FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

Sigue el minuto a minuto entre el club azulgrana y el equipo rojiblanco

Un partido entre el Atlético
Un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (Europa Press)

El Spotify Camp Nou acogerá el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde Barcelona y Atlético de Madrid se jugarán el acceso a la final del torneo. El equipo dirigido por Hansi Flick afronta la difícil tarea de remontar el 4-0 sufrido en el encuentro de ida en el estadio Metropolitano. Esa diferencia en el marcador proporciona al Atlético de Madrid una ventaja considerable de cara a la clasificación.

20:02 hsHoy

Ya rueda el balón por el cespéd del Camp Nou

19:59 hsHoy

Ya saltan los jugadores al terreno de juego

19:51 hsHoy
19:47 hsHoy
19:36 hsHoy

Alineación del Atlético de Madrid

También se conoce el once del equipo rojiblanco: Musso, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Koke, Cardoso, Griezmann, Giuliano, Lookman y Julián Álvarez.

19:15 hsHoy

Alineación del FC Barcelona

Ya se conoce el once del equipo azulgrana: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Ferran Torres.

19:13 hsHoy

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

Un gol en propia de Joan García, otro de Griezmann, Lookman y Julián Álvarez certificaron la victoria del club rojiblanco por 4-0

Los jugadores del Atlético de
Los jugadores del Atlético de Madrid (EFE/Mariscal)

El Atlético de Madrid brilló para aplastar a un FC Barcelona que no supo detener las embestidas rojiblancas. Los del Cholo lucieron la misma cara que el día del Betis o mejor. Con tres delanteros con ansias de gol, que no tardaron en abrir el marcador, aunque fue gracias a un error de Joan García, propiciado por el estado del césped. Griezmann hizo el segundo para ampliar la ventaja y Lookman dejó el encuentro medio sentenciado. Fue Julián Álvarez quien puso la guinda, rompiendo su sequía goleadora. El marcador no volvió a moverse y el Atlético de Madrid certifica una amplia victoria para poner medio pie en la final de la Copa del Rey.

19:02 hsHoy

El partido de ida en el Metropolitano se saldó con la victoria del Atlético de Madrid por 4-0, lo que complica el pase a la final del FC Barcelona

18:57 hsHoy

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Este jueves el club azulgrana y el equipo rojiblanco vuelven a enfrentarse en unas semifinales de la competición copera

Los jugadores del Barça se
Los jugadores del Barça se niegan a saltar al campo (EFE)

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se vuelven a ver las caras en unas semifinales de Copa del Rey. Los de Hansi Flick acuden a la cita tras superar en la ronda anterior al sorpresivo Albacete, mientras que los rojiblancos accedieron a semifinales tras golear por 0-5 al Betis en Sevilla. Ahora, se dan cita en el Metropolitano como primer duelo para cerrar la ronda en el Camp Nou. Dos grandes que vuelven a medirse en la competición copera, un encuentro que ya se ha producido en más de una ocasión, aunque hace 26 años el Barça diera plantón a los madrileños.

18:45 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

El equipo rojiblanco se impuso por 4-0 en el marcador en el Metropolitano, ventaja que tratarán de anular los azulgranas en el Camp Nou

El partido de LaLiga entre
El partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (EFE/Enric Fontcuberta)

El Spotify Camp Nou será el escenario de una de las semifinales más esperadas de la Copa del Rey. Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en el partido de vuelta con el objetivo de conseguir el pase a la final. El conjunto azulgrana, dirigido por Hansi Flick, afronta este encuentro con la necesidad de revertir la desventaja de cuatro goles tras el 4-0 encajado en el Metropolitano. Una amplia diferencia de goles que permite a los rojiblancos llegar a la cita con distancia.

La carta de Rodrygo tras

La hoja de ruta de

A qué hora y dónde

Diego Rico carga contra Rüdiger:

Una estrella de La Liga

Teherán se vacía bajo las

Faustino Oro se quedó sin

