FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

El Spotify Camp Nou acogerá el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, donde Barcelona y Atlético de Madrid se jugarán el acceso a la final del torneo. El equipo dirigido por Hansi Flick afronta la difícil tarea de remontar el 4-0 sufrido en el encuentro de ida en el estadio Metropolitano. Esa diferencia en el marcador proporciona al Atlético de Madrid una ventaja considerable de cara a la clasificación.
Ya rueda el balón por el cespéd del Camp Nou
Ya saltan los jugadores al terreno de juego
También se conoce el once del equipo rojiblanco: Musso, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Koke, Cardoso, Griezmann, Giuliano, Lookman y Julián Álvarez.
Ya se conoce el once del equipo azulgrana: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Ferran Torres.
El Atlético de Madrid brilló para aplastar a un FC Barcelona que no supo detener las embestidas rojiblancas. Los del Cholo lucieron la misma cara que el día del Betis o mejor. Con tres delanteros con ansias de gol, que no tardaron en abrir el marcador, aunque fue gracias a un error de Joan García, propiciado por el estado del césped. Griezmann hizo el segundo para ampliar la ventaja y Lookman dejó el encuentro medio sentenciado. Fue Julián Álvarez quien puso la guinda, rompiendo su sequía goleadora. El marcador no volvió a moverse y el Atlético de Madrid certifica una amplia victoria para poner medio pie en la final de la Copa del Rey.
El partido de ida en el Metropolitano se saldó con la victoria del Atlético de Madrid por 4-0, lo que complica el pase a la final del FC Barcelona
El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se vuelven a ver las caras en unas semifinales de Copa del Rey. Los de Hansi Flick acuden a la cita tras superar en la ronda anterior al sorpresivo Albacete, mientras que los rojiblancos accedieron a semifinales tras golear por 0-5 al Betis en Sevilla. Ahora, se dan cita en el Metropolitano como primer duelo para cerrar la ronda en el Camp Nou. Dos grandes que vuelven a medirse en la competición copera, un encuentro que ya se ha producido en más de una ocasión, aunque hace 26 años el Barça diera plantón a los madrileños.
El Spotify Camp Nou será el escenario de una de las semifinales más esperadas de la Copa del Rey. Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en el partido de vuelta con el objetivo de conseguir el pase a la final. El conjunto azulgrana, dirigido por Hansi Flick, afronta este encuentro con la necesidad de revertir la desventaja de cuatro goles tras el 4-0 encajado en el Metropolitano. Una amplia diferencia de goles que permite a los rojiblancos llegar a la cita con distancia.