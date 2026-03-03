FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey Un gol en propia de Joan García, otro de Griezmann, Lookman y Julián Álvarez certificaron la victoria del club rojiblanco por 4-0

Los jugadores del Atlético de Madrid (EFE/Mariscal)

El Atlético de Madrid brilló para aplastar a un FC Barcelona que no supo detener las embestidas rojiblancas. Los del Cholo lucieron la misma cara que el día del Betis o mejor. Con tres delanteros con ansias de gol, que no tardaron en abrir el marcador, aunque fue gracias a un error de Joan García, propiciado por el estado del césped. Griezmann hizo el segundo para ampliar la ventaja y Lookman dejó el encuentro medio sentenciado. Fue Julián Álvarez quien puso la guinda, rompiendo su sequía goleadora. El marcador no volvió a moverse y el Atlético de Madrid certifica una amplia victoria para poner medio pie en la final de la Copa del Rey.