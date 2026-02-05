España Deportes

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

El Atlético de Madrid ha sido el último en unirse a los semifinalistas tras golear por 0-5 al Betis

El trofeo de la Copa
El trofeo de la Copa del Rey (Europa Press)

Ya se conocen los cuatro equipos que estarán presentes en las semifinales de la Copa del Rey 2025/26. Tras las últimas jornadas de cuartos de final, el Atlético de Madrid obtuvo el último billete disponible al vencer al Betis con un resultado contundente de 0-5, accediendo así al grupo de semifinalistas que ya integraban el Barcelona, el Athletic Club y la Real Sociedad, quienes también consiguieron alzarse con la victoria en sus respectivos encuentros.

El Atlético de Madrid firmó una actuación impecable en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Betis. Fue una actuación sin peros, donde volaron por La Cartuja para sellar la victoria. El primer gol fue obra de Hancko en el minuto 12, tras una buena combinación. Tras una jugada impecable, fue Giuliano quien hizo el segundo. Lookman, en su debut como titular, aprovechó un balón a la espalda para anotar el tercero. Ya en la segunda parte, Griezmann sumó el cuarto y Almada cerró la goleada con el quinto, certificando su plaza en las semifinales de la competición copera.

El primero en lograr la clasificación fue el Barcelona, que se impuso por 1-2 al Albacete. El equipo manchego era el único representante de la categoría de plata que seguía en la competición, tras una trayectoria destacada que incluyó la eliminación del Real Madrid en octavos de final. A pesar de la derrota, el Albacete se despidió de la Copa con una actuación digna, disputando el partido de cuartos hasta el final y complicando la tarea al vigente campeón.

Los jugadores del FC Barcelona
Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol ante el Albacete en Copa del Rey (EFE/Ismael Herrero)

En otro de los encuentros de la ronda, la Real Sociedad protagonizó una remontada en un partido lleno de alternativas ante el Alavés. El marcador final, 2-3 a favor de la Real, reflejó el carácter abierto y dinámico del enfrentamiento, en el que ambos equipos alternaron en el dominio y ofrecieron un espectáculo con goles y cambios en el resultado. Por su parte, el Athletic Club logró su clasificación de manera agónica, gracias a un gol en el tiempo añadido frente al Valencia. El partido celebrado en Mestalla mostró mucha igualdad y tensión durante los noventa minutos, pero fue el conjunto bilbaíno quien terminó imponiéndose por 1-2, asegurando su presencia en las semifinales con un tanto logrado en los últimos instantes del encuentro.

El sorteo de semifinales y cuándo serán los partidos

De esta forma, los cuatro protagonistas de las semifinales son Barcelona, Athletic Club, Real Sociedad y Atlético de Madrid. El próximo paso en el torneo será el sorteo que definirá los emparejamientos de semifinales, previsto para este viernes. Este sorteo será decisivo para conocer qué equipos se enfrentarán y en qué orden se disputarán los partidos, ya que de él dependerá la configuración definitiva del cuadro hasta la final.

El Colchonero derrotó al conjunto del Ingeniero Pellegrini

Cabe recordar que, a diferencia de las fases anteriores, las semifinales de la Copa del Rey se juegan a doble partido, con encuentros de ida y vuelta. Los encuentros de ida están programados para la próxima semana, los días 10 y 11 de febrero. Por otra parte, los encuentros de vuelta tendrán lugar un mes más tarde, concretamente los días 4 y 5 de marzo. Este formato, que recupera la tradición de las eliminatorias a dos partidos, permite a cada equipo disputar un encuentro en casa y otro como visitante, lo cual puede resultar determinante en la resolución de la eliminatoria.

