evidentes signos de frustración y abatimiento, consciente de la importancia del partido y del momento de la temporada. La imagen del jugador sentado en el banquillo, con la cabeza gacha y cubriéndose el rostro con las manos, reflejaba el malestar y la preocupación por una posible lesión muscular.

El partido de Copa del
El partido de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)

La noticia de la baja de Koundé obligó a Hansi Flick a replantear la disposición táctica del equipo en pleno arranque del partido. El entrenador recurrió a Alejandro Balde, quien tuvo que ingresar sin apenas tiempo para calentar. Con la entrada del canterano, Flick reorganizó la defensa: Joao Cancelo, que había comenzado como lateral izquierdo, pasó a ocupar el costado derecho para suplir la ausencia del internacional francés, mientras Balde se situó como lateral izquierdo. Este cambio inesperado alteró la estructura del equipo, que debía mantener la concentración y el ritmo ante un rival exigente y en un contexto de máxima presión.

El FC Barcelona intentó mantener el ritmo

A pesar del contratiempo, el Barcelona intentó mantener la dinámica positiva con la que había iniciado el partido. El equipo no renunció a su plan de juego y continuó buscando el gol que le permitiera alimentar la esperanza de remontar la eliminatoria. El ambiente en el estadio reflejaba el apoyo de la afición al equipo y, especialmente, a Koundé, quien había sido uno de los jugadores más utilizados por Flick en las últimas semanas.

La Araña dio su granito de arena y cortó una sequía de 65 días sin convertir

La lesión del defensor se suma a una serie de problemas físicos que han afectado al plantel en momentos clave de la temporada. El cuerpo técnico y los compañeros de Koundé expresaron su respaldo al jugador, a la espera de los resultados de las pruebas médicas que se realizarán en las próximas horas. Mientras tanto, el equipo tuvo que reorganizarse sobre la marcha y afrontar el resto del duelo con una línea defensiva modificada, en un partido que marcará el destino del Barcelona en la Copa del Rey.

Temas Relacionados

FC BarcelonaAtlético de MadridCopa del ReyFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

Sigue el minuto a minuto entre el club azulgrana y el equipo rojiblanco

FC Barcelona - Atlético de

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”

La lesión del brasileño se produjo durante el partido de LaLiga ante el Getafe

La carta de Rodrygo tras

La hoja de ruta de Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells: debutará ante Atmane o Dimitrov y no se enfrentaría a Sinner hasta la final

El tenista español ya conoce quienes serán sus rivales en el torneo estadounidense

La hoja de ruta de

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

El equipo rojiblanco se impuso por 4-0 en el marcador en el Metropolitano, ventaja que tratarán de anular los azulgranas en el Camp Nou

A qué hora y dónde

Diego Rico carga contra Rüdiger: “Si fuera al revés me habrían caído 10 partidos y no habría jugado en toda la temporada. No sé para qué está el VAR”

El lateral azulón cuestionó abiertamente el criterio arbitral y, en particular, la actuación del VAR

Diego Rico carga contra Rüdiger:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea defiende a

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

Ayuso critica la gestión internacional del Gobierno por dejar a España “a la altura del betún”

El Gobierno responde a Donald Trump que España “es un miembro clave de la OTAN” y cuenta “con los recursos necesarios para contener posibles impactos”

Irán comparte fotografías de sus líderes con todos los presidentes españoles, menos con Zapatero: cuatro décadas de relaciones históricas entre ambos países

Trump, a Pedro Sánchez: “España es un aliado terrible y ya he dicho que corten todas las negociaciones”

ECONOMÍA

La CEOE reprocha a Sánchez

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

Estas son las ayudas disponibles para reformar viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes: hasta 70.000 euros según tu comunidad autónoma

La guerra en Irán llega al surtidor: el precio de la gasolina y el gasoil puede subir entre 8 y 10 céntimos el litro

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Es ilegal que te pregunten si quieres tener hijos o si estas casado en una entrevista de trabajo”

DEPORTES

FC Barcelona - Atlético de

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”

La hoja de ruta de Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells: debutará ante Atmane o Dimitrov y no se enfrentaría a Sinner hasta la final

Rodrygo se pierde el Mundial 2026: se rompe el cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid